« J’ai payé 9€ pour recharger ma Model Y au Supercharger de Montluçon », un propriétaire témoigne

Sur l’axe reliant Clermont-Ferrand à Bourges, le Supercharger Tesla de Montluçon attire de plus en plus d’automobilistes électriques. Mais que coûte réellement une recharge rapide sur ce type d’infrastructure ? Témoignage d’un propriétaire de Model Y, chiffres à l’appui.

Une étape sur la route des vacances

Vibram se remémore ce trajet d’été :

« J’étais parti tôt le matin avec ma famille. La voiture affichait 18 % de batterie, et il nous restait environ deux heures de route. Avec les enfants à l’arrière, je n’ai pas voulu prendre de risque : j’ai préféré m’arrêter à Montluçon. »

L’arrêt n’a rien d’une opération technique. Il sort du véhicule, branche le câble du Supercharger, et la session démarre automatiquement. « Pas besoin de badge ni d’application compliquée. Tout est géré par mon compte Tesla. »

9 euros, soit 17,6 kWh d’électricité

Le tarif en vigueur ce jour-là au Supercharger de Montluçon était de 0,51 €/kWh.

Avec une facture de 9 €, Vibram a donc récupéré environ 17,6 kWh d’énergie (9 ÷ 0,51 = 17,65).

Sa Model Y Long Range dispose d’une batterie utile d’environ 75 kWh. La recharge a donc permis de regagner près de 23 % de capacité.

« En vingt minutes, je suis passé de 18 % à un peu plus de 40 %. C’était largement suffisant pour finir mon trajet », raconte-t-il.

Combien de kilomètres gagnés ?

La consommation moyenne d’une Model Y se situe autour de 16 à 18 kWh/100 km sur route. Avec 17,6 kWh, Vibram a récupéré l’équivalent de 100 à 110 km d’autonomie.

Rapporté au prix payé, le coût au kilomètre est d’environ 0,08 à 0,09 €/km.

Un véhicule thermique équivalent, consommant 6 litres aux 100 km avec un carburant à 1,85 €/L, revient à 0,11 €/km, soit légèrement plus cher.

Des bornes de plus en plus accessibles

Si Tesla reste un pionnier avec ses Superchargers, les automobilistes n’ont plus à se limiter à ce réseau. En France, d’autres acteurs se déploient massivement :

Ionity , présent sur la plupart des grands axes autoroutiers, avec des puissances de 150 à 350 kW.

, présent sur la plupart des grands axes autoroutiers, avec des puissances de 150 à 350 kW. TotalEnergies et son réseau Pulse, qui mise sur les stations-service traditionnelles pour proposer de la recharge rapide.

et son réseau Pulse, qui mise sur les stations-service traditionnelles pour proposer de la recharge rapide. Electra ou Fastned , qui installent des hubs de recharge dédiés, souvent accompagnés d’espaces de repos.

ou , qui installent des hubs de recharge dédiés, souvent accompagnés d’espaces de repos. Izivia ou Engie Vianeo, qui renforcent la couverture hors autoroutes, en zones périurbaines et rurales.

« Aujourd’hui, même hors réseau Tesla, on trouve facilement des bornes rapides, ce qui n’était pas le cas il y a encore trois ou quatre ans », souligne Vibram.

Un geste devenu quotidien

Pour ce conducteur, l’expérience illustre une réalité : la recharge n’est plus une contrainte insurmontable.

« 9 €, c’est moins qu’un plein bien sûr, mais surtout, ça s’intègre naturellement dans le trajet. Pendant que la voiture se recharge, je prends un café ou je me dégourdis les jambes. »

Le développement rapide des réseaux publics et privés transforme l’électrique en un mode de déplacement de plus en plus banal. À Montluçon comme ailleurs, la recharge devient une routine, loin des inquiétudes d’antan.