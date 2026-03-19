Propriétaire de Tesla depuis trois ans, j’avais repoussé mentalement cette échéance depuis des mois. Non pas parce que je craignais un problème mécanique — la voiture n’avait eu aucun souci. Mais parce que les forums regorgent de témoignages contradictoires : certains parlent d’un passage éclair de vingt minutes, d’autres de contre-visites pour des problèmes que personne n’avait anticipés.

J’ai passé mon contrôle technique en février dernier. Voici exactement ce qui s’est passé, poste par poste, et ce que j’aurais dû préparer avant.

Ce que le contrôle technique vérifie sur une Tesla — et ce qu’il ne vérifie pas

La bonne nouvelle d’emblée : le contrôle technique français ne vérifie pas l’état de santé de la batterie. L’autonomie restante, la dégradation, le State of Health — tout ça est hors périmètre. Le contrôleur ne dispose pas des outils pour y accéder, et la réglementation ne l’y oblige pas. Sur ce point, une Tesla avec une batterie à 85 % de capacité passe exactement comme une Tesla à 97 %.

Ce que le contrôle vérifie, en revanche, c’est rigoureusement identique à un thermique sur les points de sécurité : freins, pneus, éclairage, visibilité, direction, suspension, structure, et depuis 2023, le système de détection de piétons (avertisseur sonore de véhicule silencieux — AVAS).

Le point qui a failli me coûter une contre-visite : les disques de frein

Le freinage régénératif réduit considérablement l’usage des freins mécaniques — résultat, les disques peuvent s’encrasser ou s’oxyder, ce qui pose problème au contrôle technique.

C’est exactement ce que le contrôleur a pointé sur ma Model Y. Les disques arrière présentaient une légère oxydation en surface — pas de l’usure, pas de défaillance, juste de la rouille superficielle due au fait que les freins mécaniques n’avaient pratiquement pas servi depuis six mois. Je charge presque exclusivement en régénératif depuis que j’ai activé le mode fort.

Le verdict : mention « Défaillance Mineure » sur les disques arrière. Pas de contre-visite obligatoire — en France, une défaillance mineure permet de rouler et de repasser dans les deux mois. Mais c’était évitable.

La solution est simple : il suffit de freiner plus souvent mécaniquement pour éviter ce phénomène. Quelques freinages francs par semaine — pas brutaux, mais assez appuyés pour solliciter les étriers — suffisent à maintenir les disques propres. J’aurais dû le faire pendant le mois précédant le contrôle. Je ne l’ai pas fait. Leçon retenue.

Ce que j’ai préparé — et ce que j’aurais dû préparer en plus

Ce que j’avais fait :

Vérification de la pression des pneus la veille (les TPMS Tesla sont fiables mais la pression peut varier avec la température)

Nettoyage des optiques avant et arrière

Vérification du bon fonctionnement des feux de position, feux de route, feux de recul

Ce que j’aurais dû faire en plus :

Quatre à cinq freinages mécaniques appuyés dans les jours précédents pour nettoyer les disques

Vérification de l’AVAS — le système sonore d’avertissement à basse vitesse. Sur certaines versions de firmware, ce système peut être désactivé accidentellement ou présenter une anomalie. Testez-le avant le contrôle : roulez à moins de 20 km/h fenêtre ouverte et vérifiez que vous entendez le son caractéristique

Vérification de l’alignement des roues — Tesla recommande de vérifier l’alignement tous les six mois, notamment si vous roulez sur des routes dégradées. Un mauvais alignement peut déclencher une défaillance sur l’usure inégale des pneus

Le déroulement du contrôle — minute par minute

Arrivée à 9h00. Le contrôleur ne semblait pas particulièrement déstabilisé par la Tesla — il en voit une ou deux par semaine dans ce centre de l’Oise.

Première demande inattendue : il m’a demandé de rester dans la voiture pendant une partie des vérifications pour manipuler les commandes. Avec une Tesla, il n’y a pas de levier de capot, pas de clé de contact, pas d’indicateurs physiques pour certains systèmes — tout passe par l’écran. J’ai dû afficher les informations de version du véhicule, activer les différents clignotants depuis l’écran, et ouvrir manuellement la trappe à carburant (la trappe de charge, en l’occurrence) pour que le contrôleur vérifie l’accès.

Le passage sur le banc de freinage a été normal — les freins avant ont répondu correctement. C’est là que les disques arrière oxydés ont été détectés.

Durée totale : 38 minutes. Résultat : admission avec une défaillance mineure sur les disques arrière.

Ce qui change au prochain contrôle

J’ai maintenant un protocole en place pour les deux mois précédant tout contrôle technique :

Chaque semaine, au moins deux ou trois freinages mécaniques appuyés — à 50-60 km/h, descendre à 10 km/h en sollicitant vraiment la pédale. Pas du freinage d’urgence — du freinage ferme et progressif. Ça nettoie les disques, ça maintient les étriers mobiles, et ça évite la rouille superficielle.

Le liquide de frein doit être testé tous les 4 ans et remplacé si nécessaire selon les recommandations de Tesla. Mon véhicule a trois ans — au prochain contrôle, je ferai tester le liquide en centre Tesla avant.

Ce que les propriétaires Tesla ne savent pas toujours

Le contrôle technique est l’occasion de découvrir des petites anomalies qu’on n’avait pas remarquées au quotidien. Sur ma voiture, le contrôleur a signalé un phare qui présentait un léger décalage de faisceau — défaillance mineure également, corrigée en vingt minutes par Tesla lors d’un rendez-vous service la semaine suivante.

Ces petits points ne sont pas des défauts de la voiture — ce sont des dérives normales que l’absence d’entretien régulier en concession peut laisser passer. Sur un thermique, la vidange annuelle est l’occasion pour le mécanicien de signaler ce genre de chose. Sur une Tesla, c’est au propriétaire d’être vigilant.

Le contrôle technique reste le filet de sécurité. Autant y arriver préparé.