Pendant trois semaines, j’ai eu l’opportunité de tester la TCL TV QLED 4K dans mon quotidien, que ce soit pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo ou simplement naviguer sur des applications de streaming. Voici mon retour d’expérience sur ce téléviseur qui promet une qualité d’image exceptionnelle à un prix compétitif.

Première impression : un design simple et fonctionnel

Dès le déballage, la TCL TV QLED 4K séduit par son design épuré. Avec des bordures fines et un cadre discret, elle s’intègre facilement dans n’importe quel salon. La qualité de fabrication est correcte, bien que les matériaux utilisés (principalement du plastique) rappellent qu’on est dans une gamme abordable. Le pied central est stable, mais si vous préférez une installation murale, elle est compatible VESA, ce qui est un plus.

La télécommande, quant à elle, est basique mais ergonomique, avec des boutons dédiés aux principales plateformes de streaming comme Netflix et Amazon Prime Video. Un petit bémol : elle n’est pas rétroéclairée, ce qui peut être gênant dans le noir.

Qualité d’image : le QLED fait la différence

Le point fort de cette télévision, c’est évidemment sa technologie QLED. Les couleurs sont vives et contrastées, grâce à l’utilisation de points quantiques qui améliorent la reproduction des teintes. En regardant des contenus en 4K (notamment sur Netflix avec des séries comme Stranger Things), j’ai été impressionné par la netteté des détails et la profondeur des noirs, même si on reste un cran en-dessous des OLED haut de gamme.

La luminosité est satisfaisante pour une pièce bien éclairée, mais elle peut manquer un peu de punch dans des conditions très lumineuses, comme un salon avec de grandes fenêtres. Le HDR (compatible HDR10 et Dolby Vision) apporte un réel plus, surtout sur les films et jeux qui en tirent parti. Cependant, j’ai remarqué quelques légers effets de « blooming » (halo lumineux autour des objets clairs sur fond sombre), typiques des téléviseurs LED.

Expérience gaming : fluide mais perfectible

Pour les amateurs de jeux vidéo, la TCL TV QLED 4K offre une expérience correcte. Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz (120 Hz sur certains modèles haut de gamme de la marque), elle reste fluide sur des titres comme FIFA ou Call of Duty. Le mode « jeu » réduit bien le décalage d’entrée (input lag), ce qui est appréciable pour les jeux compétitifs. Cependant, sans HDMI 2.1 ni VRR (taux de rafraîchissement variable), elle n’est pas idéale pour exploiter pleinement les capacités des consoles next-gen comme la PS5 ou la Xbox Series X.

Son : acceptable, mais un complément est conseillé

Côté audio, la TCL TV QLED 4K fait le travail sans briller. Les haut-parleurs intégrés (compatibles Dolby Atmos) offrent un son clair pour les dialogues, mais manquent de basses et de puissance pour une immersion totale. Pour les films d’action ou la musique, une barre de son ou un système externe devient vite indispensable. Cela dit, pour un usage quotidien comme regarder les informations ou des séries légères, le son reste convenable.

Système d’exploitation : Google TV au rendez-vous

La télévision embarque Google TV, une interface fluide et intuitive. La navigation est rapide, et l’accès aux applications (YouTube, Disney+, etc.) est instantané. La reconnaissance vocale via Google Assistant fonctionne bien, même si j’ai parfois dû répéter mes commandes pour qu’elles soient bien prises en compte. Quelques publicités dans l’interface peuvent agacer, mais rien de rédhibitoire.

Verdict après trois semaines

Après trois semaines d’utilisation, la TCL TV QLED 4K m’a convaincu par son excellent rapport qualité-prix. Elle ne rivalise pas avec les modèles haut de gamme de Samsung ou LG, mais pour son tarif, elle offre une qualité d’image remarquable, une interface agréable et une polyvalence qui séduira les familles comme les amateurs de divertissement.

Un point négatif à noter toutefois : la connectivité Wi-Fi m’a parfois joué des tours, avec des déconnexions aléatoires qui m’ont forcé à redémarrer la TV pour retrouver une connexion stable. Si vous cherchez une TV 4K abordable sans sacrifier les performances, c’est un choix à considérer. Pour les puristes ou les gamers exigeants, il faudra peut-être viser un modèle plus premium.

En résumé, cette télévision m’a laissé une impression positive malgré ce petit défaut, et je la recommanderais à ceux qui veulent profiter de la 4K et du QLED sans casser leur tirelire.