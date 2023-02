Kia EV6 : Autonomie, coût de la recharge et avantages fiscaux

La Kia EV6 est une voiture électrique à la pointe de la technologie, équipée d’un moteur électrique puissant et d’une plate-forme modulaire électrique globale. Mais pour bien comprendre l’intérêt de ce véhicule, il est important de se pencher sur quelques éléments essentiels tels que son autonomie, les options de recharge disponibles, les coûts associés à une recharge, ainsi que les avantages fiscaux dont vous pourriez bénéficier. Dans cet article, nous vous proposons un tour d’horizon de ces aspects clés de la Kia EV6.

Quelle autonomie pour la Kia EV6 ?

L’autonomie de la voiture électrique Kia EV6 est de 394 km à 528 km, avec une seule charge, suivant la norme WLTP.

L’autonomie réelle peut ensuite dépendre de plusieurs éléments : niveau de charge de la batterie, le type de parcours (autoroute, ville ou mixte), climatisation ou chauffage, la météo, le dénivelé…

Version Capacité batterie Autonomie 77.4 kWh – 2RM 77.4 kWh 528 km 77.4 kWh – 4RM 77.4 kWh 506 km GT 77.4 kWh 424 km 58 kWh – 2RM 58 kWh 394 km

Quel est le coût de la recharge Kia EV6 ?

Coût d’une recharge publique

Estimez ci-dessous le prix d’une recharge en courant alternatif (AC).

Version Niveau de charge Tarif de base EDF Tarif heures pleines EDF Tarif heures creuses EDF 77.4 kWh – 2RM 0 – 99 % 14,55 € 15,39 € 12,29 € 77.4 kWh – 4RM 0 – 99 % 14,55 € 15,39 € 12,29 € GT 0 – 99 % 14,55 € 15,39 € 12,29 € 58 kWh – 2RM 0 – 99 % 10,90 € 11,53 € 9,21 €

Des infrastructures publics offrent gratuitement la possibilité de recharger la Kia EV6, une voiture électrique. Toutefois, il existe également plusieurs réseaux de recharge payants. Le coût d’une recharge peut varier selon différents facteurs tels que la durée de la session de recharge, le temps de recharge ou le nombre de kilowattheures récupérés, ce qui rend difficile l’estimation du prix à l’avance.

Où recharger la KIA EV6 sur l’espace public ?

La KIA EV6 peut être rechargée auprès des différents opérateurs cités en France tels que Driveco, Allego, Station-e, Powerdot, Ionity et Electra. Cependant, il est important de noter que les tarifs et les services proposés par ces opérateurs peuvent varier considérablement. Les moyens de paiement pour activer et payer la recharge peuvent inclure une application smartphone, un badge de recharge ou un paiement direct par carte bancaire. Il est donc conseillé de prendre le temps de comparer les différentes offres pour trouver celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

Comment recharger la KIA EV6 chez soi ?

La recharge à domicile est la solution privilégiée par de nombreux propriétaires. Le coût de la charge pouvait être divisé par trois.

Type de recharge Vitesse de recharge Autonomie récupérée Temps de recharge pour une autonomie complète Wallbox en courant triphasé (11 kW) Jusqu’à 75 km/h de recharge Jusqu’à 525 km Entre 6h30 et 8 heures Wallbox en courant monophasé (7,4 kW) Jusqu’à 50 km/h de recharge Jusqu’à 525 km Entre 10 et 12 heures Prise de recharge renforcée 20 km/h de recharge Jusqu’à 525 km Plus de 24 heures Prise domestique Très lent Jusqu’à 525 km À éviter (risque de surchauffe) Bornes de recharge publiques (240 kW en courant continu) Environ 45 minutes pour une recharge complète Jusqu’à 525 km – Bornes de recharge publiques (20, 50 ou 100 kW en courant continu) Plus lent Jusqu’à 525 km –

Quel temps de charge ?

Lors de la recharge, vous pouvez recharger 100 km d’autonomie en seulement 270 secondes. En 18 minutes, vous pouvez charger la batterie de 10% à 80%. Pour atteindre sa recharge maximale, Kia EV6 doit faire appel à un chargeur pour véhicule électrique de 800 volts délivrant une puissance d’au moins 240 kW. La vitesse et le temps de recharge réel peuvent varier en fonction de la température de la batterie et des conditions météorologiques.

Sur une borne type AC délivrant une puissance de 3,7 kw en 16 ampères comptez 12h39 pour recharger votre Kia de 20% à 80%

Sur une borne type AC délivrant une puissance de 7,4 kW en 32 ampères, comptez 6h20 pour recharger votre Kia de 20% à 80%.

Sur une borne type DC délivrant une puissance de 11 kw en 3 fois 32 ampères comptez 4h15 pour recharger votre Kia de 20% à 80%

Et comptez moins d’une demi heure sur une borne de type DC délivrant une puissance de plus de 100 kW

Voici un récapitulatif des systèmes de recharge pour un Kia EV6 :

Type de recharge Type de prise Puissance maximum Autonomie récupérée en 1 heure Temps de recharge complète (de 20% à 100%) Prix moyen TTC Exemple de matériel Fourni à l’achat du véhicule ? Lente Standard 2,3 kWh 15 km 32 heures 20 € Prise domestique 10A connecteur et câble Lente Renforcée 3 kWh 20 km 24 heures 150 € Prise renforcée Hager Witty 3kW encastrée connecteur et câble Accélérée Wallbox monophasé 7,4 kWh 50 km 10 heures 1000 € Hager Witty Start à clé 7kW connecteur et câble type 2 Accélérée Wallbox triphasé 11 kWh 75 km 6h30 1200 € Hager Witty Start à clé 9-22 kW connecteur et câble type 2 Rapide Borne courant continu 20 kWh 137 km 3h10 Non précisé Borne de recharge publique connecteur Combo CCS Rapide Borne courant continu 50 kWh 343 km 1h20 Non précisé Borne de recharge publique connecteur Combo CCS Rapide Borne courant continu 240 kWh 528 km (*) Non précisé Non précisé Borne de recharge publique connecteur Combo CCS

(*) Autonomie récupérée en 15 minutes, à titre indicatif.

Les caractéristiques des différentes versions de la Kia EV6 électrique

L’emplacement du connecteur de la Kia EV6 se trouve à l’arrière droit du véhicule.

Kia Ev6 version 77.4 kWh 2RM

La Kia EV6 version 77.4 kWh 2 roues motrices en charge accélérée AC, utilise un connecteur Type 2 avec une puissance maximale de 11 kW en triphasé. Pour une recharge plus rapide, la voiture dispose également d’un connecteur DC Combo CCS avec une puissance maximale de 233 kW.

Il est important de noter que la puissance de charge en DC est nettement plus élevée qu’en AC, ce qui permet une recharge beaucoup plus rapide de la batterie de la voiture électrique. Voici un tableau récapitulatif des informations de charge pour la Kia EV6 version 77.4 kWh 2 roues motrices :

Type de charge Connecteur Puissance max. Charge accélérée AC Type 2 11 kW – Triphasé Charge rapide DC Combo CCS 233 kW

Kia EV6 version 77.4 kWh 4RM

Voici les informations de charge pour la Kia EV6 version 77.4 kWh 4 roues motrices, sous forme de tableau.

Type de charge Connecteur Puissance maximale Charge accélérée AC Type 2 11 kW – Triphasé Charge rapide DC Combo CCS 233 kW

Kia EV6 GT :

Type de charge Connecteur Puissance maximale Charge accélérée AC Type 2 11 kW – Triphasé Charge rapide DC Combo CCS 233 kW

Kia EV6 58 kWh 2 RM :

Type de charge Connecteur Puissance maximale Charge accélérée AC Type 2 11 kW Charge rapide DC Combo CCS 175 kW

Notez que la puissance maximale de charge rapide DC est inférieure à celle de la version 77.4 kWh 2 roues motrices (233 kW) et de la version GT (270 kW), ce qui signifie que la recharge sera moins rapide pour cette version.

Bonus écologique

Si vous achetez ou procédez à une location longue durée de la Kia EV6, vous pourrez prétendre à un bonus écologique allant de 2000 à 7000 euros.