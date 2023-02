Hôtel Borne de Recharge Saint-Etienne

Ce guide des hôtels équipés de bornes de recharge pour voitures électriques à Saint-Étienne est conçu pour vous permettre de trouver un hébergement confortable pour vous et votre véhicule électrique. L’industrie hôtelière de Saint-Étienne a fait un effort considérable pour soutenir la transition vers un mode de vie plus durable en offrant des bornes de recharge dans leurs établissements.

Notre liste comprend les meilleurs hôtels de Saint-Étienne offrant des bornes de recharge pour voitures électriques. Il est important de se rappeler que la disponibilité peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel, il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est gratuite ou payante et pour savoir s’il est possible de réserver une place.

Saint-Étienne est une ville située dans le quart Sud-Est de la France, connue pour son riche patrimoine industriel, son dynamisme économique et sa qualité de vie. La ville est fière de son engagement en faveur de la durabilité et de la mobilité durable, avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville. Les voyageurs soucieux de l’environnement peuvent explorer Saint-Étienne en toute sérénité grâce aux nombreux moyens de transport durables tels que la marche, le vélo et les transports en commun disponibles.

En choisissant de séjourner dans un hôtel avec borne de recharge à Saint-Étienne, vous contribuez à soutenir les efforts de la ville pour encourager les modes de transport durables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Profitez d’un séjour confortable et écologique grâce à notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques à Saint-Étienne.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge IBIS HÔTEL ST ETIENNE – LA TERRASSE 35 Place Massenet 42000 Saint-Étienne 2 x Bornes (Domestique UE 3 kW et Type 2 22 kW) IBIS STYLE ST ETIENNE – GARE CHATEAUCREUX 35 Avenue Denfert Rochereau 42000 Saint-Étienne 2 x Bornes (Domestique UE 3 kW et Type 2 22 kW) Hôtel Astoria – Saint-Étienne 62 rue Henri Dechaud 42100 Saint Etienne Borne Type 2, 22 kW Hôtel Vulcain (LʼHorme) 1 Rue du Puits Gillier, 42152 LʼHorme NP Hôtel du Midi – Saint Etienne 19 Bd Pasteur, 42100 Saint-Étienne NP

IBIS hôtel Saint-Étienne – La Terrasse

L’Ibis Saint-Étienne – La Terrasse vous accueille à 4 km du centre animé de Saint-Étienne et du célèbre stade Geoffroy-Guichard, ainsi qu’à seulement 650 mètres du musée d’art moderne de Saint-Etienne Métropole. Cet hôtel moderne vous propose une connexion Wi-Fi gratuite, une terrasse ensoleillée et un restaurant avec un bar.

Les chambres, desservies par un ascenseur, sont climatisées et disposent d’une télévision à écran plat, d’une armoire, d’un bureau et d’une salle de bains privative pourvue d’une douche, d’un sèche-cheveux et d’articles de toilette gratuits. Certaines chambres sont même adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Le matin, vous pourrez déguster un petit-déjeuner buffet composé de mets sucrés et salés, tels que des œufs, de la salade de fruits, des yaourts et des jus de fruits, ainsi que des viennoiseries préparées sur place et des madeleines fraîches. Vous pourrez également savourer un petit-déjeuner plus léger à partir de 4 h 00. Le restaurant sur place vous propose une cuisine régionale et des collations.

L’Ibis Saint-Étienne – La Terrasse se trouve à seulement 3 km du parcours de golf de Saint-Étienne, et la réception est ouverte 24h/24 pour répondre à toutes vos demandes. N’hésitez pas à découvrir cet hôtel convivial et confortable pour un séjour agréable à Saint-Étienne.

Adresse : 35 Place Massenet, 42000 Saint-Étienne

Type de recharge : 2 x Bornes (Domestique UE 3 kW et Type 2 22 kW)

IBIS hôtel Saint-Étienne – Gare Châteaucreux

L’Ibis Styles Saint Etienne Gare Châteaucreux est un hôtel économique de design, ouvert aux esprits créatifs. Situé en face de la gare TGV de Saint-Étienne-Châteaucreux, l’hôtel offre une terrasse et une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres climatisées doubles disposent d’une télévision à écran plat, d’un bureau, d’une armoire, ainsi que d’une salle de bains privée avec douche, sèche-cheveux et articles de toilette gratuits.

Les clients peuvent profiter d’un petit-déjeuner buffet composé de mets sucrés et salés, comprenant des œufs, de la salade de fruits, des yaourts, des jus de fruits, des viennoiseries cuites sur place, des madeleines fraîches, ainsi qu’une boisson chaude et un fruit à emporter. En dehors des heures de buffet, il est possible de prendre un petit-déjeuner plus léger à partir de 4 heures. L’hôtel comporte également un bar et un restaurant proposant des collations et des spécialités régionales.

L’Ibis Styles St Etienne Gare Châteaucreux est idéalement situé face à la gare TGV, proche du centre-ville, et permet aux clients de profiter pleinement des infrastructures économiques, culturelles et touristiques de Saint-Étienne et de sa région. Les chambres Famille peuvent accueillir les familles avec enfants gratuitement. Les clients peuvent se détendre sur l’un des golfs les plus techniques de France ou visiter le musée de la mine.

Adresse : 35 Avenue Denfert Rochereau, 42000 Saint-Étienne

Type de recharge : 2 x Bornes (Domestique UE 3 kW et Type 2 22 kW)

Hôtel Astoria – Saint-Étienne

Situé à l’entrée d’un parc régional, l’Hôtel Astoria vous accueille avec des chambres confortables équipées d’une télévision par satellite à écran plat, d’une connexion Wi-Fi gratuite et d’une salle de bains privée. Proche du centre des congrès et à seulement 10 minutes en voiture du stade Geoffroy-Guichard, vous serez idéalement situé pour explorer la ville.

Le matin, régalez-vous avec un petit-déjeuner local qui met à l’honneur des produits locaux tels que des brioches, des confitures, des yaourts et des spécialités de la région. Profitez du bar de l’hôtel pour vous détendre avec un verre, et détendez-vous sur la terrasse l’été. Des plateaux-repas sont également disponibles en semaine.

L’hôtel comprend également un parking privé gratuit, et la gare TGV de Saint-Etienne et l’aéroport se trouvent à respectivement 4 km et 20 km de l’établissement.

Adresse : 62 rue Henri Dechaud, 42100 Saint Etienne

Type de recharge : Borne avec port Type 2, 22 kW

Hôtel Vulcain (L’Horme)

L’Hôtel Vulcain à L’Horme est le choix idéal pour ceux qui cherchent un séjour agréable en plein cœur de la nature. Implanté dans un magnifique jardin de 7 000 m². L’hôtel offre des vues panoramiques sur le parc et la vallée. Les chambres sont dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’une télévision à écran plat avec Canal +, et d’une salle de bains privative avec sèche-cheveux.

Le matin, savourez un petit-déjeuner continental dans le confort de votre chambre. Des repas peuvent être préparés sur demande et un bar est également à votre disposition. Le parking privé est gratuit et l’hôtel est facilement accessible via l’autoroute A47.

Le parc naturel régional du Pilat n’est qu’à 3 km, la gare de Saint-Charmond est à 5 km et Saint-Étienne se trouve à 17 km de l’hôtel.

Adresse : 1 Rue du Puits Gillier, 42152 LʼHorme

Type de recharge : NP

Hôtel du Midi – Saint-Étienne

Situé dans le quartier Bellevue au sud de Saint-Etienne, l’Hôtel du Midi – Saint-Etienne Sud présente une décoration originale inspirée des années 1930. Avec un accès direct au centre-ville grâce à l’arrêt de tramway Bellevue, juste à côté de l’hôtel, les voyageurs pourront explorer facilement les alentours. La réception est disponible 24h/24, avec une fermeture exceptionnelle de 13h00 à 17h00 le dimanche.

Les chambres de l’hôtel sont toutes équipées d’une salle de bains privative, d’une télévision à écran plat, d’un téléphone et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Les voyageurs peuvent prendre un verre au bar ouvert 24h/24 ou bénéficier du service d’étage disponible 24h/24, qui peut livrer les plats dans votre chambre.

Adresse : 19 Bd Pasteur, 42100 Saint-Étienne

Type de recharge : NP