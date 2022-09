KIA EV6 : Comment recharger votre voiture électrique?

Vous venez d’acquérir une Kia EV6 ou vous y songez sérieusement ? Vous vous posez des questions notamment au sujet de la recharge ? Entre les caractéristiques de recharge, les lieux et coûts de recharge, ainsi que les plus de votre (future) voiture, il y a de quoi s’y perdre. Rien de plus normal, et cet article est là pour vous aider à y voir un peu plus clair.

Un bon conseil pour commencer

Si vous optez, ou avez acheté, une voiture électrique comme la Kia EV6, c’est que, à l’instar de plus en plus de foyers, votre vision commence à se tourner vers le long terme. Vous vous renseignez, vous lisez Tesla Magazine, et vous commencez à connaître notre avis sur le sujet.

Mais comme cela ne peut pas faire de mal (et pour les lecteurs qui nous découvrent), on vous le réaffirme ici : on vous conseille fortement l’installation d’une borne de recharge par un professionnel agréé.

Et ce, pour au moins trois bonnes raisons, à moyen et long terme :

c’est ce qui vous coûtera le moins cher,

c’est ce qui sera le plus efficace au niveau de la consommation,

c’est le plus sûr, parce qu’on ne lésine jamais avec ça.

Caractéristiques de recharge de la Kia EV6

Cette bonne chose étant dite, intéressons-nous maintenant d’un peu plus près aux caractéristiques de votre (future) nouvelle voiture.

Trappe d’accès de la Kia EV6, à l’arrière droit Emplacement du connecteur de la Kia EV6 : arrière droit Charge accélérée en courant alternatif (AC) : Connecteur type 2 / Puissance max. AC = jusqu’à 11 kW – Triphasé Charge rapide en courant continu (DC) : Connecteur CCS / Puissance max. DC = jusqu’à 233 kW

Vous voulez en savoir plus sur la recharge de votre nouvelle Kia EV6 ?

Avec cette vidéo, trouvez les réponses à quelques-unes des questions concernant votre Kia EV6 :

Comment se recharge votre véhicule ?

Comment s’assurer que la recharge s’effectue correctement ?

Quel câble devez-vous utiliser ?

Toutes les réponses en vidéo !

Où recharger votre véhicule ?

Chez vous

Branchez simplement votre Kia EV6 sur une prise de courant domestique. Afin de réduire le temps de chargement, nous vous conseillons d’installer une prise Green-Up 3,7kW ou une borne Wallbox 7,4 kW. L’installation doit être faite par un professionnel agréé.

Votre installation électrique doit également être vérifiée, même (et surtout) si vous n’utilisez qu’une simple prise domestique. En effet, le réseau électrique va être très sollicité pendant la recharge. Le plus prudent reste donc de faire installer a minima une prise renforcée. Le plus efficace restant, bien sûr, un dispositif IRVE complet (borne de recharge de type wallbox, par exemple).

Sur les réseaux de bornes publiques

Les bornes de recharge se multiplient en France et en Europe ! Repérez celles proches de chez vous et sur vos trajets avec des applications comme ChargeMap. Il s’agit d’un service communautaire, qui référence toutes les bornes de recharge publiques, et offre une solution de paiement pour vous faciliter la vie, au volant de votre voiture électrique.

Temps et coût de la recharge de la Kia EV6

Coût d’une recharge publique

Certains lieux publics (comme les parkings municipaux) proposent de la recharge gratuite pour les véhicules électriques. On les trouve désormais assez facilement, via notamment les portails web des municipalités.

Ensuite, il existe, en parallèle, de plus en plus de réseaux de recharge payants, comme Ionity ou Total Énergies. Il est même possible d’effectuer sa recharge en faisant les courses, auprès de certaines grandes enseignes de la distribution, comme Leclerc, par exemple.

Il reste assez difficile d’estimer le prix exact d’une recharge, car il dépend beaucoup de la session de recharge, du temps passé, ou encore du kWh récupéré. D’autres facteurs entrent en jeu, comme le fait d’être abonné au réseau distributeur ou pas, et même la météo a son mot à dire.

Coût d’une recharge à domicile ou au travail

Grâce à une borne connectée au réseau électrique du domicile ou du lieu de travail, vous pouvez généralement recharger votre Kia EV6 à un tarif plus intéressant, proposé par le fournisseur d’électricité et négocié avec l’entreprise qui fait appel à ses services.

Quelques chiffres

A titre indicatif, compte tenu des caractéristiques de la Kia EV6 abordées dans la première partie, et du tarif EDF en vigueur (autour de 0,1740 €/kWh en mars 2022), voici quelques chiffres pour vous donner un ordre d’idée.

Pour une recharge de la batterie de 20% à 80%, avec une météo clémente (plus de 20°C), on obtiendrait les données suivantes :

Borne 7,4 kW, 32 A (AC) Borne rapide 150 kW (DC) Temps Environ 6 heures Environ 20 minutes Énergie récupérée Autour de 45 kWh Autour de 45 kWh Autonomie récupérée environ 300 km environ 300 km Coût environ 8,50 € jusqu’à 31 € (AC : courant alternatif / DC : courant continu)

(NB : Les tarifs de l’électricité connaissent une forte fluctuation à la hausse depuis le début de l’année. Les valeurs sont donc calculées à partir des tarifs fournis par EDF, et des caractéristiques de la batterie, comme sa charge utile. Elles sont données à titre indicatif, sans valeur contractuelle, ni engagement du constructeur.)

Vous voulez en savoir plus ?