Est-il possible d’atteindre l’indépendance énergétique ?

Avant de continuer à parler des différentes façons de devenir indépendant sur le plan énergétique, nous voulons clarifier une chose : se plaindre de la pression exercée sur votre budget, à un moment où tant de gens luttent pour leur vie, est, en soi, moralement difficilement défendable.

Cependant, en période de conflit, lorsque les dirigeants internationaux, dont vous soutenez ou non les politiques prennent des décisions commerciales majeures qui perturbent l’économie, il est normal que vous soyez à l’affut des meilleures solutions, afin de faire ce qui est le mieux pour vous, votre entourage, et même la planète.

Les États-Unis dépendent-ils de la Russie pour leurs importations d’énergie ?

La Russie est le premier exportateur mondial de produits pétroliers raffinés, le deuxième exportateur de pétrole brut et le troisième producteur mondial de produits pétroliers raffinés et de gaz naturel. Le fait que des pays interrompent leurs importations en provenance de Russie à un moment où nombre de ces pays dépendent de la Russie pour alimenter leurs systèmes électriques est une source de préoccupation majeure.

À titre de rappel, la Russie répond (ou répondait, avant l’invasion de l’Ukraine) à environ quarante pour cent des besoins en gaz que l’Union Européenne connait actuellement. Quant aux États-Unis, ils sont reconnus comme un pays « exportateur net », ce qui signifie qu’il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Qu’est-ce que l’indépendance énergétique ?

En termes simples, l’indépendance énergétique implique de ne pas dépendre de quelqu’un d’autre pour l’énergie, produite et consommée. Comme nous l’avons souligné un peu plus haut, les États-Unis sont actuellement en mesure d’être considérés comme indépendants sur le plan technique, car ils exportent une quantité d’énergie supérieure à celle qu’ils importent.

Cependant, cela n’a pas toujours été le cas. Vous pouvez même constater que la tendance s’est de nouveau infléchie, en regardant les données fournies par l’EIA. En effet, leurs importations ont recommencé à augmenter en juin 2021.

Et il n’est même pas possible de rejeter toute la responsabilité sur les aléas du marché, comme les décisions de Vladimir Poutine ou la pandémie de COVID-19. Car en 2015 et 2017, le prix du baril de pétrole dans le monde a atteint un niveau record de près de 70 dollars, ce qui prouve que ces deux facteurs ne sont pas les seuls à blâmer.

Par conséquent, malgré le fait que les États-Unis soient responsables de la production de toute cette énergie, le marché est tout de même secoué, et la responsabilité en incombe avant tout à l’organisme de régulation, à savoir l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP).

De nombreuses études ont démontré que le passage à des sources d’énergie alternatives, alimentées par des ressources renouvelables, est l’approche la plus efficace pour atteindre l’indépendance énergétique.

Par exemple, passer d’un véhicule à essence à un véhicule électrique sur la route permet d’économiser environ six barils de pétrole par an, tandis que l’installation de pompes à chaleur entraîne une diminution de la demande de gaz naturel.

Le Congrès américain étudie des solutions de long terme, alors même qu’il débat de la législation sur l’énergie durable et le changement climatique. Tout ça, dans le but de réduire la demande de gaz naturel et de pétrole. En attendant, l’union européenne incite les particuliers à utiliser eux-mêmes des formes d’énergie respectueuses de l’environnement, et à modérer leur consommation au quotidien, quand cela est possible.