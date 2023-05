Hôtel Borne de Recharge Mulhouse

Découvrez notre guide sur les hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques à Mulhouse. Les hôtels proposant ce service vous offrent non seulement un endroit où vous reposer, mais aussi la possibilité de recharger votre véhicule électrique. Cela est rendu possible grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Nous avons compilé une liste de ces hôtels pour vous faciliter la planification de votre prochain voyage en toute sérénité. Notez que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. N’oubliez pas de vérifier auprès de l’établissement si la borne de recharge est payante ou gratuite et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Mulhouse est une ville située dans le sud-est de la France, réputée pour son riche patrimoine historique, sa vie culturelle vibrante et ses nombreux parcs et jardins. La ville est également un leader en matière de durabilité et de mobilité durable, avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles. Les efforts de la ville pour encourager les modes de transport durables tels que la marche, le vélo et les transports en commun en font un choix idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Voyagez en toute sérénité à Mulhouse en profitant de notre guide exhaustif des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Bristol 18 Avenue De Colmar, 68100 Mulhouse 1 x Domestique UE, 3.7 kW Best Western Plus Au cheval Blanc à Mulhouse 27, rue Principale, 68390 Baldersheim 3 x Type 2, 22 kW Charmant Studio de Standing CENTRE HISTORIQUE 3 ème étage 9 Rue du Marché, 68100 Mulhouse NP TOUR de l’Europe, Grand appart panoramique Appt 261 3 Boulevard de l’Europe, 68100 Mulhouse NP Golden Tulip Bâle Mulhouse – Hôtel Restaurant 26 RD 201 – Rue des Cévènnes, 68390 Sausheim NP

Hôtel Bristol, Mulhouse

L’Hôtel Bristol se trouve dans le cœur de Mulhouse et offre une expérience de voyage confortable et élégante. Il dispose d’un restaurant sur place pour des repas de qualité, ainsi qu’une connexion Wi-Fi gratuite pour rester connecté pendant votre séjour.

Les chambres spacieuses et confortables sont équipées de commodités modernes pour garantir un séjour agréable. Certaines chambres disposent même d’une baignoire spa pour se détendre après une longue journée. Le petit-déjeuner buffet est servi chaque matin pour commencer la journée avec énergie.

Un parking privé est disponible sur place moyennant des frais supplémentaires. L’emplacement central de l’hôtel, à proximité des rues piétonnes et commerçantes de Mulhouse, en fait un choix idéal pour explorer la ville. Il est également proche d’une station de tramway, du musée national de la Cité de l’automobile et à seulement 500 mètres du Parc Expo de Mulhouse.

Adresse : 18 Avenue De Colmar, 68100 Mulhouse

Type de recharge : 1 x Domestique UE, 3.7 kW

Best Western Plus Au cheval Blanc à Mulhouse

Le Best Western Plus Au Cheval Blanc, situé à Baldersheim, Alsace, est un hôtel 3 étoiles offrant une connexion Wi-Fi haut débit gratuite et une connexion Internet par fibre optique. Il se trouve à 7 km de Mulhouse et proche des frontières allemande et suisse.

Les chambres de cet hôtel historique sont lumineuses et équipées d’une salle de bains privative, d’un minibar et d’une télévision par satellite. Vous pourrez déguster des plats régionaux et une grande sélection de vins alsaciens au restaurant de l’hôtel.

L’hôtel dispose également d’une piscine intérieure, d’un sauna, d’un jacuzzi, d’un hamman et d’une salle de sport. Des massages sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

Le parking gratuit est disponible sur place. L’aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg se trouve à 20 minutes en voiture. Vous pouvez également rejoindre la route des vins d’Alsace en 10 minutes et Colmar en 30 minutes en voiture.

Adresse : 27, rue Principale, 68390 Baldersheim

Type de recharge : 3 x Type 2, 22 kW

Charmant Studio de Standing CENTRE HISTORIQUE

Le Charmant Studio de Standing CENTRE HISTORIQUE est un logement de standing situé à Mulhouse, en Alsace. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite pour que vous puissiez rester connecté pendant votre séjour.

L’appartement est équipé d’une télévision à écran plat pour vous divertir, ainsi que d’une cuisine entièrement équipée pour que vous puissiez préparer vos repas à tout moment. La cuisine est équipée d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes, de plaques de cuisson, d’une machine à café et d’une bouilloire pour que vous puissiez faire du café ou du thé.

Le Charmant Studio de Standing CENTRE HISTORIQUE se trouve à moins de 1 km de la gare de Mulhouse, ce qui en fait un endroit pratique pour les voyageurs en déplacement. Il se trouve également à 2,5 km du parc des expositions de Mulhouse et à 33 km de la Maison Bleue et Blanche. L’aéroport le plus proche, celui de Bâle-Mulhouse-Fribourg, est situé à 24 km.

Adresse : 3 ème étage 9 Rue du Marché, 68100 Mulhouse,

Type de recharge :

TOUR de l’Europe, Grand appart panoramique, Mulhouse

Le Tour de l’Europe, Grand appart panoramique parking – CHECK IN AUTONOME offre un hébergement moderne et confortable avec une vue imprenable sur la ville de Mulhouse. Il est situé à seulement 1,1 km de la gare de Mulhouse, ce qui en fait un choix idéal pour les voyageurs en train.

L’appartement climatisé est équipé de 2 chambres, un salon spacieux, une cuisine entièrement équipée avec un réfrigérateur et une machine à café, ainsi qu’une salle de bains pourvue d’une douche et d’un sèche-cheveux. Les serviettes et le linge de lit sont fournis pour plus de commodité.

Le Tour de l’Europe propose une connexion Wi-Fi gratuite et un parking privé gratuit, ce qui en fait un choix idéal pour les voyageurs en voiture. Vous pourrez vous détendre en admirant la vue sur la montagne depuis le confort de votre appartement.

Il se trouve à 2,7 km du parc des expositions de Mulhouse et à 32 km de Blue and White House. Vous pourrez également visiter la Marktplatz à 32 km et le musée juif de Bâle à 33 km. L’aéroport le plus proche, Bâle-Mulhouse-Fribourg, se trouve à 23 km. Le check-in autonome vous permet de récupérer les clés et d’entrer dans l’appartement sans avoir à vous préoccuper de l’heure d’arrivée.

Adresse : Appt 261 3 Boulevard de l’Europe, 68100 Mulhouse

Type de recharge : NP

Golden Tulip Bâle Mulhouse – Hôtel Restaurant

Le Golden Tulip Bâle Mulhouse – Hôtel Restaurant est un établissement situé à Sausheim, à 5 km de Mulhouse. Il propose des services haut de gamme tels que l’accès gratuit à une piscine extérieure, une salle de sport, un sauna, des courts de tennis et de badminton, ainsi qu’une aire de jeux pour enfants, un terrain de pétanque et des trous de putting pour jouer au golf.

Les chambres de l’hôtel sont climatisées et équipées d’une télévision par satellite à écran plat. Certaines offrent une vue sur les montagnes ou la piscine. Toutes les chambres comprennent un plateau/bouilloire et une salle de bains privative avec un sèche-cheveux, ainsi que des peignoirs pour certaines.

Le petit-déjeuner buffet, composé de viennoiseries, de bacon, d’œufs brouillés et de produits locaux, est servi tous les matins au restaurant. Le restaurant 5 Eléments propose des plats alsaciens et une cuisine fusion, tandis que le bar-salon de l’hôtel offre une sélection de cocktails et de vins. Le baby-foot et le billard sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

L’hôtel offre une connexion Wi-Fi gratuite et un grand parking privé avec surveillance vidéo. Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont également disponibles sur place. Le centre de Colmar est accessible en 26 minutes en voiture.

Adresse : 26 RD 201 – Rue des Cévènnes, 68390 Sausheim

Type de recharge : NP