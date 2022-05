Guide sur le réseau de recharge publique à Marseille

Dans le cadre du transfert de compétences, depuis 2018, la compétence « Création et entretien des infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables » (IRVE) est exercée par la Métropole Aix-Marseille sur tout son territoire.

Petit tour d’horizon de la recharge à Marseille.

Recharger sa voiture électrique à Marseille, un vrai casse-tête

Les habitants de la cité phocéenne, comme l’ensemble des Français, achètent de plus en plus de voitures électriques. Le problème, c’est que le déploiement des équipements de recharge ne suit pas la cadence. Les récents convertis ont donc toutes les difficultés du monde à trouver une place de parking avec borne de recharge pour faire le plein d’électricité.

On peut aussi remarquer que ce déficit touche la Région PACA. En effet, si la région est régulièrement sur le podium des ventes de voitures électriques, elle n’est que la 6e pourvoyeuse de bornes de recharge pour les récents acheteurs, derrière les Hauts-de-France. Ce qui génère beaucoup de questionnements, étant donné que le marché se développe très vite, comme les chiffres de l’Avere-France en témoignent (1 500 voitures électriques immatriculées en PACA en janvier 2021). Il convient néanmoins de rappeler que ce problème concerne la France dans son entièreté, qui a un ratio de 13 véhicules pour une borne de recharge.

Quel est le nombre de bornes de recharge à Marseille ?

En octobre 2020, la Métropole Aix-Marseille a annoncé tambour-battant qu’elle allait installer 275 bornes de recharge (550 points de charge) sur son territoire. Ce qui élèverait le total à 500 bornes électriques à la fin d’année 2021. Le décalage entre le marché de la voiture électrique et le déploiement de ces solutions à l’échelle locale est assez phénoménal. Au moment même de l’annonce de la Métropole, L’Argus rappelait que le département des Bouches-du-Rhône comptait plus de 5 000 véhicules électriques en circulation, dont une forte majorité dans les villes, et a fortiori à Marseille.

Pourquoi avoir développé un réseau de recharge publique à Marseille ?

Dans ce cadre, elle enrichit son réseau de transports La Métropole Mobilité en déployant sur son territoire des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Lancé en septembre 2018, le réseau La Métropole Mobilité se caractérise en effet par sa multi-modalité. En proposant un panel de plus en plus large de modes de transport, il a pour objectif de réduire sur le territoire la part des voitures fonctionnant aux énergies fossiles.

La Métropole Aix-Marseille-Provence est engagée avec le Département des Bouches-du-Rhône dans un Agenda environnemental. Ce plan d’actions vise, entre autres objectifs, à l’amélioration de la qualité de l’air. Plusieurs mesures ont déjà été prises dans ce sens, parmi lesquelles une aide financière de 5000 € pour encourager les habitants à acheter des voitures à énergie électrique, et de 400 euros maximum pour un vélo électrique.

En complément, le déploiement de bornes de recharge cofinancées par le Département, permettra de sécuriser les trajets avec ce type de voitures non émettrices de gaz à effet de serre. Le plan de déplacement urbain (PDU) arrêté par le Conseil de la Métropole le 19 décembre 2019, prévoit le déploiement de plus de 1 000 points de charge à l’horizon 2030, « davantage si la demande le justifie ». La volonté de s’adapter aux changements d’usage est donc bien présente !

Une garantie pour les habitants via un maillage complet du territoire

Grâce à larecharge, les habitants se déplaçant avec un véhicule électrique auront la garantie de pouvoir le recharger en électricité à tout moment sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Les bornes sont déployées depuis 2019. Leur mise en place est privilégiée dans les centres-villes, les commerces, les zones touristiques, les centres médicaux, sportifs ou culturels ainsi que les lieux attractifs peu desservis par les transports en commun. Ainsi, on compte aujourd’hui environ 275 bornes et le double de points de recharge sur 92 communes !

Bien entendu, des enjeux de budgets entrent en jeu et il est impossible de demander un maillage aussi vaste à une métropole. Mais un autre problème risque de toucher certains automobilistes ayant choisi l’électrique : la stratégie de Marseille est de concentrer les points de recharge dans le centre-ville, autour des commerces et des centres médicaux et sportifs. Ce qui signifie qu’une large partie de la Ville ne sera pas intégrée à ce réseau.

Comment accéder au service de recharge électrique ?

Votre espace client my evzen vous permet :

de commander une carte

d’activer votre carte (obligatoire AVANT la 1ère utilisation)

modifier vos données personnelles

consulter vos factures

Quant à l’application my evzen, elle vous permet de :

trouver une borne

consulter les tarifs des points de charge

démarrer et arrêter une charge

consulter votre historique de consommation

Commandez une carte

Lors de l’inscription, commandez une carte ou rendez-vous sur votre espace client si vous êtes déjà inscrit(e). Une carte vous sera envoyée par courrier. N’oubliez pas d’activer votre carte dans votre espace client avant de l’utiliser !

Sur la borne :

passez la carte sur la borne

branchez le câble pour démarrer la charge

puis repassez la carte sur la borne pour arrêter la charge

Quels sont les tarifs sur les bornes de recharge ?

Tarifs sur les bornes accélérées (puissance maximale de 22kW pour les véhicules compatibles)

De 7h00 à 22h00 : 3,00 € TTC par heure décompté à la minute.

De 22h00 à 7h00 : 1,20 € TTC par heure décompté à la minute.

Tarif au temps de branchement indépendant de l’énergie effectivement délivrée.

Le montant de la transaction est plafonné à 30 € TTC.

ATTENTION : le prix sur ces bornes est le même quelle que soit la prise utilisée et la puissance réelle de recharge.

Tarifs sur les bornes normales (puissance maximale de 7kW pour les véhicules compatibles)

De 7h00 à 22h00 : 1,20 € TTC par heure décompté à la minute.

De 22h00 à 7h00 : 0,60 € TTC par heure décompté à la minute.

Tarif au temps de branchement indépendant de l’énergie effectivement délivrée.

Le montant de la transaction est plafonné à 30 € TTC.

ATTENTION : le prix sur ces bornes est le même quelle que soit la prise utilisée et la puissance réelle de recharge.

Tarifs sur les bornes lentes (puissance maximale de 3kW)

De 7h00 à 22h00 : 0,60 € TTC par heure décompté à la minute.

De 22h00 à 7h00 : 0,30 € TTC par heure décompté à la minute.

Tarif au temps de branchement indépendant de l’énergie effectivement délivrée.

Le montant de la transaction est plafonné à 30 € TTC.

ATTENTION : le prix sur ces bornes est le même quelle que soit la puissance réelle de recharge.

Enfin, la création de la Scic Totem Provence, pour favoriser l’implantation de voiture électriques en libre partage est une autre initiative qui s’inscrit dans cette démarche pour apaiser l’hyper-centre de Marseille.