Tesla, le géant de l’automobile électrique dirigé par Elon Musk, ne cesse de repousser les limites de l’innovation technologique. Parmi les projets les plus attendus de la marque, les robotaxis — ces véhicules autonomes conçus pour révolutionner le transport urbain — suscitent une curiosité grandissante. Une rumeur persistante fait surface dans les cercles technologiques : l’intégration potentielle de la charge à induction pour alimenter ces futurs fleurons de la mobilité.

Cette avancée pourrait être accélérée par l’acquisition de Wiferion, une start-up allemande spécialisée dans la charge sans fil. Mais qu’implique cette technologie, et comment pourrait-elle transformer l’expérience des robotaxis Tesla ? Plongeons dans le sujet.

La charge à induction : une technologie sans fil prometteuse

La charge à induction, également appelée charge sans fil, repose sur le principe de transfert d’énergie électromagnétique entre deux bobines : une émettrice (située dans une station ou une plateforme) et une réceptrice (intégrée au véhicule). Déjà utilisée pour les smartphones et certains appareils électroniques, cette technologie commence à faire son chemin dans l’industrie automobile. Contrairement aux stations de recharge traditionnelles nécessitant un câble, la charge à induction offre une solution sans contact, rapide et pratique.

Pour les robotaxis Tesla, qui devraient fonctionner de manière autonome et continue, cette méthode pourrait éliminer le besoin d’interventions humaines pour brancher les véhicules. Imaginez un robotaxi qui, après avoir déposé un passager, se positionne automatiquement au-dessus d’une plaque de charge intégrée dans le sol pour refaire le plein d’énergie en quelques minutes, sans aucune assistance.

Wiferion : l’expertise allemande au service de Tesla

En juillet 2023, Tesla a finalisé l’acquisition de Wiferion, une start-up basée à Fribourg, en Allemagne, spécialisée dans les solutions de charge inductive pour les robots industriels et les véhicules électriques. Fondée en 2016, Wiferion s’est rapidement imposée comme un acteur clé dans ce domaine, avec plus de 8 000 chargeurs déployés, principalement pour des applications industrielles comme les chariots élévateurs autonomes et les robots mobiles. La start-up a également noué un partenariat stratégique en 2022 avec WiTricity, une entreprise américaine pionnière dans la charge sans fil, lui permettant d’étendre sa présence sur le marché nord-américain.

L’expertise de Wiferion repose sur des systèmes de charge à haute efficacité, avec des rendements énergétiques pouvant atteindre 93 à 95 % dans des conditions optimales, selon des rapports techniques. Cette performance est cruciale pour minimiser les pertes d’énergie, un défi majeur de la charge sans fil. Après son acquisition par Tesla pour un montant estimé entre 50 et 100 millions de dollars, Wiferion a vu ses opérations de fabrication revendues à PULS, un fournisseur allemand d’électronique de puissance, tandis que Tesla a conservé son équipe d’ingénieurs. Cette manœuvre, qualifiée d’« acqui-hiring », suggère que Tesla vise à intégrer le savoir-faire de Wiferion dans ses propres projets, notamment pour les robotaxis.

Pourquoi Tesla mise sur cette innovation ?

Tesla a déjà démontré son intérêt pour optimiser l’autonomie et la commodité de ses véhicules électriques avec des initiatives comme les Superchargeurs et la charge rapide. Cependant, les robotaxis, destinés à opérer 24 heures sur 24 dans des flottes autonomes, exigent une infrastructure encore plus fluide. La charge à induction, portée par l’expertise de Wiferion, pourrait répondre à ce défi en permettant une recharge opportuniste : les véhicules pourraient se recharger brièvement à des arrêts stratégiques (stations, parkings, zones de repos), maximisant ainsi leur disponibilité.

De plus, cette technologie s’aligne avec la vision futuriste de Tesla. Elon Musk a souvent évoqué un monde où les voitures électriques ne sont pas seulement des moyens de transport, mais des éléments interconnectés d’un écosystème intelligent. La charge à induction, combinée à la conduite autonome de niveau 5 (entièrement autonome), pourrait transformer les robotaxis en unités quasi-indépendantes, réduisant les coûts d’exploitation pour les opérateurs de flottes. L’acquisition de Wiferion pourrait ainsi accélérer le développement d’un système propriétaire, évitant à Tesla de repartir de zéro.

Les défis à relever

Malgré son potentiel, la charge à induction n’est pas exempte d’obstacles. Tout d’abord, son efficacité énergétique reste inférieure à celle des systèmes filaires, même avec les avancées de Wiferion. Une partie de l’énergie se perd lors du transfert sans fil, ce qui pourrait poser problème pour des flottes de robotaxis gourmandes en électricité. Ensuite, le coût d’installation des infrastructures — plaques de charge dans les routes ou les stations — représente un investissement colossal, surtout si Tesla vise une adoption à grande échelle.

Un autre défi réside dans la standardisation. Pour que les robotaxis Tesla exploitent pleinement cette technologie, les villes devront adopter des normes compatibles avec les systèmes de la marque. Cela nécessitera une collaboration entre Tesla, les gouvernements locaux et d’autres acteurs de l’industrie automobile. Enfin, bien que Wiferion ait apporté des améliorations significatives, la vitesse de charge sans fil reste généralement inférieure à celle des Superchargeurs Tesla, un point critique pour des véhicules devant minimiser leurs temps d’arrêt.

Une révolution en marche ?

Si Tesla parvient à surmonter ces hurdles, la charge à induction, boostée par l’expertise de Wiferion, pourrait redéfinir le concept même de mobilité autonome. Les robotaxis ne seraient plus limités par des arrêts prolongés aux bornes de recharge, et les utilisateurs profiteraient d’un service ininterrompu. En outre, cette technologie renforcerait l’image de Tesla comme pionnier de l’innovation, un argument de poids face à des concurrents comme Waymo ou Cruise.

Bien que Tesla n’ait pas encore confirmé officiellement l’intégration de la charge à induction dans ses robotaxis, les indices s’accumulent. Des brevets déposés par l’entreprise ces dernières années mentionnent des systèmes de charge sans fil, et l’acquisition de Wiferion en est une preuve tangible. Lors de la journée des investisseurs en mars 2023, Tesla a teasé une image d’un véhicule stationné sur une plateforme de charge sans fil, renforçant les spéculations. Reste à savoir si cette technologie sera déployée à domicile, dans les stations Supercharger, ou directement intégrée dans les infrastructures urbaines.

Conclusion

La charge à induction sur les prochains robotaxis Tesla, portée par l’acquisition de Wiferion, pourrait marquer une nouvelle étape dans la quête d’une mobilité durable et autonome. En éliminant les câbles et en optimisant les temps de recharge, cette technologie s’inscrit dans la philosophie de Tesla : simplifier l’expérience utilisateur tout en repoussant les frontières du possible. Si les défis techniques et économiques sont relevés, les robotaxis Tesla pourraient devenir les pionniers d’un futur où la recharge est aussi invisible que la conduite elle-même. Avec Tesla, l’avenir de la mobilité promet d’être électrisant.