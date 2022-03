Ford Mustang Mach-E: Avantages et inconvénients

Vous avez envie de passer à l’électrique? Vous avez peut-être une Ford ou vous soutenez la démarche du constructeur dans sa démarche électrique? Nous avons souhaité écrire cet article pour vous. En effet, nous pensons que le mouvement d’électrification globale ne pourra se faire qu’avec une offre variée.

Dans cet article, nous avons souhaité réunir les principaux avantages et inconvénients que nos lecteurs nous partagent au fil des discussions que nous pouvons avoir lorsque nous conseillons nos lecteurs pour s’équiper en infrastructure de recharge.

Le réseau de recharge est le principal défaut du véhicule ?

Prenons un point de vue de propriétaire de Tesla:

Si vous achetez une voiture électrique autre qu’une Tesla, le seul véritable inconvénient sera qu’il est difficile de trouver des stations de recharge à haute vitesse pour votre voiture lorsque vous êtes en déplacement.

Si vous achetez une Tesla, le réseau de Superchargeurs est partout où vous voulez aller et votre voiture vous dira exactement où se trouve le prochain Superchargeur sur votre trajet et quel sera votre niveau de charge lorsque vous y arriverez.

Ainsi, pour les Teslas, l’angoisse de l’autonomie, le principal « inconvénient » des véhicules électriques, appartient au passé. Tesla ouvre son réseau de SuperChargeurs aux voitures non Tesla, mais fera probablement payer plus cher les voitures non Tesla pour utiliser le réseau.

C’est déjà ce qui se produit sur le réseau Ionity pour les véhicules. En effet, les fabricants qui participent au consortium font des offres aux nouveaux propriétaires en proposant un an de gratuité ou des incentives.

Donc, en résumé : Pour les Teslas, il n’y a pas d’inconvénients. Pour les VE non Teslas, le seul inconvénient est que vous aurez peur de l’autonomie si vous n’avez pas de système de recharge à domicile ou si vous devez faire des trajets sur la route.

Le réseau de concessionnaires peuvent faire la différence

Prenons cette fois le point de vue d’un propriétaire de Ford Mach-E:

Nous l’avons acheté à la place d’une Tesla (et d’autres véhicules électriques), principalement en raison de sa valeur. Pour le prix, vous obtenez beaucoup de caractéristiques, un constructeur auto historique qui sait préparer ses véhicules avant la livraison, et (malgré le fait que les concessionnaires ne sont pas tous parfaits) l’accès à l’entretien chez les concessionnaires locaux est rassurant.

Nous aimons savoir que si une entreprise promet un certain nombre de kilomètres d’autonomie, nous obtiendrons au moins cela. Enfin, la voiture est tout simplement agréable. L’intérieur est beau et agréable, l’extérieur fait tourner les têtes, et même le modèle d’entrée de game dispose d’un grand nombre de caractéristiques comme les sièges chauffants et le régulateur de vitesse adaptatif.

En conclusion

Il est assez claire à la lecture de ces témoignages que le point d’attention est le réseau de rechargement. Même si le réseau de supercharger s’ouvre à la concurrence, ce n’est pas la solution idéale. Il est en effet indispensable de s’équiper d’une borne de recharge pour profiter au mieux de l’expérience électrique.

D’ailleurs nous pouvons insister sur le fait qu’il est indispensable d’avoir une borne de recharge chez soi pour profiter de son véhicule électrique.