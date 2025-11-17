La méga-usine de puces de Tesla pourrait bénéficier du « Chips Act »

Avec l’essor fulgurant de l’industrie technologique, Tesla se positionne comme un acteur incontournable grâce à son projet de méga-usine de puces, communément appelée « TeraFab ». Située au Texas, cette installation pourrait bien devenir un pilier central de la révolution de l’intelligence artificielle aux États-Unis, surtout avec le soutien financier potentiel de 3 à 5 milliards de dollars du gouvernement américain grâce au CHIPS Act.

Un Projet Ambitieux pour l’Avenir

La « TeraFab » a pour objectif de produire jusqu’à un million de puces par mois d’ici 2027. Ces composants seront cruciaux pour alimenter les véhicules autonomes, les robots, et plus largement l’empire de l’intelligence artificielle de Tesla. Cette avancée pourrait transformer non seulement le secteur des véhicules autonomes mais aussi d’autres domaines utilisant des technologies avancées.

Vers une Intégration Verticale Totale

Face à une demande croissante en puces performantes, Elon Musk a décidé de s’éloigner des fournisseurs traditionnels comme Samsung et TSMC pour s’engager dans une intégration verticale. Cette stratégie vise à garantir un contrôle total sur les processus de fabrication, offrant ainsi une rapidité et une efficacité accrues dans le développement de nouvelles technologies.

Actuellement, une grande partie de l’assemblage des puces est encore partagée entre TSMC, Samsung, et Intel en Arizona. Toutefois, la vision de Musk est clair : renforcer l’autonomie de Tesla et accélérer le rythme de l’innovation.

Des Puces à la Pointe de la Technologie

Le nouveau AI5 de Tesla est déjà 40 fois plus puissant que la version précédente et 10 fois plus rentable qu’une puce Nvidia standard. L’annonce de la future AI6 pour 2026, suivie par l’AI8 déjà en cours de développement, témoigne de l’engagement de Tesla envers une avancée continue. Ces puces pourraient fortement influencer le marché mondial, offrant des performances inégalées et consolidant la place de Tesla dans le secteur.

L’Impact du CHIPS Act

L’injection financière attendue du CHIPS Act constitue un levier important pour l’établissement de la « TeraFab ». Ce soutien ne vient pas seulement stabiliser l’économie de la chaîne d’approvisionnement des puces aux États-Unis, mais il contribue également à la création d’emplois et à l’optimisation de l’industrie nationale.

Si le projet « TeraFab » atteint ses objectifs, Tesla pourrait bien devenir la colonne vertébrale de l’avenir de l’intelligence artificielle américaine. L’ambition et l’échelle impressionnante de Tesla promettent non seulement un impact révolutionnaire dans le domaine technologique, mais elles positionnent également la société comme leader incontesté de l’avenir numérique.