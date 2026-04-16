Tesla franchit une étape historique : Le Tape-Out de la puce AI5 est officiel

Elon Musk vient de confirmer une étape cruciale dans la course à l’intelligence artificielle : le tape-out de la puce AI5 (successeur de la plateforme Hardware 4). Pour rappel, le « tape-out » est le moment sacré où le design final d’une puce est envoyé à l’usine pour la production. Une fois cette étape franchie, le silicium devient réalité.

Cette annonce marque un tournant stratégique pour Tesla, qui s’éloigne de plus en plus de son statut de simple constructeur automobile pour s’affirmer comme un titan du calcul haute performance.

Une puissance de calcul brute multipliée par cinq

L’information la plus frappante concerne les performances. Selon Musk, une seule puce AI5 délivrera environ 5 fois la puissance de calcul utile d’un système AI4 complet (lequel utilise un double SoC).

Cette montée en puissance exponentielle s’explique par une optimisation poussée de l’architecture pour les réseaux de neurones. Là où l’AI4 était déjà une bête de course pour le traitement d’images en temps réel, l’AI5 change de paradigme pour répondre à des besoins de calcul massifs et diversifiés.

Fiche technique et calendrier de production

Tesla ne fait pas cavalier seul pour la fabrication et s’appuie sur les leaders mondiaux de la fonderie :

Fabricants : La production sera partagée entre TSMC et Samsung , garantissant ainsi une chaîne d’approvisionnement robuste et l’accès aux dernières finesses de gravure.

La production sera partagée entre et , garantissant ainsi une chaîne d’approvisionnement robuste et l’accès aux dernières finesses de gravure. Mass Production : Le déploiement à grande échelle est prévu pour 2027 .

Le déploiement à grande échelle est prévu pour . Volume : Musk prédit que l’AI5 deviendra l’une des puces d’IA les plus produites de l’histoire, reflétant l’ambition de Tesla d’inonder ses différents écosystèmes de cette puissance de calcul.

Le Grand Changement : Pourquoi l’AI5 ne sera pas dans vos voitures ?

C’est sans doute la révélation la plus surprenante : L’AI5 ne sera pas intégrée aux véhicules Tesla. Pourquoi ce choix ? Musk affirme que la plateforme AI4 est déjà largement suffisante pour atteindre un niveau de sécurité pour le Full Self-Driving (FSD) bien supérieur à celui d’un conducteur humain. Intégrer l’AI5 dans les voitures serait, en quelque sorte, un « overkill » inutile pour la conduite autonome urbaine.

Les nouveaux piliers : Optimus et Super-calculateurs

Si elle ne finit pas sous le capot d’une Model 3, où ira cette puissance ?

Optimus : Le robot humanoïde de Tesla est le principal bénéficiaire. Pour interagir avec un environnement humain complexe et non structuré, Optimus a besoin de bien plus de puissance de calcul « embarquée » qu’une voiture sur une route balisée. Clusters de Super-calculateurs : L’AI5 sera la brique de base des futurs centres de données de Tesla. Ces clusters serviront à entraîner les modèles d’IA à une vitesse record, consolidant l’avance de l’entreprise dans l’apprentissage profond.

En résumé

Caractéristique Détails Performance ~5x le calcul utile de l’AI4 (Dual-SoC) Fabricants TSMC & Samsung Lancement Production de masse en 2027 Cibles Robots Optimus et Clusters de calcul Statut Auto Non intégrée (AI4 jugée suffisante pour le FSD)

« L’AI5 n’est pas juste une mise à jour ; c’est le moteur de la prochaine révolution robotique de Tesla. »

Avec ce tape-out, Tesla prouve qu’elle maîtrise désormais la conception de semi-conducteurs au même titre que des géants comme NVIDIA, tout en dictant son propre calendrier technologique. L’année 2027 s’annonce déjà comme celle de la maturité pour l’intelligence artificielle physique.