Les Ventes de Véhicules Électriques en Chine : Une Croissance Florissante et Précipitée par les Constructeurs Locaux

Le marché des véhicules électriques en Chine continue de montrer une résilience remarquable, illustrée par les chiffres de ventes impressionnants d’octobre. Alors que certaines grandes marques enregistrent des augmentations spectaculaires, d’autres, comme Li Auto, connaissent une baisse préoccupante de leurs ventes annuelles. Dans cet article, nous allons explorer les performances variées des principaux acteurs du marché chinois des véhicules électriques.

XPeng, Nio et Leapmotor : Des Records en Série

Les constructeurs chinois XPeng, Nio et Leapmotor ont connu un mois exceptionnel, atteignant des livraisons records et consolidant leur place sur le marché. XPeng a livré 42 013 véhicules en octobre, marquant son quatrième mois consécutif de records, avec une augmentation de 76 % par rapport à l’année précédente. Les ventes de la Mona M03, une petite berline économique, ont maintenu leur vigueur, et les ventes à l’étranger, bien que faibles, montrent une belle progression.

Nio, quant à lui, a dépassé les 40 000 livraisons pour la première fois, avec une augmentation stupéfiante de 92,6 % par rapport à octobre 2024. La croissance s’est manifestée dans toutes les gammes, du haut de gamme de Nio à l’économique Firefly.

De son côté, Leapmotor continue son ascension fulgurante avec 70 289 livraisons, dépassant les performances de l’année précédente de 84,1 %. Bien que n’étant pas un concurrent direct de Tesla, Leapmotor semble envisager de surpasser le géant américain sur le marché chinois grâce à son alliance stratégique avec Stellantis.

Xiaomi : Un Compétiteur Sérieux pour Tesla

Xiaomi, nouvel entrant audacieux sur le marché des EVs, consolide sa place avec plus de 40 000 livraisons en octobre. Déjà en avance sur le modèle 3 de Tesla avec sa berline SU7, Xiaomi se démarque avec son crossover YU7 en concurrence directe avec la Model Y. Les deux modèles souffrent cependant de limitations de production actuellement.

Xiaomi prévoit également de lancer un grand SUV EREV l’année prochaine, élargissant ainsi sa gamme de véhicules électriques à la fois abordables et innovants.

BYD : Un Mois Record en 2025 Malgré des Défis Locaux

BYD, leader incontesté des EVs, a vendu 441 706 véhicules en octobre, un mois record pour 2025 malgré une baisse par rapport à l’année précédente. Avec 222 559 unités vendues, la marque a connu une augmentation notoire de ses ventes de BEV et continue de dominer le marché des PHEVs. Toutefois, la concurrence interne en Chine reste féroce, BYD subissant la pression de Geely et Leapmotor.

La marque premium Fang Cheng Bao de BYD s’est distinguée avec une augmentation spectaculaire de 415,3 % des ventes annuelles, principalement grâce à son modèle phare le Tai 7.

Li Auto : Une Décline Alarmante

Li Auto, en revanche, fait face à une chute marquante de ses ventes, avec une baisse de 38,25 % par rapport à l’an dernier. Des efforts sont en cours pour introduire une nouvelle ligne de SUV BEV, mais le temps nous dira si ces initiatives suffiront à inverser la tendance.

En synthèse, alors que certains acteurs comme XPeng, Nio, et Xiaomi continuent sur une trajectoire ascendante, d’autres comme BYD doivent composer avec une concurrence interne accrue. Les mois à venir seront déterminants pour voir comment ces constructeurs naviguent dans un marché en rapide évolution et comment les incitations gouvernementales influencent leurs stratégies.