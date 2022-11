« J’ai un stock d’autocollants », un propriétaire de voiture électrique excédé par ce comportement

Faire des kilomètres pour vouloir se recharger et trouver une station occupée par des véhicules thermiques. C’est le comportement que dénoncent de plus en plus propriétaires de véhicules électriques. Cela ne concerne pas uniquement les superchargeurs Tesla mais bien toutes les stations de rechargement.

Occuper une station de rechargement est dommageable

Sur un marché aussi jeune que le véhicule électrique, il faut comprendre que l’occupation d’une place réservée au rechargement de véhicules électriques est dommageable. Pour l’image du véhicule électrique et pour les propriétaires qui viennent de s’équiper sans avoir de borne de recharge à domicile.

Nous avons plusieurs fois partagé des images de Supercharger Tesla occupés par des véhicules thermiques (notamment au Supercharger de Clermont avec des véhicules Mercedes) mais c’est la première fois qu’il est partagé sur LinkedIn le malaise de voir une station de recharge occupé par des véhicules thermiques.

Dans les commentaires de cette publication, des réactions parfois extrêmes et des constats d’échec sont partagés. Il est fait mention du rôle de la police municipale qui doit venir verbaliser ses véhicules qui occupent ses places. Il est d’ailleurs important de rappeler que le véhicule soit thermique ou électrique « non-branché », le problème est strictement identique.

Parmi les propriétaires de véhicules électriques les plus précurseurs, il y avait deux pratiques qui sont visiblement restées dans les mœurs. Le dépôt d’un autocollant sur le pare-brise de la voiture thermique perdue sur une place réservée à la recharge et le positionnement d’un mot de courtoisie sur le pare-brise de sa voiture électrique pour prévenir de la fin de sa recharge.

Un problème technique ou d’éducation civique ?

Il ne faut pas se leurrer, il y a un problème et il faudra du temps. Le problème est soit un refus des opérateurs de borne de recharge pour faire respecter la disponibilité des places. Il faut préciser que ce problème sera vite résolu si la tendance se poursuit puisque la disponibilité des places fait partie intégrante des modèles économiques de ces opérateurs de recharge. Une place occupée qui ne génère pas d’argent est une perte sèche pour l’entreprise.

L’éventail de solutions techniques pour ces opérateurs est en train de s’étoffer. Voir la solution de Tesla déployée en Chine pour assurer la réservation des places mais également pour prévenir ces comportements.

Il semblerait que ce soit essentiellement de l’éducation civique: Cela nécessite du temps pour que les propriétaires de véhicules thermiques comprennent la nécessité pour les propriétaires de véhicules électriques de se recharger. Il faut faire preuve d’empathie. Pourquoi ? La croissance du véhicule électrique est très rapide.

Elle est rapide pour les propriétaires de véhicules électriques, elle est rapide pour les opérateurs de borne qui déploient des stations de rechargement et elle est également rapide pour les propriétaires de véhicules thermiques qui découvrent chaque mois de nouvelles places de parking réservées pour de la recharge de véhicules électriques.

Même si nous savons ici que c’est l’avenir et que c’est la direction politique, économique et industrielle. Tout le monde n’est pas obligé de le savoir, de le comprendre et de l’accepter. Il est donc impératif avant de réprimer ces comportements de laisser du temps à ses propriétaires de véhicules thermiques de découvrir ces nouveaux besoins.