Que se passe-t-il pour l’action Tesla si les investisseurs prennent cette décision choc ?

L’attention des investisseurs de Tesla (TSLA) est entièrement tournée vers l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu jeudi, et plus particulièrement sur le sort du plan de rémunération à 1 000 milliards de dollars du CEO Elon Musk.

Musk et Tesla ont intensément cherché à mobiliser le soutien des actionnaires, le conseil d’administration et Musk lui-même laissant entendre qu’il pourrait quitter l’entreprise si la proposition était rejetée.

Dans ce scénario, le cours de l’action TSLA pourrait chuter de plus de 10 %, selon un analyste.

Quelques jours avant l’assemblée, Musk a déclaré sur le podcast All-In vendredi dernier qu’il n’achèterait pas de « yacht » si le plan de rémunération était approuvé. Cependant, il a ajouté que pour développer le robot humanoïde Optimus de Tesla, il a besoin de détenir environ 25 % des parts de l’entreprise afin de conserver un contrôle suffisant sur les opérations.

Interrogé sur la possibilité que le vote ne lui soit pas favorable, Musk n’a pas voulu confirmer s’il quitterait Tesla :

« Disons simplement que je ne vais pas construire une armée de robots si je peux être facilement écarté par des investisseurs activistes. Impossible. »

Des déclarations similaires avaient été faites lors de la conférence téléphonique du troisième trimestre, où Musk a plaidé en faveur de l’approbation de son plan de rémunération par les investisseurs, tout en critiquant les sociétés de conseil aux actionnaires Glass Lewis et ISS, qui recommandent de voter contre cette proposition.

Musk est actuellement le principal actionnaire de Tesla, avec 15,8 % du capital. Si les actionnaires approuvent le plan, Musk pourrait obtenir le contrôle de 29 % des actions avec droit de vote.

Assemblée générale Tesla

Le géant de la mobilité électrique tiendra son assemblée générale après la clôture du marché jeudi. Outre le plan de rémunération de Musk, les actionnaires voteront également sur l’investissement de Tesla dans xAI et sur plusieurs autres résolutions.

Cathie Wood et Ark Invest, soutiens historiques de la vision de Musk pour Tesla, ainsi que Baron Capital et d’autres acteurs, ont exprimé leur soutien aux propositions du conseil, tandis que Glass Lewis et ISS recommandent de voter contre le plan de rémunération.

Les investisseurs particuliers, qui détiennent environ 40 à 45 % des actions TSLA, devraient également majoritairement soutenir Musk. Reste à savoir comment voteront les principaux investisseurs institutionnels Vanguard et BlackRock.

La présidente du conseil, Robyn Denholm, a récemment adressé une lettre aux actionnaires leur demandant s’ils souhaitent « conserver Elon comme CEO de Tesla », soulignant l’importance de cette assemblée.

Selon Adam Jonas, analyste de Morgan Stanley et optimiste sur Tesla :

« L’assemblée générale du 6 novembre pourrait devenir l’un des événements les plus importants de l’histoire de l’entreprise. Bien que la plupart des observateurs et des marchés parient sur l’approbation par les actionnaires du plan de rémunération largement médiatisé et analysé à 1 000 milliards de dollars, il existe une possibilité distincte qu’il soit rejeté. »

Il ajoute que dans ce cas, la réaction de l’action TSLA serait probablement une vente immédiate, pouvant dépasser 10 %, avec un impact sur l’avenir stratégique de l’entreprise et mettant en jeu les projections les plus pessimistes pour le cours de l’action.

Source : Investors.com