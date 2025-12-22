L’avenir de la conduite autonome : Un regard sur l’AITO M9 et le système Qiankun ADS de Huawei

La Chine se positionne à l’avant-garde de la technologie de conduite autonome avec le déploiement de véhicules « capables de Niveau 3 », une innovation illustrée par l’AITO M9 et le système Qiankun ADS de Huawei. Cette avancée technologique entraîne d’importantes modifications dans l’expérience utilisateur et l’architecture de sécurité des véhicules.

Évolution de l’interface utilisateur

L’un des changements les plus remarquables est le passage d’une commande standard à deux rouleaux à un bouton d’activation dédié, distinguant ainsi l’interface des modèles L2+ précédents. Lors de l’engagement du mode autonome, l’affichage adopte un schéma de couleurs unique « L3 », confirmant l’activation du système. Cette innovation constitue une amélioration ergonomique significative qui facilite l’utilisation par l’utilisateur.

Distinctions avec la conduite autonome de Niveau 5

Bien que le mode de Niveau 3 autorise une conduite sans les mains, il demeure différent de la pleine autonomie de Niveau 5. Les conducteurs doivent comprendre les contraintes spécifiques d’utilisation, notamment la nécessité d’être prêts à reprendre le contrôle du véhicule à tout moment. L’engagement de l’utilisateur reste une condition essentielle pour garantir la sécurité.

Mécanismes de sécurité en cas de défaillance

Les exigences de sécurité sont prioritaires avec l’intégration d’un mécanisme de «fail-safe» complet. En cas de non-réponse du conducteur à une demande de reprise de contrôle – par exemple, en cas d’incapacité – le véhicule se déplace automatiquement jusqu’à la voie d’urgence et active les feux de détresse. Pour une réponse d’urgence, le véhicule débloque ses portes et projette un signal SOS via les phares, assurant ainsi une visibilité accrue pour les forces de secours.

Opération en conditions météorologiques difficiles

Un des points forts du système est son fonctionnement robuste entre 1 et 150 km/h, même dans des conditions climatiques difficiles telles que la pluie, le brouillard ou la poussière. Cela maximise la fiabilité du système dans divers environnements, renforçant la confiance des utilisateurs en ces nouvelles technologies.

En conclusion, l’introduction des véhicules « capables de Niveau 3 » en Chine, démontrée par l’AITO M9 et le système Qiankun ADS de Huawei, représente une avancée majeure vers l’avenir de la mobilité autonome. En mettant l’accent sur une interface utilisateur revisitée et une sécurité accrue, ces systèmes promettent de transformer la façon dont nous percevons la conduite quotidienne.