Tesla vs Renault vs Hyundai : Lequel est le moins cher en 2025 ? Le CTP du Model 3, de la Mégane et de l’Ioniq 6 révélé !

En 2025, le marché de la voiture électrique est plus mature et concurrentiel que jamais. Pour l’acheteur avisé, le prix d’achat n’est qu’une partie de l’équation. Le véritable indicateur de rentabilité est le Coût Total de Possession (CTP), qui inclut l’achat, la décote, l’énergie, l’entretien et l’assurance. Nous comparons ici trois modèles phares, aux positionnements distincts, pour déterminer le champion du CTP en France en 2025.

💰 1. Le Prix d’Achat et les Aides

Le prix d’achat initial est le poste de dépense le plus lourd, mais il est modulé par le bonus écologique en France, qui, en 2025, privilégie toujours les modèles plus abordables.

Modèle (Version d’accès) Prix de départ estimé (2025, hors bonus) Bonus Écologique (Maximum estimé 2025) Prix réel d’accès (hors option) Renault Mégane E-Tech (EV60) environ 38 000 € 4 000 € environ 34 000 € Tesla Model 3 (Propulsion) environ 39 990 € 2 000 € à 4 000 € environ 35 990 € à 37 990 € Hyundai Ioniq 6 (Grande Autonomie) environ 51 490 € 0 € environ 51 490 €

Avantage initial : Renault Mégane E-Tech. Grâce à son positionnement tarifaire inférieur au seuil, elle bénéficie généralement d’un bonus écologique maximal, la plaçant en tête pour le coût initial.

Grâce à son positionnement tarifaire inférieur au seuil, elle bénéficie généralement d’un bonus écologique maximal, la plaçant en tête pour le coût initial. La Tesla Model 3 a vu ses prix s’ajuster, la rendant plus compétitive, mais son éligibilité au bonus dépend des fluctuations de prix et des critères de fabrication.

a vu ses prix s’ajuster, la rendant plus compétitive, mais son éligibilité au bonus dépend des fluctuations de prix et des critères de fabrication. La Hyundai Ioniq 6, se positionnant plus haut de gamme (et souvent au-dessus du plafond de prix pour le bonus), a un coût d’achat initial bien plus élevé.

⚡ 2. Consommation et Coût de l’Énergie

Le coût de l’énergie est un facteur clé du CTP, où l’efficience des véhicules électriques fait la différence.

Modèle Consommation moyenne estimée (kWh/100 km) Autonomie WLTP (Grande Autonomie) Coût estimé aux 100 km (Recharge à domicile) Tesla Model 3 environ 14.0 513-678 km environ 2.80 € Hyundai Ioniq 6 environ 14.6 519-614 km environ 2.92 € Renault Mégane E-Tech environ 15.5 470 km environ 3.10 €

Avantage Énergie : Tesla Model 3. La Model 3 est reconnue pour son efficience aérodynamique, qui se traduit par une consommation légèrement inférieure.

La Model 3 est reconnue pour son efficience aérodynamique, qui se traduit par une consommation légèrement inférieure. L’ Ioniq 6 suit de près, bénéficiant également d’un excellent coefficient aérodynamique.

suit de près, bénéficiant également d’un excellent coefficient aérodynamique. La Mégane E-Tech, bien que performante pour sa catégorie, est un peu moins efficiente sur de longs trajets que ses rivales berlines.

Note : La recharge rapide sur les Superchargeurs Tesla ou les bornes Ionity (souvent utilisées par Hyundai et Renault) coûte plus cher que la recharge à domicile. La Tesla bénéficie cependant d’un réseau plus dense et, historiquement, d’une simplicité d’utilisation avantageuse.

🔧 3. Entretien et Assurance

Les voitures électriques ont des coûts d’entretien nettement inférieurs aux thermiques, mais les disparités entre marques persistent.

Critère Tesla Model 3 Renault Mégane E-Tech Hyundai Ioniq 6 Entretien (Fréquence/Coût) Faible. Moins d’interventions requises par le constructeur. Faible. Réseau plus dense, coûts potentiellement négociables. Faible. Garantie étendue de 5 ans/kilométrage illimité. Assurance (Prime Tous Risques) Élevée. Coût des réparations (carrosserie/batterie) et technologie plus chers. Modérée. Moins chère que Tesla (écart moyen environ 245 €/an). Élevée/Modérée. Similaire à Tesla ou légèrement inférieure. Garantie 4 ans/80 000 km (véhicule) 2 ans/kilométrage illimité (véhicule) 5 ans/kilométrage illimité (véhicule)

Avantage Entretien : Égalité. Les trois modèles profitent de l’avantage de l’électrique sur la maintenance. La Hyundai Ioniq 6 se distingue par sa garantie du véhicule plus longue, un atout pour le CTP.

Les trois modèles profitent de l’avantage de l’électrique sur la maintenance. La se distingue par sa garantie du véhicule plus longue, un atout pour le CTP. Avantage Assurance : Renault Mégane E-Tech. Les statistiques montrent que l’assurance des modèles Tesla est généralement plus chère en raison du coût des pièces et de la complexité des réparations.

📉 4. Valeur Résiduelle et Décote

La décote est souvent la composante la plus importante du CTP. Une faible dépréciation est synonyme d’économie au moment de la revente.

Tesla Model 3 : Elle maintient historiquement une très bonne valeur résiduelle . Malgré les fortes baisses de prix en neuf (qui impactent l’occasion), la demande pour les Tesla d’occasion reste forte, limitant la décote en pourcentage pour les acheteurs de 2025.

Elle maintient historiquement une . Malgré les fortes baisses de prix en neuf (qui impactent l’occasion), la demande pour les Tesla d’occasion reste forte, limitant la décote en pourcentage pour les acheteurs de 2025. Renault Mégane E-Tech : Sa valeur résiduelle est solide, surtout en France. Son prix d’achat initial faible grâce au bonus lui permet d’absorber la décote de manière efficace.

Sa valeur résiduelle est solide, surtout en France. Son prix d’achat initial faible grâce au bonus lui permet d’absorber la décote de manière efficace. Hyundai Ioniq 6 : Nouvelle sur le marché, mais Hyundai a prouvé que ses modèles électriques (Ioniq 5, Kona) tiennent bien la cote. Son statut de berline plus haut de gamme pourrait jouer en sa faveur pour les professionnels.

🏆 Verdict CTP 2025 : Qui est le vainqueur ?

Le vainqueur en matière de Coût Total de Possession dépend du profil de l’acheteur (particulier ou professionnel) et de l’usage.

🥇 Pour un CTP Minimal : La Renault Mégane E-Tech

La Renault Mégane E-Tech gagne pour l’acheteur sensible au prix.

Un prix d’achat net inférieur (grâce au bonus) combiné à un coût d’assurance plus faible et un réseau de maintenance dense la rendent imbattable sur le CTP absolu, en particulier pour les particuliers et les entreprises privilégiant le modèle d’accès.

🥈 Pour le Meilleur Équilibre CTP/Performance : La Tesla Model 3

La Tesla Model 3 arrive en deuxième position.

Malgré un coût d’assurance plus élevé, son efficience énergétique supérieure et sa valeur résiduelle historique en font un choix extrêmement rentable sur le long terme, surtout pour les gros rouleurs.

🥉 Pour les Professionnels et les Avantages en Nature : La Hyundai Ioniq 6

La Hyundai Ioniq 6 est le choix de la garantie et du haut de gamme.

Son prix d’achat initial élevé la pénalise, mais sa garantie 5 ans sans limite de kilométrage et son potentiel de recharge ultra-rapide (plateforme 800V) sont des atouts majeurs pour les professionnels qui doivent minimiser les risques de panne et de maintenance.

En conclusion, en 2025, la Mégane E-Tech offre le CTP le plus bas en tant qu’option la plus abordable, tandis que la Tesla Model 3 reste la référence en termes de CTP/performance pour les acheteurs plus exigeants.