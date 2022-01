Le CNPA se transforme et devient MOBILIANS

Première organisation représentative des métiers de la distribution et des services de l’automobile et de la mobilité en France, le CNPA est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Il annonce son changement de nom pour être en phase avec les nouveaux enjeux de la filière automobile et penser les mobilités de demain : MOBILIANS.

Un changement de nom qui dévoile une identité électrique renforcée

Aujourd’hui, le CNPA devient MOBILIANS : ce nouveau nom exprime à la fois la mobilité et l’alliance. Ainsi, il vise à incarner une communauté de professionnels unique et authentique, qui sont les architectes des mobilités de demain. Avec ce changement d’identité, notre organisation se positionne résolument comme un acteur de progrès, au service des toutes les mobilités que nous représentons.

En effet, Mobilians est aujourd’hui le premier mouvement des chefs d’entreprises du commerce et de la réparation automobile et des services de mobilité : voitures, motos, vélos, véhicules industriels, trottinettes,

Depuis 120 ans, les professionnels du secteur sont la raison d’être du CNPA

Depuis sa création en 1902, le CNPA porte la voix des chefs d’entreprises des services de l’automobile et de la mobilité. Pour ce faire, il représente leurs intérêts auprès des différentes institutions, et les accompagne dans les évolutions de leurs métiers. D’une poignée d’ingénieurs et de mécaniciens en 1902, ils sont aujourd’hui quelques 160 000 entreprises implantées partout en France. De la startup à l’ETI, soit 500 000 actifs, ils accompagnent désormais la mobilité quotidienne des Français.

Une organisation professionnelle conséquente au service des mobilités électriques

Ce tissu entrepreneurial d’une rare densité est un héritage précieux et une alliance de talents qui trace l’avenir de notre mouvement. Ainsi, au fil des ans, le CNPA s’est constitué comme une véritable force de représentation auprès des institutions et du grand public, permettant d’asseoir son image.

Mobilians s’impose aujourd’hui pour défendre les intérêts individuels et collectifs des professionnels de la mobilité par la route et les accompagne dans les évolutions de leurs métiers. Il déploie donc une action prospective de développement durable et de promotion d’une mobilité individuelle ou partagée en lien avec toutes les parties prenantes.

MOBILIANS ouvre de nouvelles routes pour servir l’avenir

MOBILIANS se veut être l’architecte d’une trajectoire de développement durable pour ses entreprises. Prenant appui sur une stratégie de RSE, le principe de la constitution d’un fonds de dotation a été dénommé « MOVOM ». En outre, il a été présenté à l’assemblée générale dans la perspective de créer à court terme une Fondation au service d’une trajectoire durable.

Conclusion : MOBILIANS, un nouveau nom pour accompagner la révolution des mobilités

Les transformations à l’œuvre au sein de la filière automobile sont aussi immenses qu’inédites : évolution du parc et du mix énergétique, disruptions technologiques, digitalisation des activités, prise en compte des enjeux environnementaux… Face aux défis immenses qui nous attendent, le CNPA a décidé de prendre le virage de ces révolutions. Au programme : s’adapter aux nouveaux enjeux de la filière automobile et se positionner comme un acteur de progrès, au service de toutes les mobilités, celles d’aujourd’hui et de demain.

En conclusion, le nouveau nom de MOBILIANS évoque à la fois la mobilité et l’alliance qui fait leur force, et vise à incarner une communauté de professionnels sans égale. Animée par l’esprit d’entreprendre, la volonté d’innover et de se mettre au service de toutes les mobilités, son ambition est grande. Ce changement de positionnement est le fruit d’un travail au long cours mené par les chefs d’entreprises y adhérant afin de repenser la gouvernance et tracer une nouvelle vision stratégique pour l’avenir.