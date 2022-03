[INTERVIEW] STRADAL : Un engagement concret pour l’électro-mobilité

François Mongeois, directeur commercial et marketing France et export de Stradal, nous a fait l’honneur de répondre à nos questions, pour une interview exclusive. Il a rejoint l’entreprise il y a 2 ans maintenant afin d’accompagner sa transformation.

Présentation générale de Stradal

Assez peu connue dans le monde de la mobilité électrique alors que son importance est réelle, cette société propose la préfabrication de solutions en béton. Elle réunit “800 personnes, 4 activités et 26 usines en France pour un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros”.

Répartie sur l’ensemble territoire national, Stradal intervient dans les domaines suivants :

le VRD (voirie et réseaux divers),

l’énergie,

le ferroviaire,

et le funéraire.

Son actualité la plus emblématique ? Les affaires spéciales dont les éléments constitutifs du métro Grand Paris, entre autres.

François Mongeois nous le confirme, des démarches ont eu lieu et sont en cours dans l’entreprise. Le but ? Poursuivre une transition énergétique et un développement de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Preuve de cette volonté, Ecovadis a certifié Stradal en lui remettant une médaille d’or pour son travail.

Une orientation RSE très marquée

L’objectif de cette équipe est de “rester fidèle à ses valeurs, jusque dans la conception de solutions afin d’accompagner la mobilité durable”. C’est notamment ce qui a motivé l’obtention de l’exclusivité en France sur une solution suédoise émergente : UNIMI.

Cette solution permet d’installer des fondations en béton préfabriqué sous les bornes. Contrairement aux autres solutions, une fois la fondation préfabriquée posée, il n’est plus nécessaire d’intervenir sur cette partie sous le niveau du sol. Et ce, même pour changer de modèle de borne.

Une “solution universelle et pratique, pour toutes les marques de bornes, qui permet également de pré-équiper les places de stationnement sans mettre en service la borne pour autant” (si nécessaire).

Un tampon d’attente en fonte peut alors être installé et verrouillé, dans l’attente de la pose ultérieure d’une borne.

Une fois la fondation posée, il est possible de mettre n’importe quelle borne dessus. On choisit dès lors la platine, selon la borne à poser. Stradal a développé, à ce jour, 70 platines différentes. Et l’entreprise est en capacité de répondre à n’importe quelle nouvelle demande sous 4 semaines en moyenne. La platine adaptatrice est conçue pour jouer également le rôle de fusible.

Quand on connaît le prix des bornes de recharge, ce n’est pas du luxe !

La technologie évolue à une vitesse folle, certaines bornes sont déjà obsolètes. La solution UNIMI prend donc tout son sens car elle est évolutive. De plus, elle est rapide à poser (moins d’une demi-journée).

“Finalement, ce qui est le plus long, c’est le raccordement électrique”.

Quel avenir pour l’électro-mobilité avec Stradal ?

Unimi-1Base, système d’ancrage pour installation des bornes de recharge pour véhicules électriques

Le marché de la création et de l’installation des bornes de recharge explose, c’est un fait. Pour faire avancer la problématique du manque de recharge, Stradal s’est associé à Electra, un nouvel opérateur. De plus, il a fourni sa solution pour la mise en place des fondations de leur nouvelle station de recharge à Aubervilliers (93).

Cette nouvelle illustre la volonté de la société d’être présente et active dans le domaine de l’électrique. Son ambition est de déployer LA solution de mise en œuvre des bornes de recharge électrique. Solution dont elle a obtenu l’exclusivité en France : UNIMI.

A raison : “en Suède, cette solution est utilisée 50% du temps pour installer les bornes de recharge”.

En outre, Stradal est précurseur dans le milieu du BTP. Et cela, en plus d’être leader des produits préfabriqués à destination des travaux publics sur le marché français. L’innovation est perpétuelle pour cette entreprise afin de rendre le milieu toujours plus durable.

Exemple de cette dynamique : une solution de béton ultra bas carbone a été développée conjointement avec VINCI et la Société du Grand Paris pour les tunnels du métro parisien.

D’autres projets (qui ne peuvent malheureusement pas encore être révélés) sont dans les cartons… L’idée étant depuis le départ de baisser les émissions de CO2 au maximum. Et de réduire l’empreinte de ses activités sur l’environnement.

En effet, pour François Mongeois : “on ne peut plus vivre comme il y a 10 ou 20 ans. Nous avons collectivement une responsabilité pour assurer l’avenir de nos enfants”.

Pour retrouver, en images, le dernier chantier d’installation du socle d’ancrage universel Unimi1Base™️ HPC pour IRVE. Celui-ci a été réalisé, en Ile-de-France, sur la station de recharge rapide Electra, et c’est par ici !