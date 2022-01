Panasonic va investir 700 millions de dollars pour produire la batterie de Tesla

Le japonais Panasonic commencera à produire sa nouvelle batterie lithium-ion pour Tesla (TSLA.O) dès 2023, et prévoit d’investir environ 80 milliards de yens (705 millions de dollars) dans des installations de production au Japon.

L’objectif, augmenter l’autonomie des VE

Le bloc d’alimentation pourrait contribuer à rendre les véhicules électriques (VE) plus attrayants pour les automobilistes en augmentant l’autonomie d’environ un cinquième.

« Nous étudions différentes options pour la production de masse, y compris une ligne de production test que nous mettons en place cette année commerciale. Nous n’avons cependant rien à annoncer pour le moment », a déclaré Panasonic dans un communiqué transmis à Reuters.

« 4680 », cinq fois plus grande que les batteries actuelles

Panasonic a dévoilé la batterie au format 4680 (46 millimètres de large et 80 millimètres de haut) en octobre. Environ cinq fois plus grande que les batteries qu’elle fournit actuellement à Tesla, cette batterie devrait également aider le constructeur américain de véhicules électriques à réduire ses coûts de production.

L’entreprise fabriquera les 4680 batteries dans une usine de la préfecture de Wakayama, dans l’ouest du Japon, avec une production de moins de 10 gigawattheures par an, soit l’équivalent d’environ 150 000 véhicules

Panasonic, fournisseur clé de Tesla (pour le moment)

La société japonaise est le seul fabricant de la batterie plus avancée de Tesla, ce qui lui permet de rester un fournisseur clé de l’entreprise américaine, du moins pour ses modèles les plus chers, même si le fabricant de VE cherche des fournisseurs de batteries en Chine et ailleurs.