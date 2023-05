Le design de la Fisker Ocean ne laisse pas indifférent les internautes

Par Alexandre, Correspondant Auto, Tesla Mag

La Fisker Ocean suscite l’intérêt

Fisker, la société de véhicules électriques dirigée par le célèbre designer automobile Henrik Fisker, a récemment dévoilé son nouveau véhicule, la Fisker Ocean. Les internautes n’ont pas tardé à exprimer leurs réactions à la nouvelle venue dans le monde de l’électrique. Le débat est animé, entre ceux qui sont séduits par le design et les spécifications de l’Ocean, et ceux qui restent sceptiques à cause de l’histoire tumultueuse de Fisker.

Les fans de la première heure

Certains internautes ont été immédiatement séduits par le design de la Fisker Ocean. « [C’est une] belle voiture, de bonnes spécifications, un bon prix, » a déclaré un utilisateur enthousiaste, avant d’exprimer ses réserves concernant l’histoire de Fisker. Un autre utilisateur a déclaré avoir déjà réservé une Ocean, attiré par le nouveau modèle de fabrication et de vente directe au client, ainsi que par les spécifications de remorquage du véhicule.

Des promesses en l’air ?

Mais tous les internautes ne sont pas aussi emballés. Certains ont exprimé leurs doutes sur la capacité de Fisker à tenir ses promesses, rappelant des promesses non tenues par le passé. « Fisker a fait des affirmations extravagantes par le passé, » a déclaré un utilisateur sceptique, « Je le croirai quand je le verrai. »

Des réserves justifiées ?

D’autres ont soulevé des préoccupations quant à la capacité de Fisker à fournir un service après-vente adéquat. « Je serais également préoccupé par l’emplacement des centres de service si quelque chose ne va pas », a déclaré un utilisateur prudent.

L’attente avant de juger

Néanmoins, certains internautes ont adopté une approche plus mesurée, suggérant d’attendre les tests et les critiques réels avant de se prononcer. « Il semble en effet être une bonne voiture dans toutes les présentations jusqu’à présent », a déclaré un utilisateur, « Cependant, j’attendrais des tests et des critiques réels avant de débourser des dizaines de milliers de dollars/euros pour une voiture dans laquelle je n’ai jamais été assis. »

Et la suite ?

L’avenir de la Fisker Ocean reste à voir. Les fans sont impatients de voir si Fisker peut tenir ses promesses et livrer un véhicule électrique qui combine un design attrayant, des spécifications solides et une fiabilité à toute épreuve. D’ici là, le débat continuera à faire rage dans le monde des passionnés d’automobiles électriques.