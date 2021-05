D’après nos sources, les délais de livraisons s’allongent pour recevoir les nouveaux Tesla Model X. Les clients sont informés par Sms et via l’espace Mytesla des nouveaux délais. Une situation qui témoigne d’une nouvelle tension sur les lignes de production? Possible.

Le cas des Model S et des Model X

Depuis plusieurs mois maintenant, le Tesla Model Y a dépassé les ventes de Model 3 en volume aux Etats-Unis et il se peut que ce soit le cas partout dans le monde. Nous n’avons pas les chiffres pour le dire mais la demande exprimée sur les réseaux sociaux est très importante pour ces modèles.

Nous l’avons vu en France, la Tesla Model 3 est parvenue à renverser les règles du jeu alors que le Tesla Model Y est attendu pour fin 2021 avec la nouvelle Gigafactory Berlin-Brandenburg. De nombreux acheteurs, plus fan de l’aspect SUV, attendent avec une grande impatience le Tesla Model Y.

Les Tesla Model S et Tesla Model X conservant un positionnement haut de gamme. La demande reste identique sur un segment de marché que Tesla domine déjà. Cependant il est indéniable que ce changement de paradigme doit poser question à la chaîne de production.

D’ailleurs en fin d’année dernière. Elon Musk avait décidé de fermer les chaînes de productions des Model X et Model S.

Des clients Model X qui attendent

C’est un vrai challenge. En 2013, lorsque Tesla vendait ses Tesla Model S et Model X, les premiers clients avaient l’habitude d’attendre mais cela semble avoir changé.

“Elon a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats que les commandes de modèles S/X seront expédiées “très bientôt”. Je viens de recevoir la mise à jour que ma commande de février a été retardée à octobre-novembre. À ce stade, je suis plus amusé et je trouve cela plus drôle que décevant. Imaginez que le constructeur automobile le plus apprécié ne puisse pas expédier son produit phare pendant presque une année entière. J’envisage maintenant d’annuler ma commande et de tenter ma chance avec Xpeng ou Lucid Motors. Quelqu’un d’autre a-t-il reçu des nouvelles de sa commande de S/X ?” partage sur Reddit un supposé client de Model X.

Rejoindre le Club Tesla Mag

Participez activement à la révolution électrique.

Nom *

Prénom *

E-mail *

Quel véhicule possédez vous? * Tesla Model X Tesla Model S Tesla Model 3 Tesla Model Y Cybertruck Porsche Taycan Renault Zoé Ford Mach-E Autre Je ne possède pas encore de VE

Téléphone *

Quel type de contenu vous intéresse? * Articles Essais Vidéos Tutoriaux Commentaires Guides

Votre région *

Votre profession *

Si vous êtes propriétaire, vous l'êtes depuis?

RGPD * J’accepte la politique de confidentialité. https://www.tesla-mag.com/cgv-confidentialite-cgu/

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement !