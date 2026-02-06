Le lancement du Tesla Roadster imminent : De nouveaux logos déposés à l’USPTO

Après des années d’attente et de spéculations, le « halo car » de Tesla, le Roadster de nouvelle génération, semble enfin sur la ligne de départ. Ce mardi 3 février 2026, la firme d’Elon Musk a franchi une étape cruciale en déposant deux nouvelles demandes de marques auprès de l’USPTO (le bureau américain des brevets et des marques).

Ces documents juridiques ne sont pas de simples formalités : ils révèlent l’identité visuelle finale de ce qui promet d’être la voiture de série la plus rapide de l’histoire.

Une nouvelle identité : Minimalisme et aérodynamisme

Les dépôts dévoilent une esthétique modernisée, en rupture avec les anciens logos de la marque, pour mieux s’aligner sur les futurs standards de performance de Tesla.

Le Logo aux Trois Lignes : Le premier dépôt montre un design ultra-minimaliste composé de trois lignes fluides et incurvées. Pour les observateurs, ces lignes évoquent clairement la silhouette ramassée et le profil aérodynamique du Roadster.

Le premier dépôt montre un design ultra-minimaliste composé de trois lignes fluides et incurvées. Pour les observateurs, ces lignes évoquent clairement la silhouette ramassée et le profil aérodynamique du Roadster. Le Typogramme « ROADSTER » : La seconde demande concerne le style du nom lui-même. Le mot est écrit en lettres capitales, avec une forme étirée et des caractères segmentés, rappelant l’aspect futuriste et technique du Cybertruck.

Selon les documents, ces logos n’ont pas encore été utilisés sur des véhicules commerciaux, ce qui confirme que Tesla prépare le terrain pour une annonce majeure, probablement prévue pour avril 2026.

Pour les spécialistes du droit de la propriété intellectuelle, le timing est révélateur. L’avocat en marques déposées Josh Gerben souligne que les entreprises déposent souvent ces demandes sur une base « d’intention d’usage » juste avant un lancement public.

« En déposant ces marques maintenant, Tesla verrouille une date de priorité nationale. Cela empêche des tiers de tenter d’enregistrer des noms ou des logos similaires une fois que l’annonce officielle aura fait le tour du monde. »

En clair, Tesla sécurise son territoire avant que le Roadster ne passe du stade de prototype à celui de produit de série.

Performances : Vers l’au-delà de la physique

Le Roadster n’est pas seulement une voiture de sport ; c’est un laboratoire technologique. Les rumeurs et les déclarations récentes d’Elon Musk évoquent des caractéristiques qui défient les lois de l’automobile traditionnelle :

Caractéristique Spécifications attendues (2026) 0 à 100 km/h 1,9s (Standard) / < 1,1s (Pack SpaceX) Vitesse maximale Plus de 400 km/h Autonomie Près de 1 000 km Technologie Propulseurs à gaz froid (Option SpaceX)

L’introduction de systèmes aérodynamiques actifs et peut-être même de la technologie « steer-by-wire » (direction filaire) ferait du Roadster le porte-étendard technologique de Tesla pour la prochaine décennie.

Conclusion : Le « Wow Effect » est de retour

Avec ces dépôts de marques, le message de Tesla est limpide : le Roadster n’est plus une promesse lointaine. Alors que le marché des véhicules électriques arrive à maturité, ce modèle a pour mission de redonner à la marque ce facteur « spectacle » qui l’a rendue célèbre.