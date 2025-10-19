Comprendre la prime « coup de pouce véhicules particuliers électriques » : Ce qui change en 2025

Dans une démarche ambitieuse vers une mobilité plus propre, la prime « coup de pouce véhicules particuliers électriques » a pris la place du bonus écologique à partir du 1er juillet 2025. Ce changement vise à accélérer l’adoption de voitures électriques en France, en offrant un soutien financier particulièrement attractif. Quelles sont les nouveautés de ce dispositif ? Comment pouvez-vous en bénéficier ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Les étapes récentes du dispositif

Depuis le 1er octobre 2025, un ajout significatif a été fait à cette aide : une prime complémentaire exceptionnelle de 1 000 € pour les véhicules électriques respectant des critères de production stricte en Europe. Seuls les véhicules assemblés avec une batterie européenne sont concernés par cette augmentation. La liste des véhicules éligibles sera bientôt disponible sur le site de l’ADEME.

La prime en détail : conditions et critères

La « coup de pouce véhicules particuliers électriques » est financée par les certificats d’économie d’énergie, et son accès est soumis à des critères rigoureux incluant non seulement le profil des demandeurs, mais aussi les caractéristiques des véhicules.

Pour être éligible, le demandeur doit être majeur et résider en France tout en réalisant l’achat ou la location (au moins deux ans) d’une voiture électrique neuve. L’opération nécessite d’être achevée avant le 30 juin 2026.

Quels véhicules sont concernés ?

La prime s’applique exclusivement aux voitures particulières neuves qui répondent aux critères suivants :

Catégorie M1, selon l’article R. 311-1 du code de la route

Motorisation exclusivement électrique

Coût d’acquisition inférieur à 47 000 euros TTC (incluant le cas échéant la batterie)

Masse inférieure à 2,4 tonnes

Score environnemental supérieur ou égal à 60 points

Le montant de la prime et les plafonds de revenus

Le montant de la prime varie selon le niveau de revenu des ménages :

4 200 € pour les ménages modestes ou en situation de précarité énergétique

3 100 € pour les autres ménages

Les plafonds de revenus déterminant l’éligibilité sont également établis, prenant en compte le nombre de personnes dans le ménage.

Les démarches administratives à effectuer

La demande d’aide nécessite que le concessionnaire soit signataire de la charte « Coup de pouce Véhicules Particuliers Électriques ». Deux options sont possibles pour percevoir cette aide :

Imputation directe de l’aide sur la facture ou le premier loyer par le concessionnaire.

Versement de l’aide après achat.

Les demandes doivent être soumises dans un délai de six mois suivant la facturation ou le premier loyer.

En conclusion, grâce à ces mesures, le gouvernement cherche non seulement à réduire l’empreinte carbone des transports, mais aussi à soutenir les ménages dans l’acquisition de véhicules électriques afin de leur permettre de contribuer à un avenir plus durable.