Le lancement du XPENG G6 Standard Range révolutionne le marché des SUV électriques

Le marché des voitures électriques en Thaïlande vient de franchir une nouvelle étape majeure avec le lancement du XPENG G6 Standard Range. Ce nouveau modèle a été dévoilé par XPENG Thaïlande, sous la houlette de Millennium Group Corporation (Asia) Public Company Limited, renforçant ainsi la position de la marque en tant que leader de l’innovation automobile.

Une technologie de pointe à un prix accessible

Sous le concept ‘The Standard That Raises Standards’, le XPENG G6 Standard Range s’engage à élever le standard des SUV électriques de taille intermédiaire grâce à des technologies avancées et des fonctionnalités premium accessibles à un public plus large. Le directeur général de XPENG Thaïlande, Apivarn Singthawisak, a souligné l’objectif de la marque de rendre les technologies de pointe plus accessibles sans compromettre la performance ni la sécurité.

Doté de la platforme 800V SiC et d’une batterie de type 5C, le G6 établit de nouveaux standards dans le secteur des véhicules électriques, non seulement par sa technologie mais aussi par sa compétitivité en termes de prix, permettant à plus de consommateurs de profiter de ces avancées.

Caractéristiques de la puissance et de la performance

Le G6 Standard Range se distingue par son design innovant, mettant en avant le style Robot Face avec ses phares s’étendant sur toute la largeur du véhicule. Son esthétique sportive est accentuée par un design de hayon Ducktail et des pare-chocs arrière de type C-Ring. Grâce à des roues en alliage de 20 pouces, le véhicule assure une conduite dynamique.

En termes de performance, le modèle est équipé d’une batterie AI de 68,5 kWh offrant une capacité de charge ultra-rapide en courant continu, permettant de passer de 10 à 80% en seulement 12 minutes. Avec une autonomie maximale de 540 km selon le cycle NEDC, le G6 assure une efficacité énergétique impressionnante, avec une consommation de 14,7 kWh/100 km.

Mises à jour logicielles et offres spéciales

Le XPENG G6 Standard Range est également préparé pour l’avenir avec des mises à jour logicielles over-the-air (OTA) garantissant l’évolutivité et l’actualisation continue des paramètres de sécurité et des fonctionnalités. Cela permet aux utilisateurs de toujours bénéficier des dernières avancées technologiques.

À l’occasion de son lancement, des offres spéciales incluent notamment une carte de recharge électrique d’une valeur de 20,000 THB, ainsi qu’une garantie prolongée sur le véhicule et sa batterie, démontrant la confiance de la marque en ses produits. Le modèle est proposé à partir de 1,189,000 THB.

Expansion du réseau de services XPENG

Pour soutenir ce lancement ambitieux, XPENG Thaïlande continue d’élargir son réseau de partenaires à travers le pays, avec des installations à Bangkok et dans certaines grandes villes régionales. Cette expansion garantit non seulement un service de haute qualité mais assure aussi une disponibilité optimale des pièces grâce au ‘XPENG Parts Center’.

Avec le lancement du G6 Standard Range, XPENG continue de transformer le marché des SUV électriques, rendant la technologie avancée plus accessible et redéfinissant les standards de l’industrie automobile en Thaïlande.