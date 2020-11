Le Nolinski, si près du Palais Royal…

C’est un hôtel d’exception, tout proche du Palais Royal, que nous vous engageons à visite dès que le confinement sera terminé. Parce qu’ici, à Tesla Mag, nous aimons avoir un coup d’avance. Surtout quand tout le monde est très confiné et un peu déprimé. Il y aura des jours meilleurs, bientôt, et vous aurez le loisir d’en passer certains, en bonne compagnie, dans des lieux de vie pas comme les autres que nous aurons sélectionnés pour vous. Comme par exemple le Nolinski…







Entrez au Nolinski

Le cœur de Paris a ses mystères… que la confidentialité réserve aux initiés. A quelques pavés de la Comédie Française, de la rue Saint-Honoré et des jardins du Palais Royal, le NOLINSKI est le premier hôtel ouvert par le groupe Evok, créé en 2014 par trois passionnés. Il incarne à merveille l’art de vivre à la française, l’élégance d’un luxe discret, le charme d’une adresse que l’on donne aux amis. Il mêle raffinement et audace, luxe classique et grain de folie, grâce à un décorateur formidable : Jean-Louis Deniot.

Sur les six étages du NOLINSKI, les moulures et boiseries, le mobilier chiné, les sculptures et céramiques, la douceur des éclairages, les portes vêtues de miroirs, les rideaux feutrés, les tapis épais, chaque détail donne envie de s’installer pour quelques jours dans l’une des 45 chambres, dont 9 suites. Et de descendre souvent au Restaurant, au Bar à cocktails, au Spa. Chaque espace est un voyage des sens, évocateur d’émotions, propice à des rêveries insolites, spontanées et mystérieuses. Grâce à son instinct et sa perpétuelle remise en question, aux quatre coins de la planète, Jean-Louis Deniot est à présent l’un des designers internationaux les plus recherchés.

Dormez au Nolinski

Les suites justement, elles s’articulent comme des appartements privés, tout en art et en discrétion, avec des prénoms évocateurs : Salvador, Pablo, Ernest, Gustave, Marie… Conçues de manière ingénieuse, elles se distinguent par leur luminosité tout en préservant l’intimité. La suite Joséphine, la plus emblématique du NOLINSKI, offre des volumes majestueux avec des pièces d’art d’une rare finesse. Elle est équipée d’un balcon pour admirer la vue imprenable sur l’Avenue de l’Opéra.









Le restaurant du NOLINSKI est lui aussi un lieu particulier, une table « singulière », selon son Chef Philip Chronopoulos, 33 ans. Il dirige déjà une table étoilée, celle du Restaurant du Palais-Royal, et dirigera bientôt les cuisines d’un restaurant gastronomique au NOLINSKI de Venise (ouverture prévue en 2021). « Chaleureux, lumineux et élégant sont les adjectifs qui reflètent le mieux le travail de rénovation dans la salle du restaurant, qui compte 70 couverts », explique le DG du groupe EVOK, Emmanuel Sauvage. Côté sucré, pour les gourmands, les pâtisseries sont concoctées par Yann Brys, Meilleur Ouvrier de France.

Comme dans tous les établissements de cette qualité, il y a un Spa hors-norme, centré sur des soins beauté et revitalisants assurés par « La Colline ». Ce lieu intimiste conjugue élégance à la française et haute technicité des soins et produits issus de la Riviera Suisse. Les soins invitent à l’évasion, au bien-être. A la haute-technicité des produits La Colline, fruits de longues recherches sur le métabolisme cellulaire, est associé un accueil authentique, pour que le corps et l’esprit se régénèrent en totale harmonie. Signature suisse oblige, la discrétion et raffinement caractérisent ce lieu unique pour faire vivre à chacun une expérience inoubliable. Une promesse d’harmonie, en phase avec les ondes positives qui traversent de part en part, de haut en bas, cet hôtel fabuleux : le NOLINSKI, au cœur de Paris.









Galerie Gourmande Nolinski