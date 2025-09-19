Les voitures éligibles au leasing social

Le leasing social de voitures électriques, un programme qui a suscité beaucoup d’intérêt lors de sa première édition, revient en 2025 avec de nouvelles modalités. Ce système permet aux ménages modestes de bénéficier d’un véhicule électrique en payant un loyer mensuel sans besoin d’acheter le véhicule au terme du contrat. Depuis le 30 septembre 2025, le programme est relancé et vise à mettre sur la route plus de 50 000 voitures électriques d’ici 2030.

Qu’est-ce que le leasing social ?

Le leasing social est un dispositif de soutien à la location longue durée de voitures électriques, initialement mis en place pour une première vague de commandes début 2024. Ce programme s’adresse spécifiquement aux ménages au revenu fiscal modeste et offre la possibilité de rouler en véhicule électrique à moindre coût.

Liste des modèles éligibles au leasing social 2025

Voici les principaux modèles électriques proposés dans le cadre du leasing social 2025, classés par tranche de prix mensuel :

Moins de 100 €/mois

Citroën ë-C3 : 95 €/mois, autonomie de 315 km

: 95 €/mois, autonomie de 315 km Fiat Grande Panda électrique : 95 €/mois, autonomie de 320 km

: 95 €/mois, autonomie de 320 km Hyundai Inster : 99 €/mois, autonomie de 323 km

100 à 140 €/mois

Renault 5 E-Tech : 120 €/mois, autonomie de 312 km (version 150 ch)

: 120 €/mois, autonomie de 312 km (version 150 ch) Fiat 500e : 129 €/mois, autonomie de 190 km

: 129 €/mois, autonomie de 190 km Peugeot e-208 : 135 €/mois, autonomie de 362 km

: 135 €/mois, autonomie de 362 km Volkswagen ID.3 : 139 €/mois, autonomie de 388 km

: 139 €/mois, autonomie de 388 km Ford Puma Gen-E : 139 €/mois, autonomie de 377 km

: 139 €/mois, autonomie de 377 km Opel Frontera : 139 €/mois, autonomie de 300 km

140 à 170 €/mois

Fiat 600e : 145 €/mois, autonomie de 409 km

: 145 €/mois, autonomie de 409 km Citroën ë-C3 Aircross : 149 €/mois, autonomie de 307 km

: 149 €/mois, autonomie de 307 km Opel Mokka : 149 €/mois, autonomie de 408 km

: 149 €/mois, autonomie de 408 km Peugeot e-2008 : 150 €/mois, autonomie de 406 km

: 150 €/mois, autonomie de 406 km Renault 4 E-Tech (120 ch) : 170 €/mois, autonomie de 308 km

170 à 200 €/mois

Citroën ë-C4 : 179 €/mois, autonomie de 360 km

: 179 €/mois, autonomie de 360 km Jeep Avenger électrique : 179 €/mois, autonomie de 400 km

: 179 €/mois, autonomie de 400 km Renault 5 E-Tech (version 150 ch) : 195 €/mois, autonomie de 410 km

: 195 €/mois, autonomie de 410 km Renault 4 E-Tech (150 ch) : 195 €/mois, autonomie de 420 km

: 195 €/mois, autonomie de 420 km Mégane E-Tech : 195 €/mois, autonomie de 468 km

: 195 €/mois, autonomie de 468 km Peugeot e-308 : 200 €/mois, autonomie de 410 km

Conditions d’éligibilité

Pour bénéficier de ce programme, plusieurs critères sont à remplir :

Revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16 300 €.

Distance domicile-travail effectuée en voiture personnelle supérieure à 15 km, ou plus de 8 000 km par an pour des raisons professionnelles.

Le contrat doit être d’une durée minimum de 3 ans, et à son terme, vous devez soit retourner le véhicule soit l’acheter à sa valeur résiduelle.

Tarification et coûts associés

Pour l’édition 2025, le montant du loyer est plafonné à moins de 200 € par mois. Ce tarif n’inclut pas les coûts d’assurance ni d’autres options supplémentaires. Chaque loueur doit proposer au moins un modèle dont le loyer est inférieur à 140 € par mois.

Système de financement des économies d’énergie

Le dispositif de leasing social a évolué pour être intégré dans un programme de certificats d’économie d’énergie (CEE). Les fournisseurs d’énergie financent désormais ce programme, remplaçant ainsi l’ancienne dépendance au budget de l’État.

Modalités de commande et choix des véhicules

À partir du 30 septembre 2025, les commandes peuvent être passées directement auprès des loueurs conventionnés ou via une plateforme dédiée. Les modèles proposés doivent remplir des critères stricts, notamment un coût maximal de 47 000 € TTC.

Chaque véhicule doit aussi respecter un score environnemental minimal, garantissant ainsi l’engagement écologique de cette initiative. De plus, au moins 5 000 véhicules doivent bénéficier à des résidents en zones à faible émission (ZFE) pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.

Objectifs et perspectives pour 2030

Le programme espère soutenir la location d’au moins 50 000 véhicules électriques avant la fin 2030, une ambition qui vise à rendre la mobilité électrique accessible et attractive pour les ménages modestes. Avec ces nouvelles mesures, la France continue d’affirmer son engagement pour une transition écologique et solidaire.

Au cœur de cette initiative se trouve l’objectif de rendre le transport électrique et durable accessible à toutes les couches de la société, un pas significatif vers la démocratisation des technologies vertes.