Le Voile Levé : L’Énigme de la Révolution de Rivian Vers le Protocole NACS de Tesla

La décision récente de Tesla d’ouvrir son design de connecteur de charge aux autres constructeurs automobiles et aux fournisseurs de services de recharge a reçu un élan significatif. En revanche, Rivian a décidé d’abandonner l’utilisation du NACS et envisage de construire son propre réseau de recharge. Cette stratégie pourrait être une erreur pour Rivian, car elle pourrait diminuer l’attrait de ses voitures pour les consommateurs.

La Lumière à l’Aube : Rivian Réinvente l’Electricité et Tesla Mag, Acteur Clé du Débat Engagé

En tant que président de Tesla Mag, chaque jour, je suis témoin de la passion et de la détermination qui alimentent la course vers une mobilité plus durable. Récemment, nous avons été le théâtre d’un débat vibrant, initié par des articles provocateurs de @EvaFoxU. Ces écrits, bien plus que de simples mots, ont défié l’avenir même de la mobilité électrique, invitant à repenser les normes que nous établissons.

Et comme un écho à cet appel, un changement inattendu s’est produit. Rivian, un des leaders du marché, a abandonné sa décision antérieure et a embrassé la norme NACS de Tesla. Une décision qui, telle une aurore nouvelle, offre une vision fraîche et renouvelée de la mobilité électrique. Cet acte audacieux a été salué par le vénérable @elonmusk, PDG de Tesla, renforçant l’importance du débat.

Tesla Mag, en tant que plateforme centrale de cette discussion passionnée, est honoré de jouer un rôle clé dans cette dynamique vers un avenir meilleur. Nous demeurons résolus à inciter tous les acteurs de l’industrie à rejoindre cette révolution électrique. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer le cours de l’histoire. @renaultgroup @Stellantis

Le standard de port de charge conçu par Tesla devient le nouveau standard aux États-Unis

Tesla a beaucoup travaillé pour développer un nouveau standard de recharge pour les véhicules électriques. En pratique, il s’est avéré beaucoup mieux, plus pratique et plus ergonomique que ceux de ses concurrents. Même si nous comparons visuellement le système de recharge combiné existant (CCS) et le port de charge Tesla, nous voyons une grande différence. Le CCS est énorme et nécessite un port de charge tout aussi grand à installer dans la voiture. En revanche, le connecteur de charge Tesla est soigné et de petite taille. L’entreprise a développé cette nouvelle technologie afin de faire passer la recharge des véhicules électriques à un niveau supérieur.

Tesla possède le réseau de stations de recharge le plus vaste en Amérique du Nord et dans le monde entier. Avec plus de 10 ans d’expérience et plus de 20 milliards de miles de Supercharging, Tesla possède le connecteur de recharge le plus éprouvé de tous les constructeurs automobiles. Il offre une recharge en courant alternatif et en courant continu jusqu’à 1MW dans un seul et mince paquet. Le connecteur Tesla ne possède aucune pièce mobile, est de moitié plus petit et deux fois plus puissant que les connecteurs CCS.

Tesla ouvre son connecteur de charge à ses concurrents

En novembre 2022, Tesla a ouvert à d’autres constructeurs automobiles son design unique de connecteur de charge pour véhicules électriques. Par cette action, l’entreprise a encouragé la production de véhicules en Amérique du Nord en utilisant le nouveau Standard de Charge Nord-Américain (NACS). Aux États-Unis, Tesla détient plus de 60% de parts de marché des véhicules électriques et possède le plus grand réseau de recharge. À terme, l’adoption universelle du NACS apportera d’énormes avantages aux constructeurs automobiles, qui rendront leurs voitures plus attrayantes pour les consommateurs. Tesla ouvrira bientôt ses Superchargeurs en Amérique du Nord à tous les véhicules électriques.

Les principaux constructeurs automobiles américains adoptent le NACS

Ford et General Motors ont déjà signé un accord avec Tesla pour ajouter le connecteur NACS à leurs véhicules électriques à partir de 2025. Cela donnera aux propriétaires de leurs véhicules électriques l’accès à plus de 12 000 Superchargeurs dans la région à partir de 2024. Le réseau de Superchargeurs de Tesla fait l’objet de sa fierté et suscite l’envie des propriétaires de véhicules électriques d’autres marques. En réalité, cet accord a rendu les véhicules électriques de Ford et GM encore plus attrayants pour les consommateurs.

Rivian n’accepte pas le NACS

Alors que les avantages pour les entreprises et les consommateurs de l’adoption du NACS sont clairs, tous les constructeurs américains de véhicules électriques ne sont pas prêts à franchir le pas. La semaine dernière, la directrice financière de Rivian, Claire McDonough, s’est exprimée lors de la Conférence mondiale de l’industrie automobile de Deutsche Bank. Elle a déclaré que l’entreprise n’accepterait pas le NACS et suivrait sa propre voie. Le constructeur vise à construire son propre réseau d’aventure Rivian (RAN) en utilisant le CCS.

La progression du RAN est trop lente

Rivian prévoit que son réseau de recharge sera considérablement élargi. Selon les plans, il comprendra environ 600 stations de recharge en Amérique du Nord, qui offriront 3 500 connecteurs de recharge. Cependant, la progression vers cet objectif reste très lente. En avril 2023, l’entreprise ne compte qu’un total de 30 chargeurs. Claire McDonough a mentionné que Rivian est déterminé à promouvoir les véhicules électriques et a suggéré que l’entreprise pourrait être ouverte à un partenariat avec d’autres marques, mais pas pour l’instant.

Rivian pourrait être en retard

Alors que Rivian se concentre sur le développement de son propre réseau de recharge, le temps presse. L’industrie aux États-Unis a déjà donné un signal clair qu’elle se dirige vers le NACS. Comme la crainte d’une recharge pratique a toujours été l’une des plus grandes craintes des consommateurs, c’est ici que Rivian pourrait faire défaut. Grâce au réseau de Superchargeurs de Tesla, les propriétaires de véhicules électriques en Amérique du Nord auront accès à plus de 12 000 stations de recharge supplémentaires et ce nombre continuera à augmenter. Cela pourrait être l’argument le plus fort pour de nombreux consommateurs qui achètent des véhicules électriques.