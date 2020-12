Les bornes de recharge : quelle réalité ?

- Communauté -

Une solution d’avenir encouragée par le développement des énergies vertes et permettant des économies. Un engagement à la fois citoyen et collectif, avec la mise en place de sociétés et de solutions dédiées, encouragées par les pouvoirs publics. Une prise de conscience liée à leur utilité : un nombre de bornes de recharge en augmentation.

Les bornes de recharge : une réalité qui prend de l’ampleur

Cela peut notamment être observé dans le traitement de l’actualité liée aux voitures électriques : Automobile Propre est un site d’information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l’automobile et l’environnement.

On a pu voir traité sur ce blog les sujets suivants : la création par Volkswagen d’un concept de recharge de batterie entièrement mobile; l’installation de la première station de recharge rapide de Fastned en Suisse (capable de ravitailler jusqu’à 4 véhicules simultanément); ou encore l’annonce selon laquelle, dès le 1er janvier 2021, les travaux de pose, d’installation et d’entretien des bornes de recharge pour véhicules électriques bénéficieront du taux réduit de TVA.

Un état des lieux : la constitution d’un véritable réseau de recharge

Selon l’association Avere, la France est l’un des pays les plus équipés d’Europe avec près de 29 000 stations de recharge ouvertes au public comptabilisées fin 2019. Cela représente + 15 % en 1 an et 1 point de recharge pour 7,4 véhicules légers électriques en circulation.

Ce site met également en avant le fait que de nombreux outils sont disponibles afin de les localiser et de préparer au mieux ses déplacements en voiture électrique.

Une information accessible

Par exemple, GIREVE recense tous ces points de recharge et est régulièrement mise à jour sur Je-roule-en-electrique.fr. Il faut en effet prendre en compte l’implantation de nouvelles bornes. A Paris et dans les territoires alpins, c’est respectivement Belib, Paris Recharge et Eborn qui se chargent d’informer les utilisateurs.

Pourquoi le choix de l’électrique ?

Ces derniers sont de plus en plus nombreux à opter pour des véhicules électriques de par la crise et la considération accrue des enjeux écologiques. Le projet de loi de finances 2021 relatifs aux automobiles va également dans ce sens avec des malus au poids et l’aide à l’acquisition d’une borne de recharge.

L’utilisation d’une borne de recharge rapide est parfois nécessaire, notamment lors de longs déplacements. Capable de fournir jusqu’à 350 kW, elle permet de recharger des batteries de grande capacité. Par ailleurs, le choix de la solution de recharge dépend de votre véhicule et de votre usage.

La puissance de recharge dépend du véhicule électrique. Certains véhicules, notamment les hybrides rechargeables, limitent la charge à 10 ou 14 ampères. Dans ce cas, la puissance de charge est limitée à 2,2kW ou 3kW quelle que soit la puissance de la borne. Pour beaucoup de véhicules électriques, la recharge n’est pas possible en triphasé. Dans ce cas, la puissance est limitée à 7,4kW et une borne de puissance supérieure sera inutile.

Le choix de la solution de recharge dépend de l’usage du véhicule plus que de son autonomie. Une simple prise renforcée peut suffire. Les économies permises par un tel véhicule ne sont pas négligeables car il s’agit d’économies quotidiennes.

Des sociétés et des solutions dédiées

Une application : Chargemap :

Tout d’abord, l’application Chargemap figure parmi les applications de localisation des points de charge les plus populaires en France. Elle propose la cartographie de référence pour trouver les bornes de recharge électrique en Europe et permet donc la constitution d’un véritable réseau de recharge. De plus, avec le Chargemap Pass, les conducteurs de voitures électriques peuvent recharger sur les différents réseaux partenaires grâce à un badge de recharge unique.

Des installations en maison ou garage, en copropriété et en entreprise, et pour tous les véhicules, électriques et hybrides :

Les bornes de recharge Wallbox permettent, quant à elles, une installation en maison ou garage. Elles sont particulièrement pensées pour assurer à ses usagers une sécurité optimale ainsi qu’une grande fiabilité. La puissance de ces stations privées permettent la recharge d’une voiture Tesla, Zoé ou tout autre véhicule électrique efficacement sans nécessité d’un apport électrique important.

Zeplug est une start-up française qui a pour objectif de faciliter la recharge de votre voiture électrique en copropriété et en entreprise. Elle s’occupe de tout : le conseil sur la puissance de votre point de charge, l’étude technique, le suivi des travaux, la certification des installations, ainsi que la maintenance. Elle propose une recharge électrique verte et intelligente en fournissant de l’énergie 100% d’origine renouvelable et en instaurant un pilotage intelligent de la recharge dans toutes ses installations.

Enfin, lancé dès les débuts du véhicule électrique français, BRS est aujourd’hui présent sur tout l’hexagone avec plusieurs centaines de bornes installées et affirme le Droit à la Prise. En effet, depuis 2014, que vous soyez locataire ou propriétaire, vous avez le droit de faire installer une borne de recharge, à vos frais, pour votre voiture électrique dans le parking de votre immeuble. Enfin, cette société propose pour tous les véhicules, électriques et hybrides, une solution de recharge.

