L’électrique à 25 000 € : Une fausse promesse qui va saturer nos villes ? 🚗⚡

L’annonce a fait l’effet d’une bombe : Kia confirme l’arrivée de l’EV2, un SUV électrique « compact » promis autour de 25 000 €. Sur le papier, c’est la victoire que tout le monde attendait. La fin de l’élitisme vert. Le passage à l’électrique pour tous.

Pourtant, derrière l’enthousiasme médiatique, se cache une réalité bien plus sombre. Et si, loin d’être la solution, l’EV2 et ses semblables n’étaient que la phase 2 d’une erreur industrielle et urbaine majeure ? Décryptage d’une « révolution » qui ressemble étrangement à une impasse.

Le « Compact » qui n’en est pas un : L’invasion des tanks urbains

On nous parle de « mobilité urbaine », mais regardez les silhouettes : on continue de nous vendre du SUV. Toujours plus hauts, plus larges, plus imposants.

Sous prétexte de « rassurer » le conducteur, les constructeurs nous imposent des engins de 1,5 tonne pour des trajets qui en demanderaient trois fois moins. Est-ce un progrès écologique de déplacer 1 500 kg de métal et de terres rares pour transporter un humain de 75 kg cherchant du pain ?

Le paradoxe : En remplaçant de petites citadines légères par des SUV électriques massifs, on ne libère pas la ville : on la sature physiquement. Le problème n’est plus seulement l’échappement, c’est l’espace.

Le piège du prix « plancher » : Vers une mobilité à deux vitesses

Le chiffre de 25 000 € est une arme marketing redoutable. Mais à ce prix, que restera-t-il de la polyvalence ?

Autonomie sacrifiée : On nous prépare des batteries « low-cost » (LFP) limitées.

Recharge bridée : Pour tenir les coûts, la vitesse de charge sera le parent pauvre.

Le résultat ? On crée une sous-classe de véhicules. D’un côté, les CSP+ dans leurs Tesla ou EV6 capables de traverser l’Europe. De l’autre, les propriétaires d’EV2, « assignés à résidence » dans leurs zones périurbaines, incapables de partir en vacances sans une logistique de l’enfer. On ne démocratise pas la voiture, on segmente la liberté de mouvement.

Le sabordage de notre souveraineté industrielle

Pendant que Bruxelles s’écharpe sur les normes et que les constructeurs historiques tentent de sauver leurs marges, les Coréens (Kia/Hyundai) et les Chinois occupent le terrain.

L’EV2 n’est pas qu’une voiture, c’est un cheval de Troie. Elle arrive pour achever ce qu’il reste de nos citadines nationales. Se réjouir d’une voiture « abordable » produite à l’autre bout du monde pendant que nos usines ferment, c’est une vision à court terme. La transition écologique peut-elle vraiment se faire au prix d’un suicide industriel européen ?

La vérité qui dérange : Et si on s’était trompés de combat ?

Le vrai progrès, ce n’est pas de mettre tout le monde dans un SUV électrique à 25 000 €. C’est de concevoir des objets radicalement différents :

Le retour à la légèreté : Pourquoi pas des voitures de moins de 800 kg ? L’efficacité brute : Moins d’écrans, moins de capteurs, plus d’aérodynamisme. La fin de l’auto-solisme : Aucun SUV, fût-il électrique, ne résoudra le problème des bouchons.

L’EV2 sera sans doute un best-seller mondial. Mais ne nous y trompons pas : ce n’est pas une victoire pour la transition, c’est le triomphe du marketing sur la physique. On ne sauve pas la planète en changeant simplement le réservoir d’un tank.

Et vous, qu’en pensez-vous ? 💬

Prêt à craquer pour cette « petite » Kia électrique par pragmatisme financier, ou pensez-vous aussi que le format SUV est une aberration que l’électrique ne parviendra jamais à racheter ?

Le débat est ouvert en commentaires !