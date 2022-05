Vivez l’expérience Pop Air en famille

Vous avez envie de vous déconnecter, alors n’attendez plus et venez vous amuser tout seul ou en famille dans la nouvelle expo Pop Air à La Villette (ligne 5) en collaboration avec Ballon Museum à Rome. C’est une exposition gonflée mais loin d’être gonflante qui a commencé le 14 avril et qui se terminera le 21 août 2022.

Présentation

La Villette présente « Pop Air, » réalisée en collaboration avec le Balloon Museum de Rome. Après “Au-delà des limites” en 2018, exposition monumentale du collectif japonais teamLab, La Villette renoue avec un projet d’art immersif et ludique. On adore !

Un projet sortant du commun

Plus de 5000m² de la Grande Halle se métamorphosent et vous invitent à vivre une expérience hors norme au cœur d’œuvres monumentales, des plus gonflées aux plus colorées.

Il s’agit d’œuvres monumentales de plus d’une quinzaine d’artistes internationaux réunies pendant 5 mois pour une expérience gonflable inédite ! Culture et jeu sont réunis dans ce projet pour notre plus grand plaisir.

Mon expérience

Au programme de cette expo colorée, j’ai pu découvrir pleins d’œuvres artistiques avec des thèmes différents qui nous amène dans un univers coloré qui mélangent l’artiste avec son public car on peut interagir avec l’art. On se prête volontiers au jeu et on retombe en enfance dans un univers féerique.

J’ai pu voir des illuminations ainsi qu’une sphère géante gonflable que les visiteurs s’échangent. On voit aussi une fameuse cabine téléphonique qui semble occupée. C’est un vrai spot pour prendre des sublimes photos ou vidéos. Un espace où se rencontrent jeunes et anciennes générations et qui offre pleins de surprises ainsi que des souvenirs colorés.

Ma salle préférée reste de loin Quiet Storm : c’est simple, plongez dans une tempête calme légère et douce où des millions de sphères blanches tombent sur le sol comparable dans l’esprit à des bulles de savon. C’est dans cette ambiance embrumée que les visiteurs vont ainsi se connecter grâce à l’œuvre de Fabio di Salvo et Bernardo Vercelli à l’environnement que l’on néglige si souvent et qui est en effet splendide et remplie de douceur.

Mais je ne vais pas vous en dévoiler davantage, le mieux c’est de tenter l’expérience et de participer à l’expérience dès maintenant!

C’est combien:

En semaine, du lundi au vendredi :

tarif plein : 18€

tarif réduit : 14€

moins de 12 ans : 10€

Samedi, dimanche et jours fériés :

tarif plein : 20€

tarif réduit : 18€

moins de 12 ans : 14€

C’est où: 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris

Recharge: Belib’ Station / 9 Rue Adolphe Mille, 75019 Paris / jusqu’à 30 kW