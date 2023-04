Idée sortie à Paris : Il était une fois Buffy

Vous êtes fan de la célèbre série des années 90, Buffy contre les vampires ? Ne manquez pas cet événement exceptionnel organisé par Le Hasard Ludique dans le 18e arrondissement de Paris ! Pour une soirée unique, revivez les aventures de la plus badass des tueuses de vampires et de démons, Buffy Summers.

Le Hasard Ludique, ce lieu de culture et de convivialité situé au 128 Avenue de Saint-Ouen, vous accueille le mardi 25 avril 2023 pour une soirée placée sous le signe du fantastique et de la nostalgie. L’événement « Il était une fois Buffy » vous propose de redécouvrir un épisode emblématique de la série, qui sera projeté et analysé en direct par des intervenant•e•s trié•e•s sur le volet.

Ces passionné•e•s de Buffy partageront avec vous des anecdotes de tournage inédites et des moments-clés de l’histoire de la série. Vous aurez également l’occasion d’échanger avec eux et de poser vos questions lors d’une session de discussions.

Mais ce n’est pas tout ! L’événement sera également ponctué de scènes vampiriques improvisées, jouées par des comédien•ne•s talentueux•se•s. Le public sera invité à participer en proposant des suggestions pour pimenter ces performances.

Ne ratez pas cette soirée unique en son genre, célébrant l’une des héroïnes les plus emblématiques de la télévision. Rendez-vous le 25 avril au Hasard Ludique pour plonger dans l’univers de Buffy et redécouvrir cette série culte qui continue de marquer les esprits, même 20 ans après la fin de sa diffusion.

Nom de l’expo: Il était une fois Buffy

C’est où? Le Hasard Ludique

Adresse: 128 Avenue de Saint-Ouen, Paris 18e Mardi 25 avril 2023