Les 10 accessoires indispensables pour voyager en Tesla

Voyager en Tesla combine confort, technologie et performance. Pour maximiser cette expérience, certains accessoires sont incontournables. Voici notre sélection des 10 must-have pour vos trajets en Tesla, tous disponibles sur Amazon.

1. 🔌 Câble de recharge portable Tesla

Le câble de recharge portable Tesla est essentiel pour recharger votre véhicule sur des prises domestiques ou publiques. Il est compatible avec les bornes de recharge Tesla et offre une flexibilité lors de vos déplacements.

2. 📱 Support smartphone magnétique

Un support smartphone magnétique permet de fixer votre téléphone sur le tableau de bord, facilitant l’utilisation de la navigation et des applications sans compromettre la sécurité. Il est conçu pour s’adapter aux modèles Tesla.

3. 🧼 Kit de nettoyage intérieur Tesla

Le kit de nettoyage intérieur Tesla est spécialement conçu pour entretenir les surfaces sensibles de votre véhicule, telles que les sièges en cuir et le tableau de bord. Il comprend des produits adaptés pour maintenir l’intérieur de votre Tesla propre et en bon état.

4. 🧊 Glacière électrique 12V

Une glacière électrique 12V est idéale pour conserver vos boissons et encas au frais lors de vos longs trajets. Elle se branche directement sur la prise 12V de votre Tesla, offrant une solution pratique pour les voyages.

5. 🧳 Organisateur de coffre

Un organiseur de coffre permet de maintenir vos affaires en ordre et d’optimiser l’espace de rangement dans votre Tesla. Il est conçu pour s’adapter parfaitement aux dimensions du coffre, assurant une utilisation efficace de l’espace.

6. 🧊 Glacière à compression 12V

Une glacière à compression 12V offre une capacité de stockage plus grande et une performance de refroidissement supérieure. Elle est idéale pour les voyages prolongés, permettant de conserver une variété d’aliments et de boissons au frais.

7. 🎥 Dashcam avec vision nocturne

Une dashcam avec vision nocturne est essentielle pour enregistrer vos trajets et assurer votre sécurité. Elle offre une qualité d’image claire, même dans des conditions de faible luminosité, et peut être un atout précieux en cas d’incident.

8. 🧼 Kit de nettoyage complet

Un kit de nettoyage complet comprend divers outils et produits pour entretenir l’intérieur et l’extérieur de votre Tesla. Il est conçu pour éliminer efficacement la poussière, les taches et autres salissures, maintenant ainsi l’apparence de votre véhicule.

9. 🔌 Adaptateur de voyage universel

Un adaptateur de voyage universel est indispensable pour recharger vos appareils électroniques lors de vos déplacements internationaux. Il permet de connecter vos chargeurs aux prises de différents pays, offrant une solution pratique pour les voyageurs.

10. 🧊 Glacière électrique 12V avec compresseur

Une glacière électrique 12V avec compresseur offre une performance de refroidissement optimale, idéale pour les trajets longs ou les voyages en camping. Elle est conçue pour fonctionner efficacement sur la prise 12V de votre Tesla, assurant une conservation optimale de vos aliments et boissons.