Pourquoi Tesla est la plus grande entreprise du monde ?

Pendant 10 ans, j’ai écouté attentivement chaque publication des résultats trimestriels de Tesla, et pendant 10 ans, les informations les plus importantes ont été soit entendues, soit mal comprises, soit ignorées par le public. En écoutant attentivement ce qui a été révélé par la direction comme l’avenir prévu, n’importe qui aurait pu faire fortune, et vous devez vous demander si vous aviez un intérêt dans cette fortune ou si vous l’avez toujours, et si non, pourquoi.

Rester à quai ou prendre le train

Échanger sa précieuse vie contre un salaire est ce que la plupart d’entre nous doivent faire pour vivre. Mais la vérité est que votre croissance personnelle et votre liberté sont limitées, lorsque le temps qui vous reste est constamment réduit par les lois de la nature. Vous ne récupérerez jamais le temps de vie que vous avez vendu pour de l’argent.

Cependant il existe un moyen de sortir de ce cercle vicieux qui se trouve juste devant vous. Je n’ai passé que 20 ans de ma vie à travailler pour de l’argent, et je passerai les nombreuses décennies qu’il me reste, je l’espère, à faire une différence positive pour mes proches, la nature et l’humanité. C’est ma mission, et l’une des raisons pour lesquelles elle a bien fonctionné est que je l’ai définie à l’âge de 20 ans. Et je ne l’ai jamais perdue de vue, quelles que soient les difficultés rencontrées.

Si vous essayez d’éviter les excuses et d’analyser honnêtement vos erreurs passées, vous pouvez encore faire partie de l’entreprise la plus passionnante et la plus perturbatrice que le monde ait jamais vue, en rachetant une vie que vous auriez autrement dû gaspiller à financer votre vie en travaillant pour de l’argent au lieu de faire travailler l’argent pour vous. J’ai commencé mon voyage avec 20 marks allemands, l’équivalent de 10 dollars en poche, sans jamais rien recevoir de ma famille ou de mes amis, et je suis maintenant indépendant financièrement.

Je crois que tout le monde peut accomplir cela. Maintenant, si vous commencez avec 10 dollars comme moi, vous devez trouver des entreprises qui multiplient votre investissement par des facteurs importants mais qui présentent des risques raisonnables. Ces entreprises existent aujourd’hui, en plein milieu de la récession, mais la plupart les négligent. L’une d’entre elles est Tesla, et sa croissance ne fait que commencer.

Dans cet article, je vais essayer d’expliquer pourquoi la plupart des gens comprennent mal qu’il est très crédible que Tesla puisse devenir la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière.

La feuille de route de Tesla : Master Plan 3

Au moment où j’écris cet article, Elon Musk est en train de rédiger la troisième déclaration de mission pour Tesla, qu’il appelle Master Plan 3, et elle comprend comme élément central la raison pour laquelle la production de masse fait toute la différence. Si la production de masse n’a rien de nouveau, elle ne tient pas compte du fait que Tesla a déjà prouvé qu’elle pouvait réduire ses coûts plus rapidement que quiconque, tout en augmentant ses marges et ses bénéfices à un rythme que personne ne pensait possible.

Et tout cela, grâce aux économies d’échelle et au levier opérationnel. L’approche consistant à repenser l’ensemble du processus de production depuis le début a certes conduit à de nombreuses erreurs. Mais aussi à des améliorations incroyables qui ouvrent la porte à un tout nouveau monde de production de masse.

La production de masse à faible coût est importante, car elle rend les produits abordables pour les masses, ce qui est essentiel pour les bénéfices et la croissance. Les économies d’échelle entraînent un effet de levier opérationnel qui augmente les marges et les bénéfices. Les liquidités créées s’accumulent chez Tesla, même si l’entreprise dépense chaque dollar au mieux de ses capacités.

Malgré tout, la croissance est toujours limitée par le talent et, ces dernières années, par les contraintes de la chaîne d’approvisionnement, les pandémies, les guerres et les récessions. Compte tenu de ce que nous avons tous vécu ces dernières années, la réussite de Tesla est encore plus étonnante, mais je prétends que ce n’est qu’un début.

Elon Musk a révélé que l’entreprise a l’intention d’augmenter la capacité des batteries, qui a toujours été le goulot d’étranglement d’une expansion plus rapide de la plupart de ses produits, à 1 000 GWh rien qu’aux États-Unis. Étant donné qu’une grande partie de cette croissance concernera également les produits énergétiques stationnaires, l’offre de batteries de Tesla Energy augmentera considérablement.

Une telle croissance étonnante de niveau supérieur n’était attendue que par certains, qui ont écouté attentivement le Tesla Battery Day 2019, concernant le plan de croissance à 3 TWh de production de batteries, sans tout ce que Tesla a l’intention d’acheter aux fournisseurs, qu’ils ont appelé un autre 3 TWh. Tesla ne s’arrêtera pas à 6 TWh, mais se développera davantage et mettra en place la chaîne d’approvisionnement nécessaire au cours de ces années, comme aucune autre entreprise et même pas l’industrie.

Ainsi, quiconque calcule le volume de véhicules et de batteries stationnaires vendus avec une telle offre comprendra que la voie empruntée par Tesla mènera inévitablement à la plus grande entreprise du monde. Pour y parvenir, Tesla doit maîtriser la production de masse à un niveau inédit et c’est pourquoi c’est le cœur du plan directeur Trois Mission.

Des objectifs ambitieux et des promesses tenues

Pour évaluer une entreprise, il est utile d’examiner les prédictions faites dans le passé et ce qui a été réalisé aujourd’hui. Dans le passé, on doutait largement que Tesla puisse passer à 500 000 véhicules produits par an, puis à 2 millions de véhicules produits et vendus par an, mais aujourd’hui plus personne n’en doute.

Les mêmes prédictions qui étaient qualifiées d’irréalistes, d’impossibles et de folles par le passé sont à nouveau qualifiées d’irréalistes et d’impossibles aujourd’hui, bien qu’elles soient faites par les mêmes personnes et avec une capacité installée, des ressources et une expérience plus importantes.

Pourquoi Tesla ne réaliserait-elle pas ce qu’elle promet aujourd’hui, alors que ses chances de réaliser ses objectifs sont bien meilleures aujourd’hui qu’elles ne l’ont été par le passé ? La vérité est que la probabilité que Tesla vende 20 millions de véhicules en 2030 est bien plus élevée que lorsque l’entreprise a promis en 2015 de vendre plus de 500 000 véhicules en 2020.

Elon Musk au salon de l’automobile de Détroit en janvier 2015 : « En 2020, bien sûr, 500 000 (voitures), mais je pense que nous allons probablement continuer au-delà (…)« . De fait, il est extrêmement difficile de prévoir les 5 prochaines années en tant que start-up dans l’industrie automobile. Mais Elon Musk a tenu sa promesse, atteignant 500 000 véhicules vendus et plus de 500 000 produits.

Adapter la production pour optimiser les performances

Si vous voulez comprendre ce qu’une entreprise peut réaliser, regardez ce qu’elle a promis dans le passé et ce qu’elle a réalisé par la suite. Si nous faisons cela pour Tesla, nous savons qu’il est très probable que Tesla atteigne ses objectifs de 2030, ou du moins s’en approche et cela ne concerne que la partie automobile de l’entreprise.

Réduire les coûts de production

Les plus grands constructeurs automobiles mondiaux, le groupe Volkswagen et Toyota, ont déjà reconnu que Tesla était le leader en matière de coûts dans le secteur. Mais Tesla ne s’arrête pas là et prévoit un véhicule compact à faible coût, dont le prix sera probablement de l’ordre de 25 000 dollars, avec des coûts de production de 20 000 dollars.

Indépendamment de ce que les autres constructeurs automobiles peuvent faire avec leur structure de coûts, Tesla a l’immense avantage de construire chaque nouvelle Gigafactory à partir de zéro. Et sa direction est ouverte à prendre des risques que d’autres cadres supérieurs n’oseraient pas, ou obtenir l’approbation du conseil d’administration pour pousser la technologie de production à ses limites.

Cela explique pourquoi les véhicules Tesla sont dotés des plus grandes pièces moulées du secteur, éliminant ainsi les étapes et les pièces interminables auxquelles les autres constructeurs automobiles doivent faire face, car ces étapes et ces pièces sont des facteurs de coût.

Puisque Tesla travaille sur un véhicule de nouvelle génération qui sera deux fois moins cher et plus petit, alors que les pièces moulées deviennent plus grandes, pourquoi ne pas le mouler en une seule étape – un rêve qu’Elon avait dans les premiers jours. Rien que cela réduira le coût de façon spectaculaire. Sans compter les possibilités de réduction des coûts dont dispose l’entreprise, par exemple en simplifiant le câblage.

Ainsi, la technologie de production et le mantra selon lequel « aucune pièce n’est bonne » sont ancrés dans l’ADN des employés de Tesla, qui réduisent les coûts partout où ils les trouvent et, ce faisant, rendent le véhicule encore meilleur.

Un catalogue réduit au strict minimum

Tesla Model Y – source Twitter Tesla Model Y – source Twitter Tesla Model S – Source officiel Tesla Model Y – Blue Tesla Model S – Blanche

Un autre aspect souvent négligé est l’effet de levier opérationnel que Tesla obtient en réduisant les modèles et les variations à un minimum tout en créant un énorme marché adressable. Les 1,4 million de véhicules produits par an aujourd’hui sont essentiellement deux modèles différents, que les autres constructeurs automobiles appelleraient même des variantes. Le chevauchement des pièces similaires entre eux est énorme, ce qui réduit encore les coûts.

Alors que beaucoup pensent que le marché pour le Model 3 et le Model Y sera limité, parce qu’ils sont coûteux et ne s’adressent qu’à une petite partie des consommateurs, le Model Y pourrait se classer dans le top 3 des modèles les plus vendus dans le monde avec 800 000 unités déjà vendues cette année. Il est plus que probable que le Model 3 devienne le véhicule le plus vendu de tous en 2023.

C’est important car, avec chaque voiture produite, les coûts sont progressivement réduits, ce qui permet d’augmenter les bénéfices et de dominer les coûts.

S’adapter au marché pour mieux le maîtriser

Alors que les constructeurs automobiles traditionnels préfèrent maximiser les profits pour satisfaire les actionnaires, Tesla s’attache à livrer un maximum d’unités pour lutter contre le changement climatique. C’est une différence importante, souvent sous-estimée. Alors que la majorité des clients ne peuvent pas s’offrir un véhicule à 50 000 dollars, Tesla est le mieux placé, avec son système actuel, pour vendre un véhicule à la moitié de ce prix et livrer une voiture à 25 000 dollars en 2024/25.

En 2035, de grands marchés comme l’Europe et la Californie élimineront progressivement les véhicules à moteur à combustion interne, et bien des années avant cela, les clients seront prêts à tout pour acheter un bon véhicule électrique à faible coût. Dans 10 ans, cela n’aura plus de sens d’acheter un véhicule à moteur à combustion interne, si vous savez que vous ne pourrez l’utiliser que pendant quelques années et que vous ne pourrez pas le vendre sans subir de lourdes pertes. C’est une aventure coûteuse que les consommateurs tenteront d’éviter à tout prix.

Pour beaucoup, une Tesla est déjà le Véhicule Électrique à Batteries (BEV) préféré en termes de sécurité, de logiciels, d’expérience de conduite et de systèmes d’aide à la conduite ou de FSD, et cette tendance ne fera que s’accentuer. Avec de nouveaux segments comme le Cybertruck, le Semi et la voiture compacte, le marché adressable pour Tesla augmente par facteurs.

Comme l’a souligné Elon Musk, Tesla proposera à terme un véhicule dans chaque segment automobile. Il n’y aura pas de pénurie de véhicules Tesla, même si le nombre total de véhicules et de variantes est limité.

Tout ce dont Tesla a besoin pour y parvenir est déjà là, il ne reste plus qu’à le réaliser. Un tel Tesla BEV abordable pourrait facilement se vendre à 5-10 millions d’unités en 2030, et à 20 millions d’unités avec les autres modèles – et il ne s’agit là que du secteur automobile. Tesla Energy devrait se situer dans la même fourchette, doublant ses ventes et augmentant considérablement ses bénéfices.

Les marges des véhicules, déjà stupéfiantes, augmenteront, passant à plus de 80 % pour les FSD, les véhicules autonomes et les essieux robotisés. À moyen et long terme, les robots humanoïdes s’adressant à l’ensemble du marché du travail créeront un marché adressable qui représente la moitié du marché du travail mondial, et cela seul est une définition pour la plus grande entreprise du monde.

Il est temps d’embarquer

Elon Musk a l’habitude de tenir ses promesses, même s’il est parfois en retard. Et tous ceux que vous ne croyez pas continueront à travailler pour leur argent jusqu’à la fin de leur vie, au lieu de faire travailler leur argent pour eux.

Nous sommes au milieu de la plus grande réallocation de capitaux de l’histoire de l’humanité, et Tesla est en son centre, recevant la part du lion. La question que vous devez vous poser est de savoir si vous voulez ou non en faire partie.