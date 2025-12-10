Les conducteurs de VE BMW aux États-Unis accèdent officiellement au réseau Superchargeur de Tesla : Un tournant majeur

[Amérique du Nord] – Une étape historique dans l’écosystème des véhicules électriques (VE) a été franchie. Depuis hier, les conducteurs de VE BMW aux États-Unis ont officiellement accès au vaste réseau de Superchargeurs de Tesla.

Cette interopérabilité concrétise une promesse majeure et connecte les propriétaires de BMW à plus de 2 000 stations et plus de 25 000 bornes de Superchargeurs en Amérique du Nord. Cette intégration renforce significativement l’infrastructure de recharge rapide disponible pour les clients de BMW et confirme la domination de la Norme de Recharge Nord-Américaine (NACS) de Tesla.

🔑 L’accès au Superchargeur : Ce qu’il faut savoir

L’intégration est gérée via le service Shell Recharge de BMW et l’application My BMW, offrant une expérience utilisateur simplifiée :

1. Compatibilité des modèles actuels (CCS)

Les modèles électriques actuels de BMW sont équipés d’un port CCS (Combined Charging System). Pour se recharger sur les Superchargeurs NACS (sauf ceux avec Magic Dock), ils nécessitent un adaptateur :

Modèles concernés : BMW i4, i5, i7 et iX (ainsi que les modèles Mini et Rolls-Royce, filiales de BMW).

et (ainsi que les modèles Mini et Rolls-Royce, filiales de BMW). Adaptateur requis : Pour la majorité des Superchargeurs, un adaptateur CCS-vers-NACS DC est indispensable.

Pour la majorité des Superchargeurs, un est indispensable. Disponibilité de l’adaptateur BMW : Les adaptateurs officiels et approuvés par BMW seront disponibles à l’achat en tant qu’accessoires à partir du deuxième trimestre 2026 .

Les adaptateurs officiels et approuvés par BMW seront disponibles à l’achat en tant qu’accessoires à partir du . Solution immédiate : Les conducteurs peuvent utiliser les Superchargeurs équipés du « Magic Dock » de Tesla (un adaptateur CCS intégré à la borne), ne nécessitant alors aucun adaptateur personnel. Cela permet également aux modèles plus anciens, comme le BMW i3, d’utiliser le réseau.

2. La fonction Plug & Charge

L’une des fonctionnalités les plus pratiques de cette intégration est la prise en charge de la technologie Plug & Charge sur les Superchargeurs compatibles :

Principe : Le véhicule communique directement avec la borne de recharge pour authentifier la session et gérer la facturation. L’utilisateur n’a besoin ni de l’application Tesla, ni d’une carte de crédit ou d’une carte de recharge physique à la station.

Le véhicule communique directement avec la borne de recharge pour authentifier la session et gérer la facturation. L’utilisateur n’a besoin ni de l’application Tesla, ni d’une carte de crédit ou d’une carte de recharge physique à la station. Conditions de compatibilité : La fonction est prise en charge par les modèles BMW les plus récents, y compris : BMW i5 (modèle 2024) BMW i7 (modèle 2024) BMW iX (produites à partir de juillet 2023)

La fonction est prise en charge par les modèles BMW les plus récents, y compris : Configuration : Les conducteurs doivent s’assurer que le service Plug & Charge est activé dans le véhicule et que le compte Shell Recharge est correctement configuré via l’application My BMW.

📈 L’impact : Un réseau de recharge massifié

L’ajout du réseau Superchargeur porte le nombre total de points de recharge publics accessibles aux clients de BMW en Amérique du Nord à environ 180 000, combinant les réseaux de partenaires comme IONNA, Electrify America, ChargePoint et EVgo.

Cette massification de l’infrastructure de recharge rapide est un facteur clé pour encourager l’adoption des VE en simplifiant les longs trajets et en réduisant l’anxiété liée à l’autonomie pour les propriétaires de BMW.

➡️ Prochaine étape : L’adoption native du NACS

BMW ne s’arrête pas aux adaptateurs : le constructeur intégrera le port NACS directement dans ses nouveaux véhicules électriques vendus aux États-Unis et au Canada, à partir de 2026. Le premier modèle à bénéficier de cette intégration native sera le BMW i5 M60 de 2026, suivi d’autres modèles, y compris la prochaine génération du iX3.

Cette ouverture de BMW est une victoire pour la standardisation de la recharge et une excellente nouvelle pour l’expérience client dans le monde de l’électromobilité.