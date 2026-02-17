Tesla frappe fort en France : Le Model Y passe sous la barre des 30 000 €

ParTeslam
Sommaire

Tesla vient de lancer une offensive commerciale sans précédent sur le marché français. En cumulant un nouveau bonus de reprise massif de 5 000 € et les aides d’État revalorisées pour 2026, le Tesla Model Y devient plus accessible que jamais.

Pour les foyers éligibles, le ticket d’entrée chute à 29 700 €, un tarif historiquement bas qui bouscule l’ensemble du segment des SUV électriques.

Le calcul magique : Comment arriver à ce prix ?

Le prix catalogue du Tesla Model Y Propulsion (nouvellement simplifié) est actuellement de 39 990 €. Pour atteindre les prix annoncés, Tesla s’appuie sur deux leviers cumulables :

Le bonus de reprise Tesla (5 000 €)

Contrairement aux offres précédentes qui plafonnaient à 3 000 €, Tesla propose désormais une remise directe de 5 000 € pour toute commande passée entre le 12 février et le 31 mars 2026.

  • Condition : Faire reprendre un véhicule d’occasion (peu importe la marque) par Tesla.
  • Impact : Le prix descend immédiatement à 34 990 €.

L’aide écologique (Prime CEE)

En 2026, le bonus écologique français a été remplacé/optimisé par la prime CEE, dont les montants ont été augmentés pour favoriser l’industrie européenne (le Model Y étant produit à Berlin, il est pleinement éligible).

  • Aide standard : Environ 3 600 € pour la majorité des ménages.
    • Prix final : 31 390 € (arrondi à 31 800 € selon les configurations).
  • Aide maximale : Jusqu’à 5 700 € pour les ménages aux revenus modestes (selon le Revenu Fiscal de Référence).
    • Prix final : 29 290 € à 29 700 €.

Un SUV premium au prix d’une citadine

À moins de 30 000 €, le Model Y ne se contente pas d’être « abordable », il offre des prestations qui restent la référence du marché :

  • Autonomie : 534 km (cycle WLTP).
  • Vitesse de recharge : Jusqu’à 175 kW (soit environ 200 km récupérés en 15 minutes).
  • Espace : Un volume de coffre record et une habitabilité leader dans sa catégorie.
  • Technologie : Planificateur de trajet ultra-précis et accès au réseau des Superchargeurs.
Lire également :  7 Billions de Dollars : Le marché colossal que Musk veut conquérir avec son armée de robots

Une stratégie européenne globale

La France n’est pas le seul pays à bénéficier de cette générosité. Après une année 2025 marquée par une concurrence accrue des constructeurs chinois et européens, Tesla déploie ce bonus de reprise dans plusieurs pays :

  • Royaume-Uni : Un bonus de reprise de £3,750 (environ 4 500 €).
  • Danemark et Allemagne : Des remises similaires allant de 3 000 € à 5 000 € selon les modèles en stock.

L’objectif est clair pour la firme d’Elon Musk : vider les inventaires du premier trimestre (Q1 2026) et reprendre des parts de marché face aux nouveaux Renault Scénic E-Tech et Peugeot E-3008.

Attention aux délais !

Pour bénéficier de ces tarifs, les conditions sont strictes :

  1. Commande et livraison : Le véhicule doit être commandé avant le 31 mars 2026 et livré au plus tard à cette même date.
  2. Disponibilité : L’offre s’applique principalement sur les modèles en stock (« Inventory ») et les configurations de base.

Note importante : L’offre de 5 000 € est déduite directement de la facture finale, ce qui réduit non seulement le coût total, mais aussi le montant à financer si vous optez pour un crédit classique.

Bénéficiez de l’expertise des membres Tesla Mag. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs artisans pour garantir la réussite de vos travaux. Équipez-vous en toute confiance grâce à notre communauté.

Panneaux solaires et batteries Borne et station de recharge Devenir membre Financement

Teslam

Armand Taïeb est le fondateur de Tesla Mag, un média de premier plan dédié à la révolution des véhicules électriques et aux technologies propres. Basé en France, il s'engage à promouvoir l'innovation et l'acceptation technologique à travers le monde. Avec une passion pour les avancées d'Elon Musk et une ambition pour les médias basés sur l'IA, Armand œuvre pour un avenir durable et connecté.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *