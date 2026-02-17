Tesla frappe fort en France : Le Model Y passe sous la barre des 30 000 €

Tesla vient de lancer une offensive commerciale sans précédent sur le marché français. En cumulant un nouveau bonus de reprise massif de 5 000 € et les aides d’État revalorisées pour 2026, le Tesla Model Y devient plus accessible que jamais.

Pour les foyers éligibles, le ticket d’entrée chute à 29 700 €, un tarif historiquement bas qui bouscule l’ensemble du segment des SUV électriques.

Le prix catalogue du Tesla Model Y Propulsion (nouvellement simplifié) est actuellement de 39 990 €. Pour atteindre les prix annoncés, Tesla s’appuie sur deux leviers cumulables :

Le bonus de reprise Tesla (5 000 €)

Contrairement aux offres précédentes qui plafonnaient à 3 000 €, Tesla propose désormais une remise directe de 5 000 € pour toute commande passée entre le 12 février et le 31 mars 2026.

Impact : Le prix descend immédiatement à 34 990 €.

L’aide écologique (Prime CEE)

En 2026, le bonus écologique français a été remplacé/optimisé par la prime CEE, dont les montants ont été augmentés pour favoriser l’industrie européenne (le Model Y étant produit à Berlin, il est pleinement éligible).

Prix final : 31 390 € (arrondi à 31 800 € selon les configurations).

Aide maximale : Jusqu'à 5 700 € pour les ménages aux revenus modestes (selon le Revenu Fiscal de Référence). Prix final : 29 290 € à 29 700 € .

Un SUV premium au prix d’une citadine

À moins de 30 000 €, le Model Y ne se contente pas d’être « abordable », il offre des prestations qui restent la référence du marché :

Autonomie : 534 km (cycle WLTP).

534 km (cycle WLTP). Vitesse de recharge : Jusqu’à 175 kW (soit environ 200 km récupérés en 15 minutes).

Jusqu’à 175 kW (soit environ 200 km récupérés en 15 minutes). Espace : Un volume de coffre record et une habitabilité leader dans sa catégorie.

Un volume de coffre record et une habitabilité leader dans sa catégorie. Technologie : Planificateur de trajet ultra-précis et accès au réseau des Superchargeurs.

Une stratégie européenne globale

La France n’est pas le seul pays à bénéficier de cette générosité. Après une année 2025 marquée par une concurrence accrue des constructeurs chinois et européens, Tesla déploie ce bonus de reprise dans plusieurs pays :

Royaume-Uni : Un bonus de reprise de £3,750 (environ 4 500 €).

Un bonus de reprise de £3,750 (environ 4 500 €). Danemark et Allemagne : Des remises similaires allant de 3 000 € à 5 000 € selon les modèles en stock.

L’objectif est clair pour la firme d’Elon Musk : vider les inventaires du premier trimestre (Q1 2026) et reprendre des parts de marché face aux nouveaux Renault Scénic E-Tech et Peugeot E-3008.

Attention aux délais !

Pour bénéficier de ces tarifs, les conditions sont strictes :

Commande et livraison : Le véhicule doit être commandé avant le 31 mars 2026 et livré au plus tard à cette même date. Disponibilité : L’offre s’applique principalement sur les modèles en stock (« Inventory ») et les configurations de base.

Note importante : L’offre de 5 000 € est déduite directement de la facture finale, ce qui réduit non seulement le coût total, mais aussi le montant à financer si vous optez pour un crédit classique.