Les femmes aussi aiment les modèles proposés par Tesla !

Bien que de nombreuses femmes possèdent des véhicules Tesla, le ratio semble être d’environ 2 sur 3 en faveur de la propriété masculine. De nombreux fans et amateurs de Tesla pensent que si davantage de personnes savaient ce que les VE Tesla ont à offrir, notamment aux femmes et aux familles, beaucoup plus de personnes les conduiraient sur les routes aujourd’hui. Alors, quels sont les atouts de ces VE ? On vous les propose dans ce top en 8 points !

1. LES MAINS MANUCURÉES NE DEVRAIENT JAMAIS TOUCHER LES POMPES À ESSENCE

Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mais en conduisant une Tesla Model S, mes mains soigneusement manucurées n’auront plus jamais à toucher un tuyau de pompe à essence lourd, sale et malodorant.

2. MOINS D’ARRÊTS POUR FAIRE LE PLEIN, C’EST PLUS DE TEMPS POUR ÊTRE AU TOP

Un autre avantage involontaire d’une voiture électrique comme la Tesla est que, sans avoir à s’arrêter à une autre station-service, elle vous rendra ces précieuses minutes supplémentaires que vous pourrez consacrer à la préparation de dernière minute de vos cheveux ou de votre maquillage.

3. APPELS FILTRÉS TESLA

Si vous avez besoin de romance, les voitures électriques Tesla vous permet de rencontrer de nombreux hommes chaque jour. Il vous suffit d’aller quelque part et vous obtiendrez un effet automatique d’abeilles sur du miel. On adore !

4. MOINS D’ARGENT POUR L’ESSENCE, C’EST PLUS DE DÉPENSES

Une Tesla vous permettra d’économiser des milliers de dollars par an en essence, qui pourront certainement être utilisés à bon escient lors de votre prochaine sortie au centre commercial.

5. LE TECH-GALORE DE TESLA FAIT DES AMIS ET DES AMIS-ENNEMIS

Si vous avez besoin d’un peu de critique et de drame pour pimenter votre vie, vous pouvez très facilement vous faire des amis-ennemis ou de bons vieux ennemis en ligne. Il n’est pas nécessaire de faire beaucoup d’efforts pour énerver les types qui sont secrètement jaloux que vous, une femme, conduisiez la voiture qui les fait baver.

6. GRAND COFFRE ÉGAL GRAND PLAISIR

Les Tesla ont tellement d’espace de chargement qu’elles rivalisent même avec les plus grands SUV, ce qui permet de faire de nombreux achats ! Elles offrent un excellent endroit pour ranger vos affaires, votre sac à main, et autre collection, même des chaussures de rechange assorties.

7. PLUS DE TRANQUILITE AVEC TESLA

Les Tesla sont si longues que tous les enfants qui crient, se battent, se plaignent, râlent, pleurnichent, etc. et qui voyagent dans les sièges pour enfants optionnels orientés vers l’arrière sont étouffés, ce qui rend la conduite beaucoup plus silencieuse et zen que dans n’importe quelle autre voiture, même dans un véhicule électrique (EV) déjà tranquille.

8. DU BON SON

Le système audio Tesla est d’une telle fidélité qu’il emplit chaque centimètre de l’habitacle de vos morceaux préférés (avec un volume maximal de 11, histoire vraie), tout en étouffant les enfants qui crient, se battent, se plaignent, râlent, pleurnichent, etc. et qui peuvent être passagers.

Alors, qu’est-ce qui vous retient, mesdames ? Selon de nombreuses statistiques, vous représentez plus de 60 % des achats automobiles. On a entendu maintes fois l’expression « les garçons et leurs jouets », et les voitures sont souvent considérées comme des « jouets de garçon ». Chez Tesla Magazine, nous pensons que la marque représente plus qu’un simple jouet, qu’elle est un véritable outil qui profitera à notre environnement. Tesla fournit du divertissement supplémentaire dans le but de s’amuser. Les femmes peuvent aussi en profiter – et elles le font. Qui ne voudrait pas d’une telle voiture ?