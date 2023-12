Trésors Cachés À la Découverte des Lieux Insolites en France

La France est un pays riche en patrimoine historique, culturel et naturel. Au-delà des sites touristiques célèbres, il existe également de nombreux endroits méconnus, mystérieux et surprenants pour s’évader. Ces lieux insolites comme les Abbayes, les Donjons, les prieurés, les châteaux sont des trésors historiques qui captivent l’imagination et offrent une expérience unique aux voyageurs avides d’aventures hors du commun.

Par Mathieu Klaine

immersion au sein d’un Donjon

Le Donjon Domaine Saint Clair****

Le Donjon Domaine Saint Clair à Etretat promet une soirée inoubliable, transportant les visiteurs dans l’effervescence des années folles. Sous le thème de « Gatsby le Magnifique« , cet hôtel quatre étoiles ouvre ses portes pour une expérience immersive unique.

Avec des activités telles qu’un casino, des shows de cirque et de magie, ainsi que de la musique live aux rythmes jazzy des années 20, la soirée s’annonce exceptionnelle. Les convives pourront également savourer des cocktails gastronomiques préparés par des chefs talentueux au bar clandestin, ajoutant une touche d’élégance à cette soirée rétro.

Une opportunité de revivre l’époque exubérante des années 20, cette soirée Speakeasy au Donjon Domaine Saint Clair promet une immersion totale dans le glamour et l’extravagance de cette période. Réservez dès maintenant pour participer à cette expérience mémorable et parée de chapeaux et de plumes.

Donjon Domaine Saint Clair Hôtel**** Restaurants et Spa Chemin de Saint Clair hoteletretat.com

Dormir dans un prieuré

Le Prieuré-Baumanière*****

Historiquement, les prieurés représentaient souvent des centres de vie dédiés à la spiritualité, à la culture et à l’intellect, jouant un rôle vital dans une région spécifique. Fréquemment associés à des églises paroissiales, ces lieux étaient actifs dans des domaines tels que l’éducation, les soins aux malades et le soutien aux nécessiteux.

L’hôtel cinq étoiles Le Prieuré-Baumanière*****, niché au cœur du village de Villeneuve-lès-Avignon à proximité du centre d’Avignon, propose une fusion délicate entre le passé et le présent, créant une atmosphère propice à la détente et à la sérénité. Installé dans un ancien prieuré datant du XIVe siècle, l’établissement a été magnifiquement rénové et décoré en 2007 par les propriétaires, Jean-André et Geneviève Charial.

Le restaurant gastronomique de l’hôtel, dirigé par le Chef Christophe Chiavola, offre une cuisine instinctive, épurée et saisonnière, mettant en avant les saveurs méditerranéennes et florales.

Avec ses 38 chambres et suites, l’hôtel propose diverses options d’hébergement, toutes décorées avec finesse, établissant un équilibre harmonieux entre le contemporain et les éléments d’origine.

Le Prieuré***** 7 pl Chapitre, 30400 Villeneuve Lès Avignon leprieure.com

Séjourner dans une Auberge

L’Auberge des Templiers *****

Au cœur du pittoresque village de Boismorand, en bordure de la superbe région de la Sologne, l’Auberge des Templiers *****, s’épanouit comme un véritable sanctuaire de tranquillité et d’élégance. Nichée au sein d’un parc fleuri de 6 hectares, cette adresse enchanteresse offre un havre de paix à quelques encablures de Paris. Les visiteurs sont chaleureusement accueillis dans une ambiance conviviale, leur offrant ainsi l’opportunité de vivre en harmonie avec les saisons.

L’expérience culinaire à l’Auberge des Templiers se révèle mémorable. Le restaurant gastronomique étoilé Michelin, sous la direction du talentueux chef Martin Simonart, propose une cuisine contemporaine et créative qui sublime les produits locaux et de saison. Un voyage gustatif inoubliable dans un cadre d’exception.

Auberge des Templiers***** Les Bezards 20 RD 2007, 45290 Boismorand lestempliers.com

Se reposer au sein d’une Abbaye

L’Abbaye de Royaumont



L’Abbaye de Royaumont, érigée en 1228 comme un bijou de l’art gothique, se dresse au cœur du Val d’Oise, à moins d’une heure de Paris. Fondée par Saint Louis, elle fut affiliée à l’ordre cistercien, l’un des plus anciens ordres monastiques liés aux Bénédictins. Témoin d’une histoire riche, l’abbaye a traversé différentes phases, de monastère à site industriel, en passant par hôpital de guerre et résidence de campagne.

De nos jours, sous la gestion de la Fondation Royaumont, l’Abbaye de Royaumont constitue un patrimoine culturel et historique préservé. Grâce à des travaux de restauration et à des fouilles archéologiques, elle s’est transformée en une destination touristique ouverte toute l’année, proposant diverses activités et visites, notamment des visites libres, des visites guidées, des explorations des jardins et des parcours ludiques pour les enfants.

Outre son héritage historique et culturel, l’abbaye offre des services d’hébergement et de restauration. La Table de Royaumont propose une cuisine française traditionnelle mettant en avant des produits frais du Potager-Jardin. Pour une expérience hors du commun, il est possible de séjourner dans l’une des chambres offrant une vue sur les jardins ou le cloître. Une visite ou un séjour à l’Abbaye de Royaumont offre une plongée dans l’histoire et la splendeur de ce site gothique impressionnant, offrant une escapade paisible et enrichissante à proximité de Paris.

Abbaye de Royaumont HAM De Baillon r Royaumont, 95270 Asnières sur Oise abbaye-de-beaumont.com

Abbaye de Murbach

L’abbaye de Murbach, nichée au cœur de la vallée vosgienne de Guebwiller en Alsace, a été fondée en 727 par le comte Eberhard d’Eguisheim. Avec ses imposantes tours de grès et son abbatiale Saint-Léger, elle fut l’une des plus riches et influentes du Saint-Empire romain germanique. Témoin d’une histoire mouvementée, l’abbaye fut restaurée après l’invasion hongroise en 926 et joua un rôle majeur dans la préservation de manuscrits anciens, notamment le De rerum natura de Lucrèce.

Dotée d’une puissance temporelle étendue, elle obtint le titre de Prince du Saint-Empire en 1228. Cependant, la commende et les conflits internes marquèrent son déclin. En 1764, sous l’abbé Léger de Rathsamhausen, elle fut sécularisée, devenant un chapitre de chanoines nobles. En 1789, l’abbaye fut pillée pendant la Révolution, mettant fin à son histoire monastique. Aujourd’hui, ses vestiges attestent de son importance historique dans la région.

abbaye de Murbach 1 Rue de l'Église, 68530 Murbach abbaye_de_Murbach.com

S’évader dans un Monastère

Monastère de Saint Mont****

Plongez dans une oasis de sérénité imprégnée d’histoire en choisissant le Monastère de Saint-Mont pour votre séjour. Perché sur un oppidum romain au cœur de la campagne gersoise, cet établissement, fondé au XIe siècle et classé aux Monuments Historiques, vous promet une expérience intemporelle.

Au sein de ce sanctuaire de quiétude, laissez-vous envoûter par la dégustation de vins locaux au bar ou offrez-vous un moment de détente au spa. À la tombée de la nuit, vivez une aventure gustative inoubliable grâce à la cuisine gastronomique du chef Jean-Paul Tossens.

Le Monastère de Saint-Mont s’engage résolument à favoriser une expérience authentique et écoresponsable, mettant en avant les produits locaux et les circuits courts. Ici, vous pourrez non seulement vous relaxer et vous délecter de mets délicieux, mais aussi découvrir une nouvelle approche de la gastronomie en rencontrant les producteurs passionnés de la région. Une escapade qui allie harmonieusement l’histoire, la détente et la découverte des plaisirs culinaires dans un cadre exceptionnel.

Monastère de Saint-Mont**** 627 Rue Bernard Tumapaler, 32400 Saint-Mont lemonasteredesaintmont.com

Vivre dans un château

Le Château de Courcelles ****

Le Château de Courcelles-sur-Vesle, joyau niché au cœur de la Champagne, dévoile un héritage exceptionnel remontant au XVIIIe siècle. Sa silhouette majestueuse témoigne de siècles d’histoire et d’un raffinement architectural préservé.

Érigé au XVIIIe siècle, le château a su conserver son allure élégante et son charme d’antan. Entouré de jardins à la française luxuriants, il offre une oasis de tranquillité où les visiteurs peuvent déambuler dans des allées ombragées et admirer la beauté des parterres soigneusement entretenus.

La grandeur architecturale du château, avec ses façades imposantes et ses toits en ardoise, raconte l’histoire d’une époque révolue. Les détails minutieux de son design, des sculptures délicates aux ornements façonnés avec précision, révèlent un savoir-faire artisanal exceptionnel.

À l’intérieur, le château dévoile un véritable joyau historique, plongeant les visiteurs dans le faste et le luxe d’époques glorieuses. Salons richement décorés, fresques murales somptueuses et meubles d’époque offrent un aperçu privilégié de la vie aristocratique passée.

Ancré dans la modernité, le château accueille des événements culturels prestigieux, tels que des expositions d’art et des concerts, insufflant une nouvelle énergie tout en préservant son héritage. À proximité de vignobles renommés, il offre également aux visiteurs une opportunité idéale de découvrir les délices œnologiques de la région champenoise.

Le Château de Courcelles-sur-Vesle demeure ainsi un symbole intemporel d’élégance et d’histoire, invitant chacun à plonger dans le passé glorieux de la France tout en s’imprégnant de la beauté et de la culture qui transcendent les siècles. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter leur site web à l’adresse chateau-de-courcelles.fr.

Chateau de Courcelles

8 rue du Château, 02220 Courcelles-sur-Vesle - France

chateau-de-courcelles.fr

Le Château Bois Guy****

Le Château du Bois-Guy, véritable joyau du XVIIe siècle, repose majestueusement au cœur d’un vaste domaine verdoyant et boisé, propriété de Michael Linhoff et Mathias Haefeli. Ce lieu exceptionnel a été méticuleusement aménagé pour offrir un équilibre parfait entre sport et détente.

Le Château 4* du Bois-Guy vous accueille chaleureusement pour célébrer le mariage de vos rêves. Niché au cœur d’un domaine privatisé, ce château-hôtel propose un cadre féerique et romantique, créant ainsi le décor idéal pour partager des moments inoubliables. Que vous envisagiez un mariage intimiste ou une célébration grandiose, le Bois-Guy se positionne comme l’endroit idéal pour créer des souvenirs qui perdureront toute une vie.

Le Bois-Guy

35133 Parigné

www.boisguy.fr

Le Château de Montcaud

Niché au cœur d’un vaste parc magnifique et préservé, le Château de Montcaud propose une expérience singulière mariant élégance, nature et une gastronomie d’exception. Sous la passionnée direction d’Andrea et Rolf Bertschi, les propriétaires, cette résidence historique a été restaurée avec dévouement pour se transformer en un hôtel d’exception.

La gastronomie occupe une place centrale au sein du Château de Montcaud, avec un restaurant dirigé par un chef talentueux qui met en avant les saveurs locales et les produits frais de la région.

L’hôtellerie au Château de Montcaud transcende le simple séjour pour devenir une expérience immersive. Les chambres et suites élégantes et confortables offrent chacune une vue pittoresque sur les jardins ou la vallée environnante. Le service personnalisé est une priorité, avec un personnel attentionné dédié à rendre le séjour des hôtes inoubliable en anticipant leurs besoins. Une escapade raffinée où chaque détail est pensé pour offrir une expérience mémorable.

Château de Montcaud les Combes, 30200 Sabran chateaudemontcaud.com

Le Château Saint-Jean *****

Un hôtel de luxe situé à quelques minutes de la ville fortifiée de Montluçon. En Auvergne. Autrefois une commanderie de templiers. Il a été restauré avec passion et transformé en l’un des plus beaux hôtels de la région. Niché près du parc Saint-Jean, il offre un cadre exceptionnel chargé d’histoire et d’authenticité.

Le château abrite le restaurant gastronomique La Chapelle. Dirigé par le chef étoilé Olivier Valade, où la cuisine traditionnelle est sublimée et ravit les papilles des convives.

L’établissement offre également un espace bien-être avec piscine intérieure. Sauna, hammam et salles de soins, offrant aux clients une expérience de détente et de ressourcement. Pour les activités de loisirs, des balades à vélo, des randonnées pédestres. Et des excursions culturelles sont proposées, adaptées à tous les goûts.

Avec ses 19 chambres et suites luxueuses offrant des vues imprenables sur le parc Saint-Jean. Le Château Saint-Jean crée une atmosphère élégante et apaisante. Alliant confort et esthétisme. Les matériaux nobles et le mobilier de qualité ajoutent une touche de charme et d’élégance. Invitant les clients à se détendre et à profiter d’une expérience unique au cœur de l’Auvergne verdoyante.

Le Château Saint-Jean Avenue Henri de la Tourfondue, Parc Saint-Jean 03100 chateau-saint-jean.com

Le Château Guilhem

Niché au cœur du Lauragais, le Château Guilhem se distingue par son histoire captivante et son exceptionnel héritage viticole. Édifié en 1791 par le Marquis Edmond d’Auberjeon, ce domaine a été transmis de génération en génération au sein de la famille Guilhem, enracinée dans la région dès le XVème siècle.

Au-delà de son passé historique, le Château Guilhem propose une expérience unique en permettant la location de cette majestueuse demeure pour des séjours en famille ou entre amis. Les hôtes ont l’opportunité de s’immerger dans l’atmosphère envoûtante du XVIIIème siècle, tout en découvrant les secrets de la viticulture et en dégustant des vins aux assemblages uniques.

La situation centrale du Château Guilhem offre également aux voyageurs l’occasion d’explorer une région riche en découvertes. Entre la cité médiévale de Carcassonne, les majestueuses montagnes des Pyrénées et les belles plages de la Méditerranée, les environs du château regorgent de trésors à explorer.

Symbole d’un patrimoine familial et d’une passion viticole transmise de génération en génération, le Château Guilhem offre aux visiteurs un voyage dans le temps au cœur d’un domaine viticole insolite et empreint d’authenticité.

Le Château Guilhem 7 AV de la PROM, 11300 Malviès chateauguilhem.com

Séjourner dans une ancienne banque de france

L’Hôtel Le Chapitre****

L’Hôtel Le Chapitre, ancienne banque de France rénovée en un somptueux établissement 4 étoiles, fusionne avec élégance l’histoire et la modernité. Le bâtiment conserve fièrement son architecture historique, des hauts plafonds voûtés aux détails minutieusement préservés, créant une harmonie entre le passé et le présent.

Les chambres, alliant élégance contemporaine et éléments historiques, offrent un confort luxueux, tandis que le restaurant méticuleusement restauré propose une expérience culinaire raffinée où le passé se mêle subtilement à la cuisine moderne. L’Hôtel Le Chapitre ne se contente pas de revivre le passé ; il offre également des services haut de gamme, des espaces de réunion élégants aux installations de bien-être sophistiquées, garantissant une expérience exceptionnelle à ses visiteurs.

C’est une métamorphose remarquable qui insuffle une nouvelle vie à un patrimoine historique, représentant un nouveau chapitre dans l’histoire de l’hospitalité où l’ancien et le nouveau convergent pour créer une expérience inoubliable.

Hotel Le Chapitre

53 Grande R., 23200 Aubusson

hotel-lechapitre.com