Les manuels d’entretien Tesla sont à nouveau gratuits

Chaque jour, de plus en plus de nouveaux véhicules Tesla prennent la route dans le monde entier. Chaque nouveau véhicule représente une charge supplémentaire pour les centres de service Tesla, qui ont déjà du mal à suivre la croissance rapide de l’entreprise.

Soulager la pression exercée sur les centres de service

Dans ce qui pourrait être un effort pour aider à soulager une partie de cette pression, Tesla a ouvert l’accès et a rendu tous ses manuels d’entretien gratuits sur son site Web.

Mais attention, Tesla continue de facturer l’accès à son logiciel de diagnostic, soit 500$ ou 472€ pour un abonnement de 30 jours et 3 000$ ou 2 834€ pour un abonnement annuel. Des tarifs qui restent assez élevés. L’avantage cependant avec une Tesla c’est que c’est du solide.

Normalement, vous ne devriez donc pas trop avoir à solliciter ce logiciel…

Comment accéder aux manuels d’entretien ?

Pour accéder aux manuels d’entretien, rendez-vous sur service.tesla.com, cliquez sur le bouton « Sign Up Now » et connectez-vous avec les informations d’identification de votre compte Tesla. Vous pourrez alors choisir un abonnement de 365 jours aux « Informations sur l’entretien et les réparations » pour 0$.

Une fois que vous aurez passé votre commande, vous aurez alors un accès immédiat aux manuels et aux informations sur les réparations pour toute la gamme de véhicules de Tesla. Dans la section Model 3, vous avez accès au manuel d’entretien, au manuel des pièces, aux codes et temps de correction, à la référence des circuits et des connecteurs, aux bulletins de service, et plus encore. De quoi avoir les outils en main pour faire preuve d’un peu d’autonomie avec sa voiture !

La possibilité de se familiariser avec Tesla pour d’autres centres

L’ouverture de toutes ces informations aidera non seulement les propriétaires qui souhaitent travailler eux-mêmes sur leur voiture, mais aussi les ateliers de réparation tiers à se familiariser avec les réparations et les procédures de Tesla.

Des véhicules désormais plus vulnérables aux cyberattaques ?

Tesla a été critiqué par le passé pour ne pas avoir rendu ces informations largement disponibles, et a même combattu la législation sur le droit à la réparation aux États-Unis, craignant qu’elle ne rende ses véhicules plus vulnérables aux cyberattaques.

Il est difficile de savoir si cet accès gratuit est une erreur ou une décision permanente du constructeur automobile. Tesla a déjà ouvert l’accès gratuit aux manuels d’entretien et aux logiciels de diagnostic par le passé, mais il s’agissait apparemment d’une erreur et la faille a été rapidement comblée quelques heures après avoir été signalée.

On peut néanmoins présumer qu’il s’agit cette fois-ci d’un choix conscient pour permettre aux propriétaires de Tesla plus d’autonomie. Soulager la pression exercée actuellement sur les centres de service de la marque est évidemment la raison principale. Pour autant, espérons que les inquiétudes de l’entreprise ne se concrétise pas avec des cyberattaques. Les véhicules Tesla étant particulièrement connectés par rapport aux autres, ils sont forcément plus vulnérables.