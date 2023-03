Les meilleurs applications pour planifier un road-trip en voiture électrique

Avec l’essor des voitures électriques, de plus en plus de personnes optent pour des road-trips en voiture électrique. Cependant, cela nécessite une planification minutieuse pour s’assurer que vous avez suffisamment de charge pour parcourir la distance souhaitée et trouver les stations de recharge disponibles le long de votre trajet. Heureusement, les applications peuvent vous aider à planifier votre voyage et à vous assurer une expérience de conduite agréable.

Les meilleurs applications à avoir sur votre smartphone pour vous recharger

Chargemap : Cette application vous permet de trouver des bornes de recharge pour voitures électriques sur votre itinéraire, avec des informations détaillées sur chaque borne, telles que la disponibilité, le type de prise et le coût. Chargemap vous permet également de réserver des bornes de recharge et de payer directement depuis l’application.

A Better Routeplanner : Cette application est conçue spécifiquement pour les conducteurs de voitures électriques et offre une planification d’itinéraire avancée en fonction de votre type de voiture, de la capacité de la batterie, de la météo et des routes. A Better Routeplanner vous donne des informations sur les bornes de recharge et les temps de charge nécessaires pour votre trajet.

ChargePoint : Cette application vous permet de localiser des bornes de recharge pour voitures électriques, de vérifier la disponibilité en temps réel, de démarrer et de stopper la charge et de payer directement depuis l’application. ChargePoint est compatible avec plusieurs modèles de voitures électriques et offre également un programme de fidélité.

Depuis Mars 2023, Waze intègre désormais les bornes de recharge disponibles sur vos trajets

L’annonce récente de Waze concernant l’intégration de bornes de recharge pour les voitures électriques est une amélioration très attendue pour la communauté de conducteurs de l’application. Après une première tentative infructueuse à l’été 2022, et l’intégration de cette fonctionnalité sur Google Maps en décembre de la même année, Waze permet enfin à ses utilisateurs de rechercher et de filtrer les bornes de recharge disponibles selon leur type et leur puissance.

Bien que le premier partenariat avec Norauto ait été décevant, la force de la communauté Waze pourrait être la clé pour faire de cette fonctionnalité un succès. Les utilisateurs pourront fournir des informations supplémentaires sur la disponibilité et le fonctionnement des bornes de recharge, qui font souvent défaut sur d’autres applications concurrentes.

Le Country Manager France de Waze, Jerome Marty, a indiqué que la fonctionnalité serait disponible en France entre la mi-avril et la fin avril 2023 dans un post Linkedin.

Quelles sont les avantages et inconvénients de l’application Waze pour le rechargement

Avantages de Waze pour les bornes de recharge :

Les propriétaires de véhicules électriques peuvent chercher les points de recharge disponibles dans les environs et les trier en fonction du type de recharge et de la puissance délivrée.

Les « Wazers » peuvent apporter des précisions quant à la disponibilité des bornes ou encore leur fonctionnement, des informations souvent incomplètes sur les applications concurrentes.

La communauté de Waze peut fournir des mises à jour en temps réel sur les bornes de recharge.

Inconvénients de Waze pour les bornes de recharge :

La fonctionnalité bornes de recharge avait déjà été tentée par Waze l’été dernier, mais sans grand succès.

La fonctionnalité est arrivée plusieurs mois après que Google Maps ait déployé la même fonctionnalité.

Le déploiement de la fonctionnalité bornes de recharge sera progressif et ne sera disponible pour l’ensemble des utilisateurs français qu’à partir de fin avril.

La fusion des équipes de Waze avec celles de Maps pourrait être préjudiciable pour les utilisateurs de Waze.

Quelles sont les avantages et inconvénients de l’application Chargemap pour le rechargement ?

Avantages de l’application Chargemap :

L’application offre plus de 270 000 points de recharge dans toute l’Europe.

Les filtres permettent de trouver les bornes les mieux adaptées à votre véhicule électrique et à vos besoins.

L’application propose une fonctionnalité d’itinéraire pour planifier votre voyage en fonction des bornes de recharge.

La communauté de conducteurs de véhicules électriques permet d’enrichir les informations sur les bornes de recharge.

L’application affiche des tarifs transparents pour la recharge des bornes.

Le Chargemap Pass permet un accès facile aux bornes de recharge payantes.

Il n’y a pas d’abonnement mensuel pour le Chargemap Pass.

Inconvénients de l’application Chargemap :

Les tarifs de recharge peuvent être assez chers.

Certains utilisateurs peuvent trouver que les bornes gratuites nécessitant un badge ne sont pas clairement identifiées.

L’application peut être moins pratique si vous n’avez pas besoin de charger votre véhicule électrique en dehors de chez vous.

Tableau comparatif des applications Waze et Chargemap

Critère Chargemap Waze Nombre de bornes de recharge référencées + de 270 000 points de recharge à travers toute l’Europe N/D Filtres de recherche Permet de trouver les bornes les mieux adaptées à votre véhicule électrique et à vos besoins. Permet de chercher les bornes de recharge disponibles dans les environs et de les trier en fonction du type de recharge (AC ou DC) et la puissance délivrée. Fonctionnalité d’itinéraire Permet de planifier votre voyage en fonction des bornes de recharge. N/D Participation de la communauté Les conducteurs de véhicules électriques peuvent contribuer à enrichir les informations de chaque zone de recharge. Les « Wazers » peuvent apporter des précisions quant à la disponibilité des bornes ou encore leur fonctionnement. Transparence des tarifs Affiche des tarifs de recharge lisibles et transparents. N/D Disponibilité d’un pass Le Chargemap Pass permet un accès facile aux bornes de recharge payantes. N/D Disponibilité sur les plateformes mobiles Disponible sur iOS et Android. Disponible sur iOS et Android. Avantages spécifiques Peut être utile pour charger votre véhicule électrique en dehors de chez vous. Peut être utile pour trouver des bornes de recharge lors de vos trajets quotidiens.

Comme vous pouvez le remarquer, il y a encore beaucoup d’inconnus concernant le déploiement de la fonctionnalité borne de recharge sur Waze. Cependant, nous avons souhaité vous donner des éléments de comparaisons pour vous préparer à l’usage de l’une ou l’autre des applications. Nous ferons évaluer ce classement à l’avenir lorsque nous aurons plus d’informations.

Voici les critères que nous avons sélectionné:

Couverture géographique : Le nombre de bornes répertoriées dans chaque application

Fiabilité des données : La précision et l’exactitude des informations fournies sur les bornes de recharge dans chaque application

Facilité d’utilisation : La convivialité et la simplicité d’utilisation de la fonctionnalité bornes de recharge dans chaque application

Fonctionnalités supplémentaires : Les fonctionnalités supplémentaires telles que la planification d’itinéraire en fonction des bornes de recharge disponibles, l’identification des bornes gratuites, etc.

Notations

Couverture géographique : Chargemap (9/10) – Waze (7/10)

Fiabilité des données : Chargemap (8/10) – Waze (6/10)

Facilité d’utilisation : Chargemap (9/10) – Waze (8/10)

Fonctionnalités supplémentaires : Chargemap (8/10) – Waze (6/10)

La moyenne pour Chargemap est de 4,08/5 et pour Waze elle est de 3,83/5.