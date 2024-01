Tesla a levé le voile sur la nouvelle Model 3 2024 destinée au marché américain. Cette version actualisée promet de redéfinir l’expérience électrique avec une série d’améliorations techniques et esthétiques. Voici un aperçu exhaustif de ce que nous réserve la dernière-née de la gamme Tesla.

Design Innovant

La Tesla Model 3 2024 arbore un design extérieur élégant, comme en témoignent les premières images officielles. On remarque immédiatement sa silhouette raffinée et ses lignes aérodynamiques, promettant une expérience de conduite à la fois fluide et dynamique.

Performance et Technologie

L’autonomie de la version Long Range impressionne avec une augmentation de 2,4%, grimpant à 341 miles. Tandis que le modèle à propulsion (RWD) conserve une autonomie respectable de 272 miles. Avec 50% de pièces renouvelées, la Model 3 2024 se veut à la pointe de la technologie.

Confort et Acoustique

La réduction de bruit due au vent et à l’environnement a été diminuée de 30%, tandis que le bruit de la route et des impacts a été amélioré de 20% et 25% respectivement, grâce à l’introduction d’un verre acoustique à 360º et une isolation sonore renforcée.

Intérieur Luxueux

L’intérieur a été redessiné avec des matériaux plus luxueux, incluant des sièges perforés et un nouveau système de ventilation amélioré. Les passagers arrière bénéficieront également d’un écran tactile de 8 pouces pour contrôler le climat et profiter du divertissement.

Fonctionnalités Avancées

La nouvelle Model 3 se distingue également par des fonctionnalités innovantes comme des phares et feux arrière redessinés, une connectivité 5G améliorée, et un système audio à 17 haut-parleurs.

La Tesla Model 3 2024 est une promesse de performance, de luxe et d’innovation technologique, marquant une nouvelle ère pour les véhicules électriques. Les livraisons sont prévues pour débuter fin janvier.