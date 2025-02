Les Zones à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) transforment la circulation dans les grandes villes françaises pour améliorer la qualité de l’air. Ces zones restreignent l’accès aux véhicules polluants grâce au système Crit’Air. En ce 26 février 2025, où en est leur déploiement ? Quels sont leurs impacts et défis ? Décryptage.

Qu’est-ce qu’une ZFE et pourquoi existe-t-elle ?

Les ZFE visent à réduire la pollution atmosphérique, responsable de milliers de décès prématurés chaque année. Instaurées par les lois d’Orientation des Mobilités (2019) et Climat et Résilience (2021), elles obligent les agglomérations de plus de 150 000 habitants à limiter la circulation des véhicules polluants d’ici fin 2024. Depuis janvier 2025, environ 25 ZFE sont actives, avec d’autres en préparation.

Où en est le déploiement des ZFE en 2025 ?

Paris et Lyon mènent la danse en tant que territoires ZFE, interdisant les véhicules Crit’Air 3 (diesel avant 2011, essence avant 2006) dès 2025. Dans des villes comme Marseille ou Strasbourg, classées en territoires de vigilance, les restrictions sont plus souples grâce à une meilleure qualité de l’air. Montpellier, elle, suit un calendrier strict, tandis que Bordeaux ou Rennes offrent des dérogations (malades, commerçants). Résultat : une mosaïque de règles qui complique parfois la compréhension.

Les ZFE sont-elles efficaces ?

Oui, mais les résultats varient. À Paris, les oxydes d’azote (NOx) ont baissé de 29 % et les particules fines (PM2,5) de 15 % depuis 2019. À l’échelle nationale, la pollution diminue doucement : 24 µg/m³ de dioxyde d’azote en 2023 contre 26 µg/m³ en 2022. Cependant, les bénéfices se concentrent souvent dans les centres-villes, laissant les périphéries vulnérables.

Quels défis pour les ZFE ?

Le contrôle reste un point faible. Les radars automatiques pour sanctionner les infractions ne seront testés qu’à mi-2025, avec des amendes prévues pour 2026-2027. Autre obstacle : l’impact social. Les ménages modestes peinent à remplacer leurs vieux véhicules malgré des aides comme la prime à la conversion (jusqu’à 6 000 €) ou le bonus écologique (7 000 € maximum).

ZFE : entre écologie et polémique

Les ZFE divisent. Si elles répondent à un enjeu sanitaire majeur – 40 000 à 100 000 décès liés à la pollution, elles sont critiquées comme socialement excluantes. Sur les réseaux sociaux, on les surnomme « Zones à Forte Exclusion ». Certains réclament leur abandon, tandis que le gouvernement mise sur les transports alternatifs (vélos, covoiturage) pour apaiser les tensions.

À quoi s’attendre en 2025 et après ?

En 2025, les restrictions vont se durcir dans les ZFE existantes, et de nouvelles zones verront le jour. L’harmonisation des règles et le déploiement de contrôles efficaces seront cruciaux. Pour réussir, les ZFE devront allier écologie et équité, avec des solutions comme des aides renforcées et une mobilité alternative accessible.

Voici un aperçu de la liste et du calendrier des prochaines Zones à Faibles Émissions (ZFE) en France, basé sur l’état actuel des déploiements et les obligations légales en février 2025. La loi Climat et Résilience de 2021 impose la mise en place de ZFE dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici le 31 décembre 2024, mais le calendrier et les restrictions varient selon les territoires. À ce jour, 25 ZFE sont actives, et d’autres sont en cours d’activation ou de renforcement en 2025.

ZFE déjà actives en février 2025

Environ 25 ZFE sont opérationnelles début 2025, avec des restrictions évoluant progressivement. Voici les principales, avec leur calendrier pour 2025 et au-delà :

Paris (Métropole du Grand Paris) Périmètre : Paris et proche banlieue (intérieur de l’A86).

: Paris et proche banlieue (intérieur de l’A86). Calendrier : Crit’Air 3 interdit depuis janvier 2025 (diesel avant 2011, essence avant 2006). Crit’Air 2 prévu pour 2027-2030.

: Crit’Air 3 interdit depuis janvier 2025 (diesel avant 2011, essence avant 2006). Crit’Air 2 prévu pour 2027-2030. Remarque : Phase pédagogique jusqu’à fin 2025, sanctions effectives en 2026. Lyon (Métropole) Périmètre : Lyon, Caluire, Villeurbanne, secteurs de Bron et Vénissieux.

: Lyon, Caluire, Villeurbanne, secteurs de Bron et Vénissieux. Calendrier : Crit’Air 3 interdit depuis janvier 2025. Crit’Air 2 visé pour 2026. Montpellier (Métropole) Périmètre : Centre-ville et communes proches.

: Centre-ville et communes proches. Calendrier : Crit’Air 3 interdit depuis janvier 2025. Grenoble (Métropole) Périmètre : 13 communes (Échirolles, Grenoble, etc.).

: 13 communes (Échirolles, Grenoble, etc.). Calendrier : Crit’Air 3 interdit depuis janvier 2025 (lundi-vendredi, 7h-19h). Strasbourg (Eurométropole) Périmètre : 33 communes, sauf certains axes.

: 33 communes, sauf certains axes. Calendrier : Crit’Air 3 interdit depuis janvier 2025. Crit’Air 2 visé pour 2028. Marseille (Métropole Aix-Marseille) Périmètre : Centre-ville élargi.

: Centre-ville élargi. Calendrier : Crit’Air 4 et 5 interdits actuellement. Crit’Air 3 maintenu au-delà de 2025 (assouplissement). Toulouse (Métropole) Périmètre : Centre-ville et rocades internes.

: Centre-ville et rocades internes. Calendrier : Crit’Air 4 et 5 interdits. Crit’Air 3 maintenu pour l’instant. Nice Périmètre : Hypercentre et Promenade des Anglais.

: Hypercentre et Promenade des Anglais. Calendrier : Crit’Air 4 et 5 interdits. Crit’Air 3 autorisé en 2025. Rouen (Métropole) Périmètre : Centre-ville.

: Centre-ville. Calendrier : Crit’Air 4 et 5 interdits. Crit’Air 3 maintenu (assouplissement). Reims Périmètre : Centre-ville (rocade interne).

: Centre-ville (rocade interne). Calendrier : Crit’Air 4 et 5 interdits. Crit’Air 3 autorisé jusqu’à 2027 (moratoire). Saint-Étienne (Métropole) Périmètre : Triangle autoroutier.

: Triangle autoroutier. Calendrier : Utilitaires Crit’Air 5 et non classés interdits. Voitures particulières non concernées en 2025. Clermont-Ferrand Périmètre : Centre-ville.

: Centre-ville. Calendrier : Utilitaires Crit’Air 5 et non classés interdits. Pas de restrictions pour particuliers en 2025.

Nouvelles ZFE activées en 2025

Depuis janvier 2025, environ 30 nouvelles ZFE ont été instaurées dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants restantes. Voici une liste indicative (les restrictions sont souvent limitées aux véhicules non classés avant 1997, sauf si précisions locales) :

Amiens, Angers, Annecy, Annemasse, Avignon, Bayonne, Béthune, Bordeaux, Brest, Caen, Chambéry, Dijon, Douai-Lens, Dunkerque, Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Metz, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nîmes, Orléans, Pau, Perpignan, Rennes, Toulon, Tours, Valenciennes.

Calendrier général : Janvier 2025 : Interdiction des véhicules non classés (avant 1997). Évolution : Restrictions possibles pour Crit’Air 5 ou 4 d’ici 2026-2027, selon les décisions locales.

Particularités et perspectives