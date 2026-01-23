L’Histoire en Marche : Le Premier « Cannonball Run » 100% Autonome et Sans Intervention

C’est un pilier de la culture automobile américaine qui vient de basculer dans le futur. Le célèbre « Cannonball Run » — cette traversée effrénée des États-Unis entre New York et Los Angeles — vient de connaître son premier record de conduite entièrement autonome, sans aucune intervention humaine.

Malgré des conditions météorologiques apocalyptiques, une Tesla Model S équipée de la version FSD (Full Self-Driving) 14.2.2.3 a relié la côte Ouest à la côte Est, prouvant que la promesse d’Elon Musk sur l’autonomie totale est désormais une réalité tangible.

3 081 Milles, Zéro Intervention : La Performance en Chiffres

L’exploit ne réside pas seulement dans la distance, mais dans la pureté de l’exécution technique. L’équipe, composée de passionnés et d’experts Tesla, a relevé le défi dans les conditions les plus rudes de l’hiver.

Distance totale : 3 081 milles (env. 4 958 km).

3 081 milles (env. 4 958 km). Temps total : 58 heures et 22 minutes.

58 heures et 22 minutes. Taux d’intervention : 0% (Le FSD a géré 100% de la conduite).

0% (Le FSD a géré 100% de la conduite). Arrêts : Uniquement pour la recharge des batteries.

Le défi de l’hiver

Contrairement aux tests habituels sous le soleil de Californie, ce record a été établi dans des conditions extrêmes : froid intense, neige, verglas, boue et pluie battante. Le système FSD a su naviguer à travers une visibilité réduite et des routes glissantes, là où même des conducteurs chevronnés auraient hésité.

« L’erreur humaine est le seul obstacle »

L’un des enseignements les plus frappants de cette aventure est le contraste entre la machine et l’homme. Les participants ont admis avec humour que le voyage aurait été plus court si la voiture avait été seule.

« Incroyablement, ma Model S aurait pu arriver à NYC plus rapidement SANS nous à bord. Elon Musk avait raison : une fois qu’un véhicule autonome est mature, la plupart des interventions humaines sont des erreurs.

Une « comédie d’erreurs humaines » a ajouté des heures et des centaines de milles au trajet initial, tandis que le logiciel restait imperturbable, offrant un comportement constant et confortable malgré le chaos extérieur.

Un tournant pour l’autonomie personnelle

La version FSD 14.2.2.3 est ici décrite comme un « Game Changer ». Ce n’est plus une simple aide à la conduite, mais un système capable de prendre des décisions complexes sur des milliers de kilomètres.

Ce succès est aussi celui des ingénieurs, notamment d’Ashok Elluswamy (Directeur du logiciel Autopilot chez Tesla), dont le travail a permis de transformer un trajet de 58 heures en une démonstration de force technologique.

Et maintenant ?

L’équipe a promis de publier prochainement les données complètes, ainsi que les photos et vidéos de ce périple épique. Ces preuves documentaires risquent de clore bien des débats sur la viabilité de la conduite autonome en conditions réelles.

Ce record du Cannonball Run ne marque pas seulement la fin d’un voyage de LA à NY ; il marque le début d’une ère où le volant pourrait devenir, à terme, un accessoire optionnel.