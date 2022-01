Électromobilité : ces innovations qui gagnent à être connues !

L’année 2022 est déjà bien entamée et on vous propose de faire un premier bilan sur les différents services indépendants de stations et bornes de recharge qui sont proposés. En valorisant, pourquoi pas ! l’originalité d’un concept et les entreprises locales qui en sont les ambassadrices.

En route pour vous présenter celles et ceux qui œuvrent pour un monde plus électrique, et donc plus écologique !

Une petite révolution qui peut donner des idées…

Associer ombrières de parking photovoltaïques et stations de recharge électriques : l’idée de l’année ?

Développer un partenariat alliant énergie solaire et mobilité électrique, ça paraît évident et, en même temps, il fallait le faire ! C’est une riche idée pour faire collaborer des compétences créatrices de synergies. Entre la production d’énergie photovoltaïque et le déploiement de stations multi-services, cela permet de proposer des bornes de recharge électrique.

À travers ce genre de partenariat, les entreprises concernées peuvent mettre en commun leurs compétences pour adresser l’ensemble de la chaîne de valeurs. Cela va de la production d’énergie renouvelable jusqu’à sa distribution en local.

On fait difficilement plus en faveur de l’écologie !

Vous voulez savoir quels acteurs ont mis en place un partenariat de ce type ?

Il s’agit de :

Tenergie, premier producteur d’énergie photovoltaïque décentralisée en France. Il développe, détient et opère plus de 1100 centrales d’énergies renouvelables pour 615 MW de puissance installée. Cela représente 2,2 milliards d’euros d’investissement. L’entreprise accompagne, depuis plus de 10 ans, les collectivités dans leurs projets de transition énergétique.

Stations-e, fondée en 2018, cet opérateur vient d'annoncer une augmentation de capital de 30 millions d'euros. Il déploie des stations multi-services pour répondre aux enjeux de la mobilité durable. A cette fin, il propose des recharges électriques, du haut débit et des services de proximité. Ce réseau de stations est financé et exploité intégralement en fonds propres par Stations-e. Et il favorise l'activité économique, ainsi que la création de l'emploi local (Énergie, télécommunications, services de proximité, smart city, …).

Tenergie et Stations-e proposent des solutions clé en main sans investissement. Le financement, l’installation et l’exploitation des centrales solaires et des stations de recharges sont pris en charge par les deux entreprises.

Le premier jalon se matérialisera par une étude d’implantation des stations de recharge pour les 1100 sites existants de Tenergie.

Un modèle vertueux basé sur le circuit court

Cette alliance s’articule autour de trois piliers stratégiques :