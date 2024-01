StoreDot, une entreprise israélienne pionnière dans la technologie de charge ultra-rapide (XFC) pour véhicules électriques, a récemment signé un accord de collaboration majeur avec Volvo Cars. Cette entente vise à développer une batterie optimisée pour les futures voitures électriques de Volvo. Ce partenariat promet de transformer la recharge des véhicules électriques, rendant les trajets plus pratiques et plus durables.

Le Concept Innovant de StoreDot : « 100in5 »

StoreDot se distingue par sa technologie révolutionnaire « 100in5 », capable de fournir 100 miles d’autonomie avec seulement 5 minutes de charge. Cette avancée représente un bond significatif dans le domaine des véhicules électriques, en répondant à l’une des principales préoccupations des consommateurs : le temps de recharge.

La Collaboration avec Volvo Cars

L’accord entre StoreDot et Volvo Cars, annoncé le 28 septembre 2023 à Herzliya, Israël, marque un tournant stratégique. Les équipes des deux entreprises collaboreront pour développer des cellules XFC B-échantillons, spécialement conçues pour les architectures de véhicules électriques futures de Volvo. Les premiers résultats de cette collaboration devraient être livrés l’année prochaine.

Déclarations des Dirigeants

Dr. Doron Myersdorf, PDG de StoreDot, souligne l’importance de cet accord : « C’est un accord très significatif pour StoreDot et Volvo Cars. Nos équipes travaillent rapidement pour développer des cellules B-échantillons pour les architectures électriques de nouvelle génération de Volvo Cars. Notre objectif est de permettre aux clients de Volvo Cars de bénéficier de notre technologie de charge rapide, avec l’objectif de fournir 100 miles d’autonomie en juste cinq minutes. »

Javier Varela, Directeur des Opérations et Directeur Général Adjoint de Volvo, exprime également son enthousiasme : « Volvo Cars est déjà un investisseur stratégique dans StoreDot, mais cette collaboration renforce encore notre relation. Nous sommes impatients de voir les fruits de notre travail testés dans le monde réel. »

Les Avancées Précédentes de StoreDot

StoreDot a déjà fait ses preuves lors des phases d’évaluation et d’intégration des cellules de batterie A-échantillons XFC. Ces programmes de tests complets, réalisés plus tôt cette année, impliquaient 15 grands constructeurs automobiles mondiaux d’Europe, d’Asie et des États-Unis, ainsi que plusieurs partenaires stratégiques de l’écosystème de StoreDot.

Conclusion

Cette collaboration entre StoreDot et Volvo Cars représente un jalon crucial dans l’évolution des véhicules électriques. En combinant l’expertise de Volvo en matière de conception automobile et l’innovation technologique de StoreDot, cette initiative promet de définir de nouveaux standards dans le domaine de la recharge électrique, rendant les véhicules électriques encore plus attrayants pour les consommateurs soucieux de l’environnement.