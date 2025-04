Depuis quelques mois un teasing subsiste concernant l’intégration de l’intelligence artificielle Grok dans les Tesla. Ces spéculations ont été confirmées par Elon Musk lui même sur 𝕏. La grande question alors est « Quand? » et là c’est plus compliqué de vous donner une timeline.

Réfléchissons d’abord à des cas d’usage

Je sais que vous êtes impatients mais réfléchissons d’abord à des cas d’usage, en effet, à quoi pourrait bien servir d’avoir un Grok dans sa Tesla. Faire rire les enfants mais encore… Nous pourrions envisager des commandes vocales avancées avec un voice mode capable de mieux comprendre le langage naturel.

Ce serait déjà pas mal d’activer / désactiver des fonctions clés de sa Tesla avec plus de précisions. Pourquoi pas demander directement d’afficher les 5 restaurants italiens les mieux notées de la ville et d’afficher les itinéraires les plus rapides. Mais il serait également intéressant de demander des informations sur un fait d’actualité dans la mesure où Grok est relié à 𝕏. Une bonne occasion d’avoir les informations les plus temps réelles possibles. C’est actuellement la seule IA capable d’une telle chose.

Pour finir, Grok pourrait être un formidable compagnon de route qui pourrait nous inciter à interagir avec lui en nous apprenant des choses sur l’histoire de la ville traversée ou des points d’intérêts à proximité. Oui comme un guide touristique mais avec beaucoup plus de précisions.

Il y a sûrement beaucoup d’autres applications possibles, n’hésitez pas à spéculer en commentaires ou donner vos idées / besoins, cela promet des échanges riches qui peuvent apporter un plus véritable aux Tesla.

Les IA bientôt dans toutes les voitures ?

Alors c’est très ambitieux d’envisager ce futur là mais à ce jeu, les constructeurs chinois ont de l’avance et nous avons pu voir quelques vidéos de véhicules électriques avec une IA qui sert principalement de compagnon de route sur les routes.

Les développements actuellement en cours annoncent une concurrence intéressante pour les automobilistes. Si les constructeurs jouent le jeu, nous pourrions voir des voitures plus intelligentes sur les routes.

Tesla devrait ouvrir le bal compte tenu de sa capacité à pousser des mises à jour qui ajoutent des fonctions aux véhicules. Si vous êtes vraiment impatient de savoir quand cela pourrait arriver dans votre Tesla, il se murmure une intégration possible à la mise à jour de printemps.

Wait and see comme on dit !