L’Inde, avec son marché automobile en pleine expansion et son ambition de devenir un leader mondial des technologies vertes, est depuis longtemps dans le viseur d’Elon Musk. Alors que Tesla intensifie ses efforts pour conquérir de nouveaux horizons, les rumeurs d’une Gigafactory en Inde se précisent. Entre discussions avec le gouvernement, recrutement local et un potentiel stratégique colossal, Tesla Mag explore ce que pourrait signifier une telle implantation pour Tesla et pour l’avenir de la mobilité électrique dans le sous-continent.

Une histoire qui mûrit

Depuis la rencontre entre Elon Musk et le Premier ministre Narendra Modi en 2023, les spéculations autour d’une présence industrielle de Tesla en Inde n’ont cessé de croître. Modi, fervent défenseur de l’industrialisation verte, voit en Tesla un partenaire clé pour booster l’adoption des véhicules électriques dans un pays où les deux-roues dominent encore. Musk, de son côté, ne cache pas son intérêt pour ce marché de 1,4 milliard d’habitants, malgré des obstacles comme les droits d’importation prohibitifs (jusqu’à 100 % sur les voitures électriques).

En février 2025, les signaux se multiplient : Tesla a lancé une campagne de recrutement en Inde, avec des postes de conseillers de vente et de service à Mumbai et New Delhi, selon des sources relayées par Teslarati. Cette accélération intervient après des mois de négociations sur une politique d’importation assouplie, adoptée en 2024, qui réduit les taxes pour les constructeurs investissant localement. Tout semble indiquer que Tesla prépare le terrain pour une annonce majeure.

Où poser les fondations ?

Si une Gigafactory voit le jour, la question du lieu est cruciale. Plusieurs États indiens se disputent ce projet titanesque, estimé entre 2 et 3 milliards de dollars. Gujarat, Maharashtra et Tamil Nadu sont en tête de liste, grâce à leurs hubs automobiles existants et leurs ports facilitant l’exportation. Gujarat, avec son dynamisme industriel et son soutien aux géants comme Tata Motors, semble favori. Maharashtra, abritant Mumbai, offre un accès stratégique au marché intérieur, tandis que Tamil Nadu mise sur son expertise dans la fabrication de composants électriques.

Mais un nouvel outsider émerge : Telangana, dont le gouvernement, selon Times Now, intensifie ses discussions avec Tesla depuis fin 2024. Avec des incitations fiscales et une volonté politique affichée, cet État pourrait surprendre. Quelle que soit la localisation, une Gigafactory indienne viserait non seulement le marché local, mais aussi l’Asie-Pacifique et l’Afrique, faisant de l’Inde un hub d’exportation pour Tesla.

Une usine taillée pour l’avenir

À quoi ressemblerait cette Gigafactory ? Si l’on se fie aux standards de Tesla, elle pourrait produire jusqu’à 500 000 véhicules par an, selon un rapport de Reuters datant de 2023. Le Model Q, ce potentiel modèle abordable à moins de 30 000 dollars, serait un candidat idéal pour répondre à la demande indienne, où le prix reste roi. Des batteries LFP, moins coûteuses et adaptées aux climats chauds, pourraient être fabriquées sur place, exploitant les avancées de la Gigafactory Shanghai.

L’usine intégrerait aussi des technologies de pointe : presses Giga pour des châssis monoblocs, lignes de production automatisées et, pourquoi pas, une intégration solaire massive, à l’image de Giga Texas. Tesla pourrait également collaborer avec des partenaires locaux, comme Reliance Industries, pour accélérer la mise en place d’infrastructures de recharge – un défi majeur dans un pays où les stations Supercharger sont encore inexistantes.

Les défis d’un pari audacieux

Entrer en Inde n’est pas une promenade de santé. Outre les taxes élevées, Tesla devra composer avec une supply chain fragmentée et un manque d’ingénieurs spécialisés, comme le soulignait Charles Liu du Taihe Institute en 2024 sur X. La concurrence locale, menée par Tata Motors et Mahindra, est déjà bien implantée, tandis que des géants chinois comme BYD lorgnent aussi ce marché. Sans oublier les tensions géopolitiques : Donald Trump, en février 2025, a qualifié d’« injuste » pour les États-Unis une usine Tesla en Inde visant à contourner les tarifs locaux (Fortune).

Pourtant, Musk a prouvé qu’il sait transformer les obstacles en opportunités. Une politique d’incitations gouvernementales, comme celle des 15 % de droits d’importation pour un investissement de 500 millions de dollars, pourrait être le déclencheur. Et avec des exportations depuis Giga Berlin (Model Y en conduite à droite) déjà en route, Tesla teste clairement les eaux.

Une révolution en marche ?

Sur X, l’enthousiasme est palpable : des utilisateurs comme @IndianTechGuide prédisent une usine en Gujarat ou Maharashtra d’ici 2026, tandis que @21cshock imagine un « eldorado Tesla » en Inde. Si le projet se concrétise, il pourrait galvaniser l’industrie automobile indienne, créer des dizaines de milliers d’emplois et accélérer la transition énergétique d’un pays encore dépendant des carburants fossiles.

Chez Tesla Mag, nous voyons dans cette Gigafactory potentielle une étape clé de la vision muskienne : rendre la mobilité électrique universelle. Reste à savoir si 2025 sera l’année de l’annonce tant attendue. Une chose est sûre : en Inde, Tesla ne jouera pas petit.