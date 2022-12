Station Indigo Electra: “J’ai payé 26,4€ pour 60 Kwh” avec ma Megane E-Tech, un utilisateur témoigne

En France, à fin décembre 2022, il y’a plus de 2600 stations de rechargement qui maillent tout le territoire. Electra avec un réseau de 134 stations en France est désormais le 5 ème réseau de recharge avec un réseau ouvert à tous les véhicules électriques. Le réseau Electra se spécialise dans le déploiement de Hub ultra-rapide dans les grandes villes avec une expérience utilisateur unique.

Mise en perspective du réseau Electra par rapport aux réseaux Superchargers

« Nous sommes ravis d’ouvrir le premier hub de recharge ultra-rapide en souterrain à Paris avec le groupe Indigo. Un double pari qui nous tenait à cœur. Nous sommes conscients des enjeux autour du maillage rapide en zone urbaine et périurbaine qui souffrent du manque de recharge rapide. Et ces stations installées dans les parkings Indigo sont stratégiques dans le développement du premier réseau de recharge rapide en région parisienne que nous opérons chez Electra”, explique Aurélien de Meaux, CEO d’Electra.

Keops, l’un de nos fidèles membre du forum Tesla Mag nous a partagé son expérience de recharge avec sa Megane E-Tech. Pour la première fois en France, un utilisateur partage son export de rechargement. Cela vous donne une idée précis des coûts pour recharger votre prochaine voiture électrique dans la nouvelle station Indigo Electra située au niveau -1 – Parking INDIGO Paris Porte d’Italie, 18/20 avenue de la Porte d’Italie, 75013 Paris.

Grâce à un parcours client simplifié via l’application Electra, l’utilisateur de la station pourra réserver sa borne à distance, recharger son véhicule et payer sa consommation électrique et de stationnement via l’application Electra, une application de rechargement ou une carte bancaire. Le tout pour un prix lisible et compétitif de 0,44 €/kWh TTC.

Quelle est la vision d’Electra ?

« Je n’ai jamais payé plus de 30€ pour recharger ma Megane E-Tech en plein »

Plutôt simple comme fonctionnement, nous le confirme l’utilisateur de la Megane E-Tech : « Ça marche super bien. Bon avec un CCS jusqu’à 150 kW c’est très rapide et pas chère comparé à ce que je payais en essence avec ma BMW Série 2″ Il est resté 20 minutes sur place maximum à chaque fois.

Cet utilisateur a souhaité partager son export pour montrer que le prix reste fixé à 0,44€/kWh tout le long de la charge et qu’il n’est jamais resté plus de 45 minutes en charge. Et qu’il a payé entre 1€ et 30€ par recharge sur le réseau Electra.