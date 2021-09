Loi Montagne 2021 : quelles répercussions pour les conducteurs ?

Loi Montagne II, la version 2021 :

Dès le 1er novembre 2021, il va y avoir du changement pour les automobilistes, avec l’entrée en vigueur de la Loi Montagne II. Elle instaure, en effet, une nouvelle obligation : avoir un véhicule disposant d’un équipement hivernal (ex : pneus hiver, chaînes à neige, chaussettes à neige) pour circuler sur certaines routes. Tous les véhicules sont concernés : les voitures bien sûr, mais aussi les véhicules utilitaires, les poids lourds, et même les camping-cars.

48 départements sont concernés par cette nouvelle réglementation, qui s’appliquera chaque année du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante : Ain, Allier, Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Cantal, Corrèze, Côte d’Or, Creuse, Doubs, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Isère, Jura, Loire, Haute Loire, Lot, Lozère, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Corse du Sud et Haute-Corse.

Les préfectures de chaque département vont déterminer les communes concernées par la loi. S’il s’agit d’une mesure destinée à renforcer la sécurité routière, elle peut poser de vraies difficultés aux automobilistes.

En effet, ceux-ci se retrouvent confrontés à trois cas de figure, pour répondre aux exigences de la loi :

Les pneus hiver ne sont adaptés qu’aux automobilistes qui conduisent régulièrement sur la neige. Ils coûtent cher, se détériorent plus rapidement, dès lors que la température est supérieure à 7°C, et nécessitent de stocker le jeu de pneu été ; Les chaînes à neige sont souvent cauchemardesques à installer, faisant perdre un temps fou, et restent difficiles à stocker ; Les chaussettes à neige, moins chères, sont souvent faiblement adhérentes et trop peu résistantes : il y a donc un vrai risque de patiner sur le verglas, ou pire, de se retrouver sans équipement neige adapté si elles se déchirent.

Il est important de noter que, en cas de non-respect de la loi Montagne II – 2021, les automobilistes risquent une amende de 135 € et l’immobilisation de leur véhicule.

Trois solutions pour éviter les PV :

Les pneus hiver :

Si vous cherchez plus d’informations sur les chaussettes antiglisse Musher, cette vidéo est faite pour vous :